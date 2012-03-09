Asus'dan 4 adet USB 3.0 portuna sahip 24-inç IPS monitör: PA248Q

Haber Editörü
Piyasanın önde gelen LCD monitör üreticilerinden Asus, Almanya'da düzenlenen CeBIT 2012 etkinliği kapsamında ProArt serisine yepyeni bir üye daha ekliyor: PA248Q.
Asus'un 24-inç boyutunda IPS panele ve LED arka aydınlatmaya sahip olan modeli PA248Q, 1920 x 1200 piksel çözünürlük, 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı, 6 ms tepki süresi, 5000:1 kontrast oranı ve maksimum 400 cd/m2 parlaklık seviyesi gibi bir teknik özellik listesi sunuyor.
D-Sub, DVI, HDMI ve DisplayPort gibi zengin bağlantı seçenekleriyle gelen monitör, 4 adet USB 3.0 portu ile donatılmış durumda. Asus PA248Q için yurtdışında 594$'dan ön sipariş alınıyor.
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Fiyatı ise, eğer şu an ki modellerden kıyaslama yapacak olursak, 1400-1500 TL civarlarında olacaktır. Aynısının 23"lik versiyonu 900 TL civarlarına temin edilebilir.
Şöyle düşünün photoshop'ta parlak veya karanlık çıkmış bir fotoğrafa nasıl müdahale edip detayları ortaya çıkartıyor, renklerini canlandırıyorsanız bu monitörle diğer oyuncu monitörleri arasında öyle fark var.
Şuda kaydettiğim bir video
Video bana yanlı gibi geldi. Tamam ips lerin renkleri harika görüş açısı çok iyi ama parlaklıkta bu kadar abartılı bir fark yok.
karizma olmuş..