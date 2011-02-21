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Asus'un GeForce GTX 580 DirectCU modeliyle 3DMark Vantage'da yeni dünya rekoru!

8 yıl
11,5b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un GeForce GTX 580 DirectCU modeliyle 3DMark Vantage'da yeni dünya rekoru!
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Dünyaca ünlü hız aşırtma profesyonellerinden elmor ve Kinc, Asus'un GeForce GTX 580 tabanlı EN580GTX DirectCu modeliyle yaptıkları hız aşırtma çalışmasının sonucunda, 3DMark Vantage testinde yeni bir dünya rekoruna imza attılar. Sıvı Azot kullanılarak ekstrem koşullar altında yapılan çalışma kapsamında, grafik işlem birimi 1504MHz'e, paralel işlemcileri 3008MHz'e ve bellekleri de 5012MHz'e çıkartılan ekran kartı, 6.14GHz'de çalıştırılan Core i7-990X ve 2500MHz'de çalıştırılan 6GB DDR3 bellekli sisemde P45819 puanlık skora imza attı.

Antec'in 1200 Watt kapasiteli HCP güç kaynağı ile yapılan çalışma kapsamında elmor ve Kinc, GeForce GTX 580'i yüksek saat hızlarında çalıştırabilmek için grafik işlemci çalışma voltajını 1.62v'ye, bellek voltajı da 1.86v'ye çıkarttılar. 5012MHz bellek hızıyla 240.6GB/saniye bant genişliğine ulaşan ekran kartı ile 3DMark Vantage'ın performans testinde elde edilen 45819 puanlık skor ile bu alanda ulaşılan en yüksek skor elde edilerek dünya rekoru kırılmış oldu.

Asus'un GeForce GTX 580 DirectCU modeliyle 3DMark Vantage'da yeni dünya rekoru!
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Asus'un GeForce GTX 580 DirectCU modeliyle 3DMark Vantage'da yeni dünya rekoru!
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Asus'un GeForce GTX 580 DirectCU modeliyle 3DMark Vantage'da yeni dünya rekoru!
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Python 8 yıl
hangimizde ln2 varki açıkçası kullanıcı için pek mantıklı degil
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ay61n 8 yıl
cift gpu listesi
159. 39166 marks South Africa deadmeat Asus Radeon HD 5970 @1200/1325MHz
galiba en yuksek skorlu 5970 bu yani bu listeye girse 20. olacakmis
nvidia daha iyi oc oluyo galiba
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Mckhan 8 yıl
Fizik desteği yüzünden bu skor bu kadar yüksek oluyor sayın arkadaşlar lütfen 5970 de bu destek olmadığı için değerler normalin altında çıkıcaktır haliyle
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Furkán 8 yıl
ay61n

cift gpu listesi
159. 39166 marks South Africa deadmeat Asus Radeon HD 5970 @1200/1325MHz

galiba en yuksek skorlu 5970 bu yani bu listeye girse 20. olacakmis

nvidia daha iyi oc oluyo galiba

Tekli kurulum 5970 ile alınan en yüksek 3D Mark Vantage puanı 41641..

hwbot.org/...
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yerroner 8 yıl
Listede bir tane bile 5970 olmaması ilginç.
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Furkán 8 yıl

yerroner

Listede bir tane bile 5970 olmaması ilginç.

Kırılan dünya rekoru tek GPU'lu kartlar arasında alınan en yüksek skor. Bu yüzden listede birtane bile 5970 olmaması gayet normal.
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Furkán 8 yıl
45K barajı aşılmış.. GTX 580'in GPU'su baya bir gitmiş. Helal olsun valla..
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Mckhan 8 yıl
990xm i zorlayabilirdi sanki biraz daha
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