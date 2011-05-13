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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'un GeForce GTX 595 Ares modeli Computex 2011'de tanıtılabilir

8 yıl
20,7b
1
36
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 5970 Ares modeliyle çıktığı dönemde büyük ses getiren Asus'un, GeForce GTX 595 Ares modeli üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Aslında bu bilgi yeni sayılmaz zira firmanın GF110 GPU'sunun çiftini kullandığı ve sınırlı sayıda üretmeyi planladığı özel bir çözüm üzerinde çalıştığı uzunca bir süredir konuşulmakta.

Zaman zaman dikkat çekici haberlere kaynaklık eden Chiphell sitesinde GeForce GTX 595 Ares'le ilgili olarak yeni bir konu açıldı. Konuda geçen bilgiye göre GeForce GTX 595'te üç adet 8pin güç konnektörüne yer verilecek. 1024x paralel işlem birimine sahip olacak kart için ilginç olan nokta ise 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 4GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacağı yönündeki iddia. 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan GeForce GTX 580 modeli dikkate alındığında bu veri güçlü bir inandırıcılık sunamasa da Asus'un, Nvidia ile yakın işbirliği içerisinde GPU seviyesinde özelleştirilen bir çözüm üzerinde çalışıyor olabileceği iddiasını da akıllara getirmiyor değil.

Bilindiği üzere GeForce GTX 590'ın en azından GeForce GTX 580 X2 konfigürasyonu dikkate alındığında beklenen oranda performans sergileyemesinin en büyük nedeni, ciddi oranda düşürülen saat hızları idi. Asus'un GeForce GTX 595 Ares modeli için iddia edilen hızlar ise GPU'lar için 875MHz, paralel işlemciler için 1700MHz ve bellekler için 4800MHz. Hızlardan da anlaşılabileceği üzere Asus, GF110 GPU'sunun çiftinden güç alan ekran kartında, aynı HD 5970 Ares'te olduğu gibi oldukça kaslı bir soğutucu kullanacak gibi görünüyor.

Bilindiği üzere GeForce GTX 590, Nvidia tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse edilmiş ancak incelemeler sonucunda bu iddianın her test için geçerli olmadığı anlaşılmıştı. Ancak Asus tarafından hazırlanan GeForce GTX 595 Ares, yüksek saat hızları ve geliştirilen detayları ile dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse edilebilir. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da GeForce GTX 595 Ares modelinin Asus tarafından Computex 2011 Fuarı'nda katılımcıların beğenisine sunulması bekleniyor.


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xdorukx 8 yıl
Bu kart ruyalariam giriceik 3
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M@U 8 yıl
Zaten saçma olan GTX590'nın püsküllüsü yapılıyormuş demek...

Acaba nasıl bir PCB kullanmayı düşünüyorlar. Yani o kadar sağlam bir PCB ve güç devresi gerekiyor ki ben yapılabileceğinden kuşkuluyum. Zira GTX580'in saat hızlarından daha yüksek saat hızları dile getirilmiş. Yani kartın 600w'a yakın güç tüketeceği ortada. Gereken güç stabil şekilde 3x8pin + PCI-E ile sağlanamayabilir. Çok çok saçma bir hareket gibi görünüyor.

Bu kartı saçma yapacak bir diğer etken ise kartın duyurulma tarihi. Zaten Mayıs ayındayız. Bu kart çıktı, satıldı diyene kadar (Ares'i hatırlayın), Eylül-Ekim ayını bulur. O zaman da zaten her yönden daha iyi olan 28nm gpu'lar hakkında konuşulmaya başlanır, bu kart da çektiği 600w ile vitrinde kalır.
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emrebo 8 yıl

M@U

Zaten saçma olan GTX590'nın püsküllüsü yapılıyormuş demek...

Acaba nasıl bir PCB kullanmayı düşünüyorlar. Yani o kadar sağlam bir PCB ve güç devresi gerekiyor ki ben yapılabileceğinden kuşkuluyum. Zira GTX580'in saat hızlarından daha yüksek saat hızları dile getirilmiş. Yani kartın 600w'a yakın güç tüketeceği ortada. Gereken güç stabil şekilde 3x8pin + PCI-E ile sağlanamayabilir. Çok çok saçma bir hareket gibi görünüyor.

Bu kartı saçma yapacak bir diğer etken ise kartın duyurulma tarihi. Zaten Mayıs ayındayız. Bu kart çıktı, satıldı diyene kadar (Ares'i hatırlayın), Eylül-Ekim ayını bulur. O zaman da zaten her yönden daha iyi olan 28nm gpu'lar hakkında konuşulmaya başlanır, bu kart da çektiği 600w ile vitrinde kalır.




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Wabbajack 8 yıl
demircibu
_AuRoN_ İşin içinde Asus varsa herşey olabilir:D Yanlız bugün aldığım Thermaltake 1000w yalan olur bunu görünce:D
niye gtx 590 1500watt power falanmı istiyor? tam yükde 460- 490watt arası harcıyor desem

Kesin bir haber olmadığı için salladım:D bu sıra sistem topluyorum kafama göre anakart-ram--işlemci-ekran kartı kaldı sadece bulldozerleri bekliyorum biraz benim iş karışık sonuçta bilinmeyen bir işlemciyi bekliyorum hangisi nekadar w harcar belirsiz biraz kafam karışık erkenmi aldım diyede düşünüyorum psu yu:)
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theyapici 8 yıl
istanbulda ferrariye binen var bunu da alan olur güzelmiş
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NecroCyber-777 8 yıl
valla asus ve şimdi evga forumuna baktım hatta 800 mhz stabil cıkmış bir kullanıcı..demekki 1az daha revize edilse daha ii oc olup belkide amdyi ki bu halle bile epey yaklaşmış hatta gecmiş yer yer -- o zaman amd hızında olsa kart onu düşünmek bile istemeyiz aksın fpsler:=)
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Wabbajack 8 yıl
İşin içinde Asus varsa herşey olabilir:D Yanlız bugün aldığım Thermaltake 1000w yalan olur bunu görünce:D
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demircibu 8 yıl

_AuRoN_

İşin içinde Asus varsa herşey olabilir:D Yanlız bugün aldığım Thermaltake 1000w yalan olur bunu görünce:D

niye gtx 590 1500watt power falanmı istiyor? tam yükde 460- 490watt arası harcıyor desem
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NecroCyber-777 8 yıl
çevir kazı yanmasın :==)) tamam relax :)
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NecroCyber-777 8 yıl
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


kart hiç overclock olmamış vay canına
demekki yapmasını bilmek lazımmış bodoslama dalmamak lazımmış
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UzmaN345 8 yıl
İşte bir efsane daha doğuyor...
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NecroCyber-777 8 yıl
valla ben kullanıcı incelemesi görmedim kart yanıpda elinde kalan.. varsa yabancı donanım sitelerindeki kullanıcıların elinde kalmış olan göster dostum..sitelerin incelemesi hariç yalnız
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aterikasedi 8 yıl
Balon mu bu ya niye patlasın!
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ScreamAiMFire 8 yıl
Kasayı rahatlıkla eritebilir.
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VideOyun 8 yıl
diemcizone
Nükleêr santral filan gerekebilir.

Hahahaha
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NomadCRY 8 yıl
Elektrik parası ne kadar gelecek o tek fanla nasıl soğuyacak ne diye çift fan koymuyorlar piyasada GTX590 gerektirecek kadar kastıracak bir oyun yokken bu kadar parayı buna vermeye değer mi? GTX590 gibi O.C. edildiğğinde patlayacak mı? vs. vs. vs. sorular sorular sorular ...
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