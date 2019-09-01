Athlon 300GE kameralara gülümsedi

Zen mimarisiyle donanım tutkunlarını hasret kaldıkları rekabetle buluşturan AMD, Ryzen yongalarıyla piyasayı canlandırırken uygun fiyatlı modellerini de güncellemeye hazırlanıyor. Athlon 300GE işlemcisi bir forumda ortaya çıktı.

Athlon 300GE

http://www.fanlesstech.com/2019/08/35w-athlon-300ge-in-wild.html

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Athlon 200GE’nin devamı niteliğindekifotoğrafları Çinli bir teknoloji forumunda paylaşıldı. Modelgörev yaparken 3.5 GHz’de çalışacak bir Athlon 320GE de olası görünüyor. Yongaların Zen+ mimarisiyle gelmesi bekleniyor.12 nm üretim sürecinden geçecek Athlon çözümlerinin 200GE’de olduğu gibi yine Vega GPU’suyla destekleneceği düşünülürken, yeni işlemcilerindeğeriyle HTPC çözümlerinde ve ofis sistemlerinde kendisine yer edinmesi bekleniyor.