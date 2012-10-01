Asus'tan profesyonellere yönelik A+ IPS panelli üst düzey monitör: PA248QJ

LCD monitör alanında faaliyet gösteren firmalar standart kullanıcıları, oyuncuları ve profesyonelleri hedef alan envai çeşit model geliştirmeye devam ediyor. Asus'un profesyonel kullanıcılara yönelik hazırladığı PA248QJ, yüksek renk tutarlılığı iddiası ile rakipleri arasından sıyrılıyor.

Tasarım bakımından Eizo firmasının üst düzey çözümlerini anımsatan PA248QJ, Asus'un ProArt serisinin en yeni üyesi. 24.1-inç boyutunda ve 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünde A+ IPS (In-Plane Switching) panel teknolojisine sahip PA248QJ, griden griye 6 ms tepki süresi, 80.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 16.7 milyon renk, 178 derece yatay - 178 derece dikey görüş açısı ve 0.270 mm piksel aralığı sunuyor.



sRGB renk paletinin %100'ünü, NTSC renk paletinin %72'sini gösterebilen LCD monitörün fabrika çıkışlı olarak ön kalibrasyon işlemi yapılmış. Renk farklılığı Delta E seviyesine kadar indirgenen LCD monitörü, Spyder4 Express yazılımı sayesinde biz de kalibre edebiliyoruz.





Duruş açısı toplamda 25 derece değiştirilebilen (-5 / +20 derece) ve istendiği takdirde 90 derece döndürülerek portre modunda kullanılabilen LCD monitörde, HDMI, D-Sub, DisplayPort ve DVI-D gibi zengin bağlantı seçenekleri mevcut durumda.



Üzerinde 4 adet USB 3.0 portunu barındıran dünyanın ilk monitörü olarak lanse edilen PA248QJ, LED arka aydınlatma teknolojisinin de desteğiyle 45 watt enerji harcıyor. Enerji tasarruf modunda ise sarfiyat 1 watt değerinin altına düşüyor.

Asus, PA248QJ'nin fiyatına dair henüz açıklama yapmamış.

