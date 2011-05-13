Asus'un GeForce GTX 595 Ares modeli Computex 2011'de tanıtılabilir

Yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 5970 Ares modeliyle çıktığı dönemde büyük ses getiren Asus'un, GeForce GTX 595 Ares modeli üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Aslında bu bilgi yeni sayılmaz zira firmanın GF110 GPU'sunun çiftini kullandığı ve sınırlı sayıda üretmeyi planladığı özel bir çözüm üzerinde çalıştığı uzunca bir süredir konuşulmakta.

Zaman zaman dikkat çekici haberlere kaynaklık eden Chiphell sitesinde GeForce GTX 595 Ares'le ilgili olarak yeni bir konu açıldı. Konuda geçen bilgiye göre GeForce GTX 595'te üç adet 8pin güç konnektörüne yer verilecek. 1024x paralel işlem birimine sahip olacak kart için ilginç olan nokta ise 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 4GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacağı yönündeki iddia. 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTX 580 modeli dikkate alındığında bu veri güçlü bir inandırıcılık sunamasa da Asus'un, Nvidia ile yakın işbirliği içerisinde GPU seviyesinde özelleştirilen bir çözüm üzerinde çalışıyor olabileceği iddiasını da akıllara getirmiyor değil.

Bilindiği üzere GeForce GTX 590'ın en azından GeForce GTX 580 X2 konfigürasyonu dikkate alındığında beklenen oranda performans sergileyemesinin en büyük nedeni, ciddi oranda düşürülen saat hızları idi. Asus'un GeForce GTX 595 Ares modeli için iddia edilen hızlar ise GPU'lar için 875MHz, paralel işlemciler için 1700MHz ve bellekler için 4800MHz. Hızlardan da anlaşılabileceği üzere Asus, GF110 GPU'sunun çiftinden güç alan ekran kartında, aynı HD 5970 Ares'te olduğu gibi oldukça kaslı bir soğutucu kullanacak gibi görünüyor.

Bilindiği üzere GeForce GTX 590, Nvidia tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse edilmiş ancak incelemeler sonucunda bu iddianın her test için geçerli olmadığı anlaşılmıştı. Ancak Asus tarafından hazırlanan GeForce GTX 595 Ares, yüksek saat hızları ve geliştirilen detayları ile dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse edilebilir. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da GeForce GTX 595 Ares modelinin Asus tarafından Computex 2011 Fuarı'nda katılımcıların beğenisine sunulması bekleniyor.