Asus'dan oyunseverler için 144 Hz'lik monitör; VG278HE

Asus, VG278H’nin halefi olan yeni 27 inçlik monitörü VG278HE’yi ürün gamına ekledi. Tanıtımı gerçekleşen yeni monitörün en dikkat çekici özelliği ise 144Hz değerindeki yenileme hızı.

Piyasada yaygın olarak bulunan 120Hz’lik monitörlerün yenileme hızını saniyede +24 fotoğraf ile arttıran VG278HE, yenileme hızının yanı sıra 2ms’lik tepsi süresiyle özellikle oyun severlere 2D ve 3D içeriklerde daha yüksek performans sunuyor. 27 inçlik TN panelinde 1920x1080 piksel görüntü sağlayan monitör Nvidia 3D Vision 2’ye destek sunarken; üzerinde birer adet HDMI, DVI ve D-Sub portlarıyla 2 adet 3W gücünde hoparlörlere sahip.

VG278HE’nin satışıyla ilgili yol haritası ise şimdilik açıklanmış değil; ancak Donanımhaber olarak yeni haberler geldikçe sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

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