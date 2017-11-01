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Atak 2 ve genel maksat helikopterinin kavramsal tasarımları yayınlandı

TUSAŞ tarafından geliştirilmekte olan Atak helikopterinin abisi olarak adlandırılan daha ağır taarruz helikopteri ve 10 tonluk genel maksat helikopterinin kavramsal tasarım görüntüleri yayınlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,7b
1
18
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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TUSAŞ tarafından milli imkanlarla yerli olarak geliştirilmesi planlanan yeni ve Atak helikopterinden daha ağır taarruz helikopterinin ilk tasarım görseli yayınlandı.
Henüz kavramsal tasarım aşamasında olan proje kapsamında ATAK helikopterinin üretimiyle elde edilen tecrübeler doğrultusunda çok yüksek oranda milli imkanlarla yeni bir taarruz helikopterinin geliştirilmesi planlanıyor. Geliştirilecek olan helikopterin T129 ATAK helikopterinden farklı olarak daha büyük klasmanda olacağı biliniyor. Şuan için ATAK-2 olarak adlandırılan helikopterin kamuoyu tarafından da bilinen AH-64 Apache ayarında bir helikopter olması bekleniyor.
Ayrıca 10 tonluk genel maksat helikopteri projesi kapsamında geliştirilmekte olan helikopterinde kavramsal tasarım görseli yayınlandı.
Arama kurtarma ve deniz üstü operasyonlara uygun 10 tonluk bir genel maksat helikopterinin geliştirilmesi planlanan proje kapsamında helikopter 170 knot hıza ulaşabilecek ve 1000 km menzile sahip olacak. 20 kişi ve üzeri personel taşıma kapasitesi bulunacak olan helikopter ayakta durmaya elverişli geniş kabinli, arkadan rampa kapağı olan ve katlanabilir iniş takımlarına sahip olacak şekilde operasyonel gereksinimlere göre tasarlanacak. 

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İstiklalFMK 2 yıl en beğenilen oktayakgoz
oktayakgoz

Kavramsal tasarım ne demek ?

Projeden beklentileriniz, hedefleriniz doğrultusunda yaptığınız fizibilite çalışmasının ön projesidir. Yani detay çalışmalardan önce yaptığınız projenin taslağıdır. Projenin önemli kısımlarındandır. Hedeflerinizi belirler ona göre detaylandırırsınız.
oktayakgozKavramsal tasarım ne demek ?Projeden beklentileriniz, hedefleriniz doğrultusunda yaptığınız fizibilite çalışma...
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Yanıtla +15
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oktayakgoz 2 yıl
Kavramsal tasarım ne demek ?
2 Yanıt Yanıtla +7
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stalker(1979) 2 yıl
Umarım başarılı olur. Her türlü helikopter, savaş ve yolcu uçağı , otomobil, denizaltı, tank ve her türlü balistik füze üreten bir Türkiye görmemizi Allah nasip eder inşallah.
Umarım başarılı olur. Her türlü helikopter, savaş ve yolcu uçağı , otomobil, denizaltı, tank ve her türlü balistik füze üreten bir Türkiye görmemizi Allah nasip...
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ANLADIMHOCAMS:A 1 yıl
Cümlenin zor anlaşılması içeriğinden kaynaklı değil. B.k gibi yazman...

Ve bu forumdaki insanların derdi neylan adam gibi haberinizi okuyun yürüyüp gidin. İlla ergen kızlar gibi her şeye evhamlanıyorsunuz.
Altay güzel.
Atak güzel.
Milgemler güzel.
Korhan güzel.
Zırhlı araçların bir çoğu güzel.
Şu zamana kadar TSK aldığı malı beğenmedim demedi. Veya demese bile belli etmedi. Yerli sistemler alınmaya başlandığından beri pkklı itlerin leşlerinden geçilmiyor.
Derdiniz ne l
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SeloTheCaptain 2 yıl
Güzel görünüyor
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DH Misafiri 2 yıl
Kavramsal tasarım
Concept Design cahil
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jubeii 2 yıl
"kavramsal tasarım" apuhahahahhahhh
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sariduru 2 yıl
inşallah %100 yerli üretim olur.
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emre_virüs 2 yıl sariduru
%100 yerli olmayacak o kadar paramız ve zamanımız yok.
Motor, tranmisyon, baş topu, iniş takımları bunlar yerlileştirilecek.
Kritik sistemler bizim olsun öncelikle.
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justaprogrammer 2 yıl
elindeki hazir modeller ve direktirflere ragmen ilk modelde batirmislar. simdi General Motors`un calistirdigi TUSAS`in ozgun imkanlari ile yeni bir model yapacagini yazmislar.
yine balon bir haber :) parasi neyse gidip getirin isi bilen adamlar yapsinlar. sark kafasi ile olmuyor... neyi zorluyorlarsa. boylece a ucak projesi b ucak projesi c araba projei d tank projesi e stad projesi diye yandaslarini zengin ettikleri projelerden bir copluk olusturmayi engelleyebilirler.
uzun cumle oldu. kapasitesi kitlar icin anlamasi zor olacaktir.
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kadirirdem 2 yıl
Bence fena görünmüyor.
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DH Misafiri 2 yıl
İnşallah kısa sürede yapılır ordumuzun envanterine girer harika haberler
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stalker(1979) 2 yıl
Umarım başarılı olur. Her türlü helikopter, savaş ve yolcu uçağı , otomobil, denizaltı, tank ve her türlü balistik füze üreten bir Türkiye görmemizi Allah nasip eder inşallah.
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oktayakgoz 2 yıl
Kavramsal tasarım ne demek ?
2 Yanıt Yanıtla +7
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İstiklalFMK 2 yıl oktayakgoz
oktayakgoz

Kavramsal tasarım ne demek ?

Projeden beklentileriniz, hedefleriniz doğrultusunda yaptığınız fizibilite çalışmasının ön projesidir. Yani detay çalışmalardan önce yaptığınız projenin taslağıdır. Projenin önemli kısımlarındandır. Hedeflerinizi belirler ona göre detaylandırırsınız.
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Bluflame 1 yıl oktayakgoz
oktayakgoz
Kavramsal tasarım ne demek ?

geniş çapta çay ve kahve tüketilen,
imkansız hayallerin tartışıldığı, kahvehanedeki okey muhabbetinin bir tık üstü.
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