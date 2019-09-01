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Şu anda 1 kişi burada

Athlon 300GE kameralara gülümsedi

AMD 3. nesil Ryzen işlemcileriyle zirveye oynarken giriş segmentini de güncellemeye devam ediyor. Ortaya çıkan son işlemci Athlon 300GE.
4 gün
3b
1
15
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Zen mimarisiyle donanım tutkunlarını hasret kaldıkları rekabetle buluşturan AMD, Ryzen yongalarıyla piyasayı canlandırırken uygun fiyatlı modellerini de güncellemeye hazırlanıyor. Athlon 300GE işlemcisi bir forumda ortaya çıktı.

Athlon 300GE 

Athlon 200GE’nin devamı niteliğindeki Athlon 300GE’nin fotoğrafları Çinli bir teknoloji forumunda paylaşıldı. Model 3.4 GHz’de görev yaparken 3.5 GHz’de çalışacak bir Athlon 320GE de olası görünüyor. Yongaların Zen+ mimarisiyle gelmesi bekleniyor.
12 nm üretim sürecinden geçecek Athlon çözümlerinin 200GE’de olduğu gibi yine Vega GPU’suyla destekleneceği düşünülürken, yeni işlemcilerin 35 watt TDP değeriyle HTPC çözümlerinde ve ofis sistemlerinde kendisine yer edinmesi bekleniyor.

http://www.fanlesstech.com/2019/08/35w-athlon-300ge-in-wild.html Yorum Yaz
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The souls migration 4 gün en beğenilen SEHZADE63
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şimdi nasıl?

işlemciyi almak lazım önce. sonrasına gülümseme otomatik gelir.
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Grand_Alexander 3 gün
AMD'nin bir nesil eski APU stratejisini hiç doğru bulmuyorum hatta APU'lar bir nesil ileriden bile gitmeli ki insanlar mobil için güven duysunlar...
APU gibi bir sistemi yeterince güzel yönetