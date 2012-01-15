Asus'dan 2560 x 1440 piksel çözünürlük desteği sunan yeni monitör

Asus profesyoneller için hazırladığı yüksek çözünürlük desteğine sahip yeni monitörünü kullanıma sunmaya hazırlanıyor. VA278Q kod adını taşıyan 27-inç boyutundaki IPS panelli LED monitör, 2560 x 1440 piksel çözünürlük desteği ile geliyor. Hem yatay hem de dikeyde 178 derece görüş açısı sunan geniş ekran monitörün akıllı kontrast oranı 80,000,000:1 olarak açıklanırken, görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort bağlantılarına yer veriliyor.

Yüksekliği ayarlanabilen, öne ve yana yatırılabilen özel standı ile farklı kullanım ihtiyaçlarına karşılık verebilen monitör, tiyatro, sahne, oyun, gece görüşü, sRGB ve standart olmak üzere 6 adet ön tanımlı görüntü ayarı sağlayan Splendid Video Intelligence teknolojisi ile ile renk ve imaj derinliğini optimize edebilen monitörün çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz açıklanmadı.