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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'dan oyunseverler için 144 Hz'lik monitör; VG278HE

6 yıl
11,4b
1
34
Monitör
Shady
Haber Editörü
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Asus'dan oyunseverler için 144 Hz'lik monitör; VG278HE
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Asus, VG278H’nin halefi olan yeni 27 inçlik monitörü VG278HE’yi ürün gamına ekledi. Tanıtımı gerçekleşen yeni monitörün en dikkat çekici özelliği ise 144Hz değerindeki yenileme hızı.

Piyasada yaygın olarak bulunan 120Hz’lik monitörlerün yenileme hızını saniyede +24 fotoğraf ile arttıran VG278HE, yenileme hızının yanı sıra 2ms’lik tepsi süresiyle özellikle oyun severlere 2D ve 3D içeriklerde daha yüksek performans sunuyor. 27 inçlik TN panelinde 1920x1080 piksel görüntü sağlayan monitör Nvidia 3D Vision 2’ye destek sunarken; üzerinde birer adet HDMI, DVI ve D-Sub portlarıyla 2 adet 3W gücünde hoparlörlere sahip.

VG278HE’nin satışıyla ilgili yol haritası ise şimdilik açıklanmış değil; ancak Donanımhaber olarak yeni haberler geldikçe sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

Asus'dan oyunseverler için 144 Hz'lik monitör; VG278HE
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Doppelgangbanger 6 yıl
Arkadaşlar 3D kullanmak için HDMI 1.4a kablo gerekmiyor muydu? DVI bağlayınca 3D kullanılabiliyor mu?
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p8p67b3 6 yıl
asus işini biliyor gerçekten güzel monitör ama fiyatı ne olur bilinmez
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-Pisagor- 6 yıl
Arka kısım fazla kaba duruyor. Özellikle ayaklığını pek beğenmedim.
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Statistik 6 yıl
Input lag degerini merak ediyorum
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Krauser DMC 6 yıl
nvidia 3d yi lg tv de kullanıyorum, görüntü hafif bir gecikme ile geliyor, yani film falan izlerken neredeyse fark edilmiyor ama oyun oynadığım zaman bazen can sıkıcı olabiliyor. pei monitörlerde de durum böyle mi?
acaba bağlantıyı hdmi dan değil de vga girişinden yaparsam far olur mu bu gecikme konusunda?
2 Yanıt Yanıtla
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Statistik 6 yıl Krauser DMC
commodore34
nvidia 3d yi lg tv de kullanıyorum, görüntü hafif bir gecikme ile geliyor, yani film falan izlerken neredeyse fark edilmiyor ama oyun oynadığım zaman bazen can sıkıcı olabiliyor. pei monitörlerde de durum böyle mi?
acaba bağlantıyı hdmi dan değil de vga girişinden yaparsam far olur mu bu gecikme konusunda?

TV de Oyun modu, Instant mode falan varsa onu secin oyun oynarken
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Umutcan 6 yıl Krauser DMC
commodore34

nvidia 3d yi lg tv de kullanıyorum, görüntü hafif bir gecikme ile geliyor, yani film falan izlerken neredeyse fark edilmiyor ama oyun oynadığım zaman bazen can sıkıcı olabiliyor. pei monitörlerde de durum böyle mi?

acaba bağlantıyı hdmi dan değil de vga girişinden yaparsam far olur mu bu gecikme konusunda?

Pc monitörlerinde tv'lerdeki gibi bir input lag olmaz, özellikle tn panelli monitörlerde modülden kaynaklı tepkime süresi değerleri de çok iyidir. (tn ne kadar iyi bir modül olmasa da oyuncular açısından en iyisi)
Tv'lerdeki input lag'ın sebebi gelen görüntülerin önce tv'nin image processor(görüntü işlemci) üzerinden geçmesi ve burada çeşitli işlemlere tabi tutulmasıdır.
Birçok tv'yi oyun moduna da alsanız 30-35ms gibi değerler elde edilebiliyor, dolayısıyla fps vb. online oyunlar tv'de oynanmaz diyebiliriz. Farklı bazı lcd modül tipleri de gecikmeyi artırabiliyor.
3d monitörlerin amacı burada ortaya çıkıyor.
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-Amigo[Nuri]- 6 yıl
Asus yapmış yine yapacağını , müthiş bir monitör.
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intikam91 6 yıl
Benim merak ettiğim bir nokta var bilen arkadaşlar bilgilendirirse sevinirim.
şimdi diyelim 120 hz monitör var 3D. Peki bu 1 göze 60 hz diğer göze 60 hz verecek şekildemi çalışıyor yani 3D izlediğimizde normal 60 HZ lik monitörden bir farkmı olmuyor mu?
ayrıca eğer 120 hz lik monitörde 2D izlersek otomatik olarak 60hz yemi düşüyor yoksa gene 120 hz vermeye devammı ediyor?
1 Yanıt Yanıtla
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Umutcan 6 yıl intikam91
intikam91

