Asus'un GeForce GTX 580 DirectCU modeliyle 3DMark Vantage'da yeni dünya rekoru!

Dünyaca ünlü hız aşırtma profesyonellerinden elmor ve Kinc, Asus'un GeForce GTX 580 tabanlı EN580GTX DirectCu modeliyle yaptıkları hız aşırtma çalışmasının sonucunda, 3DMark Vantage testinde yeni bir dünya rekoruna imza attılar. Sıvı Azot kullanılarak ekstrem koşullar altında yapılan çalışma kapsamında, grafik işlem birimi 1504MHz'e, paralel işlemcileri 3008MHz'e ve bellekleri de 5012MHz'e çıkartılan ekran kartı, 6.14GHz'de çalıştırılan Core i7-990X ve 2500MHz'de çalıştırılan 6GB DDR3 bellekli sisemde P45819 puanlık skora imza attı.

Antec'in 1200 Watt kapasiteli HCP güç kaynağı ile yapılan çalışma kapsamında elmor ve Kinc, GeForce GTX 580'i yüksek saat hızlarında çalıştırabilmek için grafik işlemci çalışma voltajını 1.62v'ye, bellek voltajı da 1.86v'ye çıkarttılar. 5012MHz bellek hızıyla 240.6GB/saniye bant genişliğine ulaşan ekran kartı ile 3DMark Vantage'ın performans testinde elde edilen 45819 puanlık skor ile bu alanda ulaşılan en yüksek skor elde edilerek dünya rekoru kırılmış oldu.