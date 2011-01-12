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Asus'un özel tasarımlı GeForce GTX 580 DirectCU II modeli detaylandı

8 yıl
55,5b
1
50
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, yüksek performans segmenti için hazırladığı özel tasarımlı GeForce GTX 580 DirectCU II modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, yüksek kaliteli komponentleriyle dikkat çekiyor.

Gözden geçirilmiş baskılı devre, 8 fazlı güç tasarımı, NEC güç kapasitörü ve daha fazla bağlantı seçeneği ile dikkat çeken ekran kartı, üzerinde yer alan kaslı soğutucu ile dikkat çekmeyi başarıyor. Üç slotluk alanı işgal eden ekran kartı, 100mm çapında iki adet fana ve beş adet bakır ısı borusuna sahip soğutucu ile birlikte geliyor.

İhtyaç duyduğu gücü iki adet 8pin güç konnektörü üzerinden sağlayan ekran kartı ile Asus, yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklılarını hedef almaya hazırlanıyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle gelen ekran kartı ile SLI desteği de sunuluyor ancak bunun için üst seviye anakartlar gerekiyor.

Asus tarafından yakında satışa sunulması beklenen GeForce GTX 580 DirectCU II'nin fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı.


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blackman 7 yıl
==== Metaller çok seksi duruyo harbiden ama anakartlara da yazık, köşeden 3 tane tornavida bile beni düşündürüyo
=== Audi A6 reklamındaki metal yamultan adam geldi aklıma.... güzel duruyo kendimi tutamayıp beğeniyorum bu devasa tasarımı...
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saintroyo 8 yıl
süper bir kart ama fiyatı açısından alınabilir olacağını sanmıyorum.
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msw 8 yıl
Asus mars gibi fiyatını yüksek tutarsa bu kartı da alamayız haliyle. Ama güzel yapmışlar.
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BlackBeasT 8 yıl
ASUS amacı dikkat çekmese ,bu konuda üstüne yok ,damperli kamyon gibi GTX 580 DirectCU II ,E.kartı çok ısınıyorsa NVIDIA GPUsunda revizyon yapsın ,ahanda bu kart anakart'da 3 slotu kapatır varsa 4 slotuda kullandırmaz...ASUS birde buna güzel 1 fiyat çeker.Haberi ilk NGOHQ'de gördüm Millet (L0L) yazmakdan yorum yapamamış :D
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Tolgá 8 yıl
Vay vay vay vay güzel kart ama
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meke 8 yıl
Soğutucu büyükmüş,
Teleobjektife takılan SLR gövde gibi yakında vga'ya takılan cpu, ram ve ssd görebiliriz :)
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Chembond 8 yıl
İyi güzelde niye hala bit kadar tan takıyorlar onu anlamıyorum... Koyun irice bir yada iki tane fan, sessiz sessiz çalışsın...
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MxFxOx 8 yıl
TANK gibi sağlam duruyor.Kasaya takmazdım herhalde sürekli buna bakar dururdum.
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hapocod 8 yıl
Bu başka bir direk bakır olmuş.
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theyapici 8 yıl
yeri olan için ve kasası benim gibi şaffaf içi görünenler için iyi bir tercih olabilir.Eğer görünemzse anlamı olmaz spor otomobili andırıyor dış görünümü soğutucu da ben başarılıyım der gibi duruyor.Testler çıkınca değerlere beraber bakarız
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ghost recon advanced 8 yıl
ürünün soğutucusuna bakınca robot gibi hareket edecek sanıyom yada uzay aracı gibi
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breaker06 8 yıl
Komutan logar bir gemi yaklaşıyor
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Furkán 8 yıl
Soğutmasının etkin bir başarı göstereceğine eminim..
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gunescan 8 yıl
Asgard gemisi gibi yav. Çok karizma olmuş tasarım. Artık şu kartları ters bassalar ya. Süper olur vallahi :D
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