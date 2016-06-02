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Asya'nın askeri harcamaları ABD ile denk olacak

Yapılan araştırmalara ve hazırlanan projeksiyonlara göre 2020 yılına gelindiğinde Asya-Pasifik bölgesinin toplam askeri harcamaları ABD'nin harcamasına denk olacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Savunma Sanayi
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Asya'nın askeri harcamaları ABD ile denk olacak
 
2020 yılı itibariyle Asya-Pasifik bölgesindeki ülkelerin savunma harcamalarının yıllık 533 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu rakam ABD’nin şu anda savunmaya harcadığı yıllık paraya neredeyse eşdeğer nitelikte. Bloomberg’e göre bölgenin savunma harcamalarındaki beklenmeyen artışın sebebi ise Çin ve Çin’in agresif politikalarına karşı hazırlıklı olmak isteyen ülkeler.
Resmi adıyla Çin Halk Cumhuriyeti, son yirmi yıldan bu yana savunma harcamalarını yılda %10 oranında artırıyor. Veriler kulağa etkileyici gelse de 90’lar ve 2000’ler boyunca Çin’in askeri gücü her zaman yetersiz olarak görüldü. 1989 yılında Çin’in askeri harcaması Yeni Zelanda’nınkinden sadece 10 kat daha fazlaydı. Yeni Zelanda şu anda yaklaşık 4,5 milyon nüfusa sahip bir ülke ve yıllardır aktif olarak hiçbir savaşta yer almadı.
Ancak Çin’in durumu 2010’dan sonra tamamen değişti. Doğu Çin Denizi’nde yer alan ve Japonya ile çıkar çatışmasına yol açan topraklar için deniz üzerine Hava Savunma Üssü bile bu dönemde Çin tarafından inşa edildi. O günden bu yana Çin’in, Güney Çin Denizi’nin yaklaşık %90’ında hak iddia etmesiyle birlikte komşu ülkeler de alarm durumuna geçti.
Çin’in bu yeni tutumu Asya’daki diğer ülkelerin de tedirginlik yaşamasına sebep oldu. Bu tedirginliğin sonucu olarak ise bölge çapında savunma bütçesine harcanan paralarda artış yaşandı. Bloomberg’e göre askeri harcamalar küresel bazda yaklaşık %1 oranında artarken, Asya ve Okyanusya bölgesinde bu artış oranı %5 civarında gerçekleşti. Asya’da yer alan neredeyse bütün ülkeler askeri harcamalarını artırdı. Eğer bu trend devam ederse 2020 yılında Asya ülkelerinin askeri harcamaları 533 milyar dolara ulaşacak.
Peki bu gelişmenin ABD üzerindeki etkisi ne olacak? Bölgeye bakıldığında çoğu ülkenin ABD ile dostane ilişkiler içinde olduğu söylenebilir. Hatta Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerin ABD ile olan ilişkileri askeri ortaklık düzeyinde. Bölgedeki ABD hegemonyasına tehdit oluşturabilecek tek unsur ise Çin. Çin’in de 2020’de gerçekleştirilmesi beklenen 533 milyar dolarlık harcamanın sadece yarısından biraz fazlasını yapması bekleniyor. Diğer harcamalar ise ABD’yi destekleyen veya ABD ile paralel çıkarları bulunan ülkeler tarafından yapılacak.
Yapılan tahminler 2020 yılında yapılacak harcamaların 320 milyar dolarının Çin ve müttefikleri tarafından yapılacağını öngörüyor. Çin tarafının dışında harcanacak olan para ise 800 milyar dolar seviyesinde olacak. Bir başka deyişle Çin’in sürekli büyüyen askeri harcaması endişe verici görünse de bölgedeki diğer ülkelerin yapacağı harcamalar Çin’in harcamalarını büyük farkla geçmiş olacak.
Ancak bu projeksiyonların gerçekleşmesinin önünde bir engel bulunmakta. Tarihinde ilk kez Çin’in savunma harcaması %10 seviyesinin altına düşerek %6,9 olarak gerçekleşti. Bu da ekonominin büyüme hızının yavaşlamasından kaynaklanıyor. Aynı zamanda yaşlanmakta olan Çin nüfusu da Çin’in kamu harcamalarının artmasına ve doğal olarak savunmaya ayrılan bütçenin etkilenmesine sebep olacak. Diğer ülkeler Çin’in harcamalarını yakalamaya çalışmaya devam edecekler ancak bu diğer ülkeler için de daha kolay ve ucuz hale gelecek.

