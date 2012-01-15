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Asus'dan 2560 x 1440 piksel çözünürlük desteği sunan yeni monitör

7 yıl
15,4b
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16
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus profesyoneller için hazırladığı yüksek çözünürlük desteğine sahip yeni monitörünü kullanıma sunmaya hazırlanıyor. VA278Q kod adını taşıyan 27-inç boyutundaki IPS panelli LED monitör, 2560 x 1440 piksel çözünürlük desteği ile geliyor. Hem yatay hem de dikeyde 178 derece görüş açısı sunan geniş ekran monitörün akıllı kontrast oranı 80,000,000:1 olarak açıklanırken, görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort bağlantılarına yer veriliyor.
Yüksekliği ayarlanabilen, öne ve yana yatırılabilen özel standı ile farklı kullanım ihtiyaçlarına karşılık verebilen monitör, tiyatro, sahne, oyun, gece görüşü, sRGB ve standart olmak üzere 6 adet ön tanımlı görüntü ayarı sağlayan Splendid Video Intelligence teknolojisi ile ile renk ve imaj derinliğini optimize edebilen monitörün çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz açıklanmadı. 

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milyondabir 7 yıl
artık kesmiyor 1920 1080 .
tipi güzel olmamıs cozunurluk iyide ben para vermezdim bu modeline sahsen.kalitesiz duruyor benim gozumde.
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aterikasedi 7 yıl
Photoshop için bana 2048x1536 çözünürlük yetiyor.Bunun üstündeki çözünürlükleri monitörler yerine hd tvlerde görmek istiyorum.O devasa çözünürlüklerde büyük ekran tvde oyun oynamanın tadı bir başka olur.Yüksek çözünürlük sayesinde görüntüdeki krıklarlar da sıfıra iner.Madem 2 bin TL lik kartlar çıkıyor benchmark dışında bir işe yaramıyor , artık işe yarayacakları bir mecra olur en azından .
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E_Aydin35 7 yıl
Bende bir aralar asus LCD kullanmıştım çok iyiy di asusu tebrik ederim çok iyi.:
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Crimson Red 7 yıl
1440x900 çözünürlük akar
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feroo773 7 yıl
2560 x 1440 ı geçtim 1920 x 1200 ler bile yaygınlaşsa olur yeter ki ekran çözünürlüklerinde bir büyüme olsun
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X-FI 7 yıl
çok güzel yaa
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eng304 7 yıl
Apple Cinema Display gibiymiş tipi çok hoş görünmüyor ama Cinema Display'den kesinlikle ucuz olacaktır.
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DUKES 7 yıl
3D yok ise ki yok bence değmez
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1ses1 7 yıl
Fiyat konusunda bir haber yok sanırım. Yavaş yavaş çıkıyor butür çözümürlükler. 7680*4320 li ekranlarda çıkar inşallah. Şuanda sharp var bu çözünürlük süper HD olarak geçiyor ve japaonyada test yayını var. Üretim süreci nde bu tür lcd ler ilk etapda çk pahalı olur pek yanaşamıyacağız. Birazdaha yaygın olması lazım.
Birde ekran ayarlarını hiçbir ekranda kolay klay yapamıyoruz ses kısma olsun aydınlatma olsun. Adam gibi bir kumanda yapsalarda rahatlasak.
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janparey 7 yıl
böyle bir monitörü çizim çalışmaları filan yapanlar dolayısı ile geniş ferah bir masaüstü ve daha fazla deaty arayanlar isteyecektir ,ama söz konusu oyun olunca bence olay çözünürlükte değil oyun oynarken ben çözünürlüğü gerçekçiliğe yeğlerim şahsen,golgelemeler yumuşatmalar daha iyi olsun çözünürlük 1366x768 olsa yeter
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artcraft35 7 yıl
en yüksek kalitedeki bir filmin çözünürlüğü full hd bunların şahsa yönelik olması için filmlerin de çıtayı yükseltmesi lazım yoksa oyun oynamak için alınmaz zaten profosyonellere yönelik diyor çizimciler için falan bizim için full hd büyük ekran bir tv film ve oyun için daha mantıklı
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berkkarabacak 7 yıl
artık 2560 x 1440 zamanı gelsin ya.bu tür haberlerden daha çok görmek istiyoruz
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deniz_sea 7 yıl
güzel yayılın birazda ekran kartlarımızı biraz zorlayalım nasılsa zorlayacak fazla oyun yok zaten....
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