Asus'dan 4 adet USB 3.0 portuna sahip 24-inç IPS monitör: PA248Q

Piyasanın önde gelen LCD monitör üreticilerinden Asus, Almanya'da düzenlenen CeBIT 2012 etkinliği kapsamında ProArt serisine yepyeni bir üye daha ekliyor: PA248Q.



Asus'un 24-inç boyutunda IPS panele ve LED arka aydınlatmaya sahip olan modeli PA248Q, 1920 x 1200 piksel çözünürlük, 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı, 6 ms tepki süresi, 5000:1 kontrast oranı ve maksimum 400 cd/m2 parlaklık seviyesi gibi bir teknik özellik listesi sunuyor.



D-Sub, DVI, HDMI ve DisplayPort gibi zengin bağlantı seçenekleriyle gelen monitör, 4 adet USB 3.0 portu ile donatılmış durumda. Asus PA248Q için yurtdışında 594$'dan ön sipariş alınıyor.