http://www.popularmechanics.com/military/weapons/a21119/report-asias-military-spending-set-to-match-us-spending-by-2020/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Flag SHİP Killer 3 yıl en beğenilen wolf silver
2.dünya savaşında Almanlar la tek tek kapışsalar emin ol almanlar yenerdi.Amerikan'ın taktiği düşmanı önce zayıflatıp en son sahneye kendisi çıkıyor.
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abraxsas 3 yıl
Korkunç paralar, şu paralar insanlığa harcansa, dünya çok güzel bir yer olur, yazık
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Flag SHİP Killer 3 yıl abraxsas
abraxsas
Korkunç paralar, şu paralar insanlığa harcansa, dünya çok güzel bir yer olur, yazık

Bencede katılıyorum
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A.F.Y.D 3 yıl abraxsas
ok-tar diyordu, bir programında o paralar insanlığa harcansa insan zenginlikten artık para istemeye başlar diye.
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serafon 3 yıl
BekirTemel
çin süper güçtür, japonya gibi teknoloji ülkeleri ile el birliği yaparsa avrupa,abd dinlemezler.

evet çin geleceğin süper gücü ama Japonya ile beraber olup abd ye karşı gelmez. İngilterenin varisi abd onunda varisi çin olacak. ab ve Japonya ve güney kore yedek teker, kurşun asker! Ya japonyayı yutacaklar ya da ab gibi otur dendiğinde oturan kalk dendiğinde kalkan hale getirecekler (gerçi şimdi de öyle ama iyice elini kırabilirler)
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serafon 3 yıl
V4LKyR
Amerikanın ekonomisi zaten savunma sanayii üzerine kurulmuş. Adamların işi o. Dünyaya şeftali veya balık satarak geçim sağlamıyorlar, dünyaya silah, askeri teknoloji satıyorlar. Dolayısıyla dünya üzerinde herhangi bir yerde eğer savaş varsa, orda Amerika da vardır.

abd nin en büyük müşterisi kendisi abd nin sattığı silah herkesden fazla olsa da bırak abd yi geçindirmeyi dişinin kovuğuna yetmez abd nin. abd silah satmayı tamamen stratejik olarak güç dengesini lehine tutmak amaçlı yapar. bu sayede dostlarını(!) düşmanlarından güçlü yada dengeli, kendini de dostlarından(!!!) güçlü konumda tutar!
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V4LKyR 3 yıl
Amerika'nın ekonomisi zaten savunma sanayii üzerine kurulmuş. Adamların işi o. Dünyaya şeftali veya balık satarak geçim sağlamıyorlar, dünyaya silah, askeri teknoloji satıyorlar. Dolayısıyla dünya üzerinde herhangi bir yerde eğer savaş varsa, orda Amerika da vardır.
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wolf silver 3 yıl
ABD yıllık 500 milyar doları askeri harcamalara ayırırsa tabikide sağa sola savaş açar çıkarlarını korur.. ABD 2 dünya savaşına girdi ikisini de kazandı artık 3. Dünya Savaşı'nda ne olur belli değil.. Ama elindeki nükleer silahlara ve Teknolojiye bakılırsa 3. Dünya Savaşı'nda da durum pek farklı olmaz..
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Flag SHİP Killer 3 yıl wolf silver
2.dünya savaşında Almanlar la tek tek kapışsalar emin ol almanlar yenerdi.Amerikan'ın taktiği düşmanı önce zayıflatıp en son sahneye kendisi çıkıyor.
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Flag SHİP Killer 3 yıl
Adamların hepsine bir silah verseler bütün asya yı işgal ederler zaten
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gereksiz95 3 yıl
Ne olursa olsun kazanan hep 'ABD' oluyor anlıyacağınız.
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Hesap001 3 yıl
Tugrul_512bit
E tabi dünya savaşı çıktığında her iki taraf birden eşit olmalı ki yıkım maksimum seviyeye ulaşsın, silah tüccarları köşeyi dönsün, mafyalar cirit atsın.Savaştan sonra uzaylılar(ya da uzaylı gibi görünen istihbarat bölümünün gizli ürettiği uzay gemileri) baskın yapınca bir bakacaklar her iki taraf birden erimiş. Meydanı boş bulup çökecekler dünyaya. En az 3 takım olmalı ki herhangi ikisi savaşmaktan çekinsin.Kuvvetler ayrılığı cart curt.

Uzaylılar dünyaya geldiginde aklının ermeyecegi bi sekilde yuksek teknolojilerle gelir yani biz maymunu nasıl görüyorsak onlarda bizi o şekilde görür. Bence bu askeri yatırım normal. Cinin adımları belli ABD`de 2020de ne gibi degisikler olur Allah bilir.
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BekirTemel 3 yıl
çin süper güçtür, japonya gibi teknoloji ülkeleri ile el birliği yaparsa avrupa,abd dinlemezler.
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Patren 3 yıl
abd parayı çok ziyan ediyor
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çin, ABD ve
7 etiket daha 2020 asya pasifik okyanusya savunma harcaması Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji
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