Benim merak ettiğim bir nokta var bilen arkadaşlar bilgilendirirse sevinirim.



şimdi diyelim 120 hz monitör var 3D. Peki bu 1 göze 60 hz diğer göze 60 hz verecek şekildemi çalışıyor yani 3D izlediğimizde normal 60 HZ lik monitörden bir farkmı olmuyor mu?



ayrıca eğer 120 hz lik monitörde 2D izlersek otomatik olarak 60hz yemi düşüyor yoksa gene 120 hz vermeye devammı ediyor?

Aslında sistem tam olarak şöyle işliyor, 3d görüntüde 120hz'in tek amacı 60hz+60hz iki adet görüntü oluşturabilmek. (Sağ ve Sol göze ayrı görüntüler.)
Bunun için 1080p@60hzX2 stereo görüntü, sağ sol veya alt üst oryantasyonlu olmak üzere monitöre iletiliyor. Bu 60hz görüntü monitörün görüntü işleme biriminde
birleştirilerek sağ>sol>sağ>sol şeklinde arka arkaya frameler ile birleştiriliyor ve 2 adet farklı 60hz görüntü birleşerek 120hz bir görüntü oluşuyor.
Bu görüntüye gözlüksüz baktığınızda iç içe geçmiş 2 farklı görüntü varmış gibi görürsünüz ve anlaşılmaz.
Aktif gözlüklerin sağ ve sol camları ise monitörde o anda gösterilen frame'ler ile senkronize bir biçimde açılıp kapanarak sol ve sağ gözün görmesi gereken görüntüleri
tekrar 2'ye ayırıyor ve ortaya 60hz stereo 3d(60hz sol göz, 60hz sağ göz) bir görüntü çıkıyor.

Her aktif gözlüklü 120hz 3d monitör 2d sinyalde 120hz desteklemiyor. Kısacası monitörde kullanılan panelin 120hz olması cihazın pc'den 120hz görüntü algılaması yapabileceği anlamına gelmiyor.
Son çıkan üst seviye serilerde bu 120hz sinyal algılayabilme özelliği de eklendi ve pc'ye bağladığınızda 1920x1080 çözünürlükte 120hz refresh rate seçebiliyorsunuz.
Örneğin S27A950D, Benq'in 120hz yeni serileri ve sanırım asus'un bu 3d vision 2 serisinde de 120hz algılama mevcuttu. 120hz görüntü yüksek bant genişliği aktarabilen dual-link dvi
ve display port üzerinden alınabiliyor, çoğu hdmi kablonun bant genişliği malesef yetersiz kalıyor.(monster vs. hariç) 1080p @ 120hz, iki adet standart fullhd 60hz görüntünün aynı anda aktarılması gibi birşey.
Gerekli bant genişliğini de doğal olarak tahmin edersiniz.

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KANUNI61 6 yıl
bildiğin lg ksasıyla aynı Lxxx ws serilerine bakın fark yok deneckkkadar az özellik olarak faklı olabilir ama özelligi fark yaratıyarsa tasarımda yaratması lazım nekadar özellik olursa tasarım olmadan sıkıntı olur bence
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erci501 6 yıl
asus monitörde çok iyi yerlere geldi fakat fiyatları uçtu.
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar televizyonlarda 400 hz'e kadar gidiyo bu değerler onlar oyuncular için yapılmıyo ancak neden daha yüksek oluyo yoksa sadece göstermelik değerler mi
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Umutcan 6 yıl
Asus teknik olarak çok güzel monitörler çıkarmakta, ama şu kasa tasarımı ile elimdeki 2008 model monitör ile hemen hemen aynı görüntüye sahip.
Modern bir kasa tasarımı kullanabilirdi.
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FRUEHAUF 6 yıl
Oyuncular için biçilmiş kaftan gibi duruyor ama benim tercihim IPS ...
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