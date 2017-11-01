Atak 2 ve genel maksat helikopterinin kavramsal tasarımları yayınlandı

TUSAŞ tarafından milli imkanlarla yerli olarak geliştirilmesi planlanan yeni ve Atak helikopterinden daha ağır taarruz helikopterinin ilk tasarım görseli yayınlandı.

Henüz kavramsal tasarım aşamasında olan proje kapsamında ATAK helikopterinin üretimiyle elde edilen tecrübeler doğrultusunda çok yüksek oranda milli imkanlarla yeni bir taarruz helikopterinin geliştirilmesi planlanıyor. Geliştirilecek olan helikopterin T129 ATAK helikopterinden farklı olarak daha büyük klasmanda olacağı biliniyor. Şuan için ATAK-2 olarak adlandırılan helikopterin kamuoyu tarafından da bilinen AH-64 Apache ayarında bir helikopter olması bekleniyor.

Ayrıca 10 tonluk genel maksat helikopteri projesi kapsamında geliştirilmekte olan helikopterinde kavramsal tasarım görseli yayınlandı.

Arama kurtarma ve deniz üstü operasyonlara uygun 10 tonluk bir genel maksat helikopterinin geliştirilmesi planlanan proje kapsamında helikopter 170 knot hıza ulaşabilecek ve 1000 km menzile sahip olacak. 20 kişi ve üzeri personel taşıma kapasitesi bulunacak olan helikopter ayakta durmaya elverişli geniş kabinli, arkadan rampa kapağı olan ve katlanabilir iniş takımlarına sahip olacak şekilde operasyonel gereksinimlere göre tasarlanacak.