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Asus'dan 4 adet USB 3.0 portuna sahip 24-inç IPS monitör: PA248Q

7 yıl
12b
1
27
Monitör
knight
Haber Editörü
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Piyasanın önde gelen LCD monitör üreticilerinden Asus, Almanya'da düzenlenen CeBIT 2012 etkinliği kapsamında ProArt serisine yepyeni bir üye daha ekliyor: PA248Q.
Asus'un 24-inç boyutunda IPS panele ve LED arka aydınlatmaya sahip olan modeli PA248Q, 1920 x 1200 piksel çözünürlük, 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı, 6 ms tepki süresi, 5000:1 kontrast oranı ve maksimum 400 cd/m2 parlaklık seviyesi gibi bir teknik özellik listesi sunuyor.
D-Sub, DVI, HDMI ve DisplayPort gibi zengin bağlantı seçenekleriyle gelen monitör, 4 adet USB 3.0 portu ile donatılmış durumda. Asus PA248Q için yurtdışında 594$'dan ön sipariş alınıyor.

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berkkarabacak 7 yıl
Apple tablette bile bundan daha fazla piksel var
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bocekgrafik 7 yıl
En iyi IPS monitörlerden birisi olacaktır bu da. Önceki Asus'larda olduğu gibi...

Fiyatı ise, eğer şu an ki modellerden kıyaslama yapacak olursak, 1400-1500 TL civarlarında olacaktır. Aynısının 23"lik versiyonu 900 TL civarlarına temin edilebilir.
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1ol3irol 7 yıl
Tasarima biraz daha ozen gosterebilirlerdi
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Xanu 7 yıl
Arkadaşlar 2ms bile yeterli gelmiyor diyorsunuz, ya monitörünüz 2ms değil yada insan üstü bir görüş yeteneğiniz var, insan gözü ayırt edemez bu detayı ya yani 3 ile 5 arasını nasıl farkedebiliyorsunuz anlayamıyorum :).
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brev 7 yıl
OLED olgunlaşıncaya kadar oyalanıyoruz bu tip ara teknolojilerle...
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brev 7 yıl
Bana 2ms bile yetersiz geliyor.Aksiyon tipi oyunlar için LCD'ler ideal değil.Öte yandan İPS paneller diğer işler için çok iyi görsel şölen sunuyor...
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MxFxOx 7 yıl
tepkis süresi önemli bir olay 6ms nasıl bilemem ama dizüstü ekranlar 12ms olduğunu biliyorum hızlı akıcı oyunlarda oluşan gölgelenmeler çok can sıkıcı bir durum
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E_Aydin35 7 yıl
Oo baya iyi bir monitör,her oyuncu ve kullanıcının elde etmek istediği birşey..:) Fiyatıda elde edebilsek.
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killnOd 7 yıl
Gereksiz yere usb portlari koyacaklarina 240Hz destegi ekleseler daha makbule gececek.Ayrica artik FHD ekranlarin daha kucuk boyutlarini istiyoruz.18" ule 21" arasi olursa daha iyi olacak.24" yapiyorlar madem dev gibi bari 240Hz ve UHD(QUAD HD) cozunurluklerini desteklesinler.Hep ayni modeller birbirinin tekrari.Soyle adam gibi kaliteli IPS veya VA model goremedik.Umarim su OLED isini hizlandirirlar.
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Megavolt 7 yıl
24" asus ips panel kullanıyorum.oyun için almadım fakat oyunlardaki bu tepki sürelerinden dert yanan arkadaşlara sözüm: diğer panellerde görmediğiniz detayları (renklerin güzelliği, gölge ve parlak kısımlarda detaylar v.b.)bu tarz monitörde gerebiliyorsunuz.
Şöyle düşünün photoshop'ta parlak veya karanlık çıkmış bir fotoğrafa nasıl müdahale edip detayları ortaya çıkartıyor, renklerini canlandırıyorsanız bu monitörle diğer oyuncu monitörleri arasında öyle fark var.

Şuda kaydettiğim bir video

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Hobar 7 yıl Megavolt
Megavolt

24" asus ips panel kullanıyorum.oyun için almadım fakat oyunlardaki bu tepki sürelerinden dert yanan arkadaşlara sözüm: diğer panellerde görmediğiniz detayları (renklerin güzelliği, gölge ve parlak kısımlarda detaylar v.b.)bu tarz monitörde gerebiliyorsunuz.
Şöyle düşünün photoshop'ta parlak veya karanlık çıkmış bir fotoğrafa nasıl müdahale edip detayları ortaya çıkartıyor, renklerini canlandırıyorsanız bu monitörle diğer oyuncu monitörleri arasında öyle fark var.

Şuda kaydettiğim bir video



Video bana yanlı gibi geldi. Tamam ips lerin renkleri harika görüş açısı çok iyi ama parlaklıkta bu kadar abartılı bir fark yok.
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aziz77 7 yıl
asus eskidende çok iyi monitör yapıyordu.bu gerçekten
karizma olmuş..
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Oceanco 7 yıl
ben ips felan anlamamda 6 ms tepkime süresi çok fazla.bendeki lcd bile 5 ms nasıl belli ediyor rahatsız ediyor yani hareketli görüntü oynatırken renkler birbirine giriyor.6 ms i düşünemiyorum.artık TV üreticilerinin çözünürlüğün yanında düşük tepkime süresi,yüksek tarama hızınada önem vermeleri gerekiyor
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