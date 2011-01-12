Asus'un özel tasarımlı GeForce GTX 580 DirectCU II modeli detaylandı

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, yüksek performans segmenti için hazırladığı özel tasarımlı GeForce GTX 580 DirectCU II modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, yüksek kaliteli komponentleriyle dikkat çekiyor.

Gözden geçirilmiş baskılı devre, 8 fazlı güç tasarımı, NEC güç kapasitörü ve daha fazla bağlantı seçeneği ile dikkat çeken ekran kartı, üzerinde yer alan kaslı soğutucu ile dikkat çekmeyi başarıyor. Üç slotluk alanı işgal eden ekran kartı, 100mm çapında iki adet fana ve beş adet bakır ısı borusuna sahip soğutucu ile birlikte geliyor.

İhtyaç duyduğu gücü iki adet 8pin güç konnektörü üzerinden sağlayan ekran kartı ile Asus, yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklılarını hedef almaya hazırlanıyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle gelen ekran kartı ile SLI desteği de sunuluyor ancak bunun için üst seviye anakartlar gerekiyor.

Asus tarafından yakında satışa sunulması beklenen GeForce GTX 580 DirectCU II'nin fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı.