Asus'dan oyunseverler için 144 Hz'lik monitör; VG278HE

Asus, VG278H’nin halefi olan yeni 27 inçlik monitörü VG278HE’yi ürün gamına ekledi. Tanıtımı gerçekleşen yeni monitörün en dikkat çekici özelliği ise 144Hz değerindeki yenileme hızı.
Piyasada yaygın olarak bulunan 120Hz’lik monitörlerün yenileme hızını saniyede +24 fotoğraf ile arttıran VG278HE, yenileme hızının yanı sıra 2ms’lik tepsi süresiyle özellikle oyun severlere 2D ve 3D içeriklerde daha yüksek performans sunuyor. 27 inçlik TN panelinde 1920x1080 piksel görüntü sağlayan monitör Nvidia 3D Vision 2’ye destek sunarken; üzerinde birer adet HDMI, DVI ve D-Sub portlarıyla 2 adet 3W gücünde hoparlörlere sahip.
VG278HE’nin satışıyla ilgili yol haritası ise şimdilik açıklanmış değil; ancak Donanımhaber olarak yeni haberler geldikçe sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
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acaba bağlantıyı hdmi dan değil de vga girişinden yaparsam far olur mu bu gecikme konusunda?
TV de Oyun modu, Instant mode falan varsa onu secin oyun oynarken
Pc monitörlerinde tv'lerdeki gibi bir input lag olmaz, özellikle tn panelli monitörlerde modülden kaynaklı tepkime süresi değerleri de çok iyidir. (tn ne kadar iyi bir modül olmasa da oyuncular açısından en iyisi)
Tv'lerdeki input lag'ın sebebi gelen görüntülerin önce tv'nin image processor(görüntü işlemci) üzerinden geçmesi ve burada çeşitli işlemlere tabi tutulmasıdır.
Birçok tv'yi oyun moduna da alsanız 30-35ms gibi değerler elde edilebiliyor, dolayısıyla fps vb. online oyunlar tv'de oynanmaz diyebiliriz. Farklı bazı lcd modül tipleri de gecikmeyi artırabiliyor.
3d monitörlerin amacı burada ortaya çıkıyor.
şimdi diyelim 120 hz monitör var 3D. Peki bu 1 göze 60 hz diğer göze 60 hz verecek şekildemi çalışıyor yani 3D izlediğimizde normal 60 HZ lik monitörden bir farkmı olmuyor mu?
ayrıca eğer 120 hz lik monitörde 2D izlersek otomatik olarak 60hz yemi düşüyor yoksa gene 120 hz vermeye devammı ediyor?
Aslında sistem tam olarak şöyle işliyor, 3d görüntüde 120hz'in tek amacı 60hz+60hz iki adet görüntü oluşturabilmek. (Sağ ve Sol göze ayrı görüntüler.)
Bunun için 1080p@60hzX2 stereo görüntü, sağ sol veya alt üst oryantasyonlu olmak üzere monitöre iletiliyor. Bu 60hz görüntü monitörün görüntü işleme biriminde
birleştirilerek sağ>sol>sağ>sol şeklinde arka arkaya frameler ile birleştiriliyor ve 2 adet farklı 60hz görüntü birleşerek 120hz bir görüntü oluşuyor.
Bu görüntüye gözlüksüz baktığınızda iç içe geçmiş 2 farklı görüntü varmış gibi görürsünüz ve anlaşılmaz.
Aktif gözlüklerin sağ ve sol camları ise monitörde o anda gösterilen frame'ler ile senkronize bir biçimde açılıp kapanarak sol ve sağ gözün görmesi gereken görüntüleri
tekrar 2'ye ayırıyor ve ortaya 60hz stereo 3d(60hz sol göz, 60hz sağ göz) bir görüntü çıkıyor.
Her aktif gözlüklü 120hz 3d monitör 2d sinyalde 120hz desteklemiyor. Kısacası monitörde kullanılan panelin 120hz olması cihazın pc'den 120hz görüntü algılaması yapabileceği anlamına gelmiyor.
Son çıkan üst seviye serilerde bu 120hz sinyal algılayabilme özelliği de eklendi ve pc'ye bağladığınızda 1920x1080 çözünürlükte 120hz refresh rate seçebiliyorsunuz.
Örneğin S27A950D, Benq'in 120hz yeni serileri ve sanırım asus'un bu 3d vision 2 serisinde de 120hz algılama mevcuttu. 120hz görüntü yüksek bant genişliği aktarabilen dual-link dvi
ve display port üzerinden alınabiliyor, çoğu hdmi kablonun bant genişliği malesef yetersiz kalıyor.(monster vs. hariç) 1080p @ 120hz, iki adet standart fullhd 60hz görüntünün aynı anda aktarılması gibi birşey.
Gerekli bant genişliğini de doğal olarak tahmin edersiniz.
Modern bir kasa tasarımı kullanabilirdi.