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Asus'tan profesyonellere yönelik A+ IPS panelli üst düzey monitör: PA248QJ

6 yıl
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Monitör
knight
Haber Editörü
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Asus'tan profesyonellere yönelik A+ IPS panelli üst düzey monitör: PA248QJ
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LCD monitör alanında faaliyet gösteren firmalar standart kullanıcıları, oyuncuları ve profesyonelleri hedef alan envai çeşit model geliştirmeye devam ediyor. Asus'un profesyonel kullanıcılara yönelik hazırladığı PA248QJ, yüksek renk tutarlılığı iddiası ile rakipleri arasından sıyrılıyor.
Tasarım bakımından Eizo firmasının üst düzey çözümlerini anımsatan PA248QJ, Asus'un ProArt serisinin en yeni üyesi. 24.1-inç boyutunda ve 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünde A+ IPS (In-Plane Switching) panel teknolojisine sahip PA248QJ, griden griye 6 ms tepki süresi, 80.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 16.7 milyon renk, 178 derece yatay - 178 derece dikey görüş açısı ve 0.270 mm piksel aralığı sunuyor.
sRGB renk paletinin %100'ünü, NTSC renk paletinin %72'sini gösterebilen LCD monitörün fabrika çıkışlı olarak ön kalibrasyon işlemi yapılmış. Renk farklılığı Delta E seviyesine kadar indirgenen LCD monitörü, Spyder4 Express yazılımı sayesinde biz de kalibre edebiliyoruz. 

Asus'tan profesyonellere yönelik A+ IPS panelli üst düzey monitör: PA248QJ
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Duruş açısı toplamda 25 derece değiştirilebilen (-5 / +20 derece) ve istendiği takdirde 90 derece döndürülerek portre modunda kullanılabilen LCD monitörde, HDMI, D-Sub, DisplayPort ve DVI-D gibi zengin bağlantı seçenekleri mevcut durumda.
Üzerinde 4 adet USB 3.0 portunu barındıran dünyanın ilk monitörü olarak lanse edilen PA248QJ, LED arka aydınlatma teknolojisinin de desteğiyle 45 watt enerji harcıyor. Enerji tasarruf modunda ise sarfiyat 1 watt değerinin altına düşüyor.
Asus, PA248QJ'nin fiyatına dair henüz açıklama yapmamış.
Asus'tan profesyonellere yönelik A+ IPS panelli üst düzey monitör: PA248QJ
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Doppelgangbanger 6 yıl
@bocekgrafik
Ping yüksek olursa lag olur zaten. Laga sebebiyet veren ping değeri değil mi?
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bocekgrafik 6 yıl
Onun da etkisi var ama o sadece bir etken. Yukarıdaki oyun sonucu buna örnektir. 100 pingle bile lag varken oynayamazken, 220 pingle lag olmadığı için 1. olmuşum.
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Doppelgangbanger 6 yıl
Tabi aynı, görüntü olarak tabii biraz daha fark vardır 300-400 liralık monitörde. Senin kastettiğin görüntü değil sanırım monitörün özellikleri. İlla fark oluyor olmuyor değil tabi ama ucuz monitör de iş görür. Adam profesyonel değil ki iki monitörün arasındaki farkları anlasın.
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makbulut 6 yıl
benq x2420t monitörünü bir inceleyin bakalım. Oyuncu monitöru olarak isimlendiriliyor.
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Python 6 yıl
Orta ve üst düzey monitör kavramı bizim ülkemizde ne yazıkki pek yaygınlaşamıyor,insanlar daha çok boyut fiyat oranına bakıp monitör seçiyor,eskiden marka algısı kalite algısı daha iyiydi,şimdilerde ise malesef yok.
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bocekgrafik 6 yıl Python
Delphi Diesel

Orta ve üst düzey monitör kavramı bizim ülkemizde ne yazıkki pek yaygınlaşamıyor,insanlar daha çok boyut fiyat oranına bakıp monitör seçiyor,eskiden marka algısı kalite algısı daha iyiydi,şimdilerde ise malesef yok.

İmzamdaki konuyla bu algıyı değiştirmeye katkıda bulunuyorum.

Yoksa bize de geliyor, "Abi bak aynı boyuttaki bu monitör senin önerdiğinden daha ucuz" diyen.
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imam003 6 yıl
FİYAT 1800 BEYLER..BAKIN GÖRÜN
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yenerbalcı 6 yıl
Yıl olmuş 2013 hala 8 bit panel
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

30 bite kadar panel var 8bit monitöre profesyonel denmesi saçma profesyonel deyince iş için kullanılır
12 bitin aşağısında olan monitörler profesyonel olmaz
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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bocekgrafik 6 yıl
Bugüne dek üretilmiş en mükemmel monitörlerden biri PA248Q.
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Puzzles 6 yıl
Harika bir şeye benziyor. Acaba fiyatı ne kadar olur.
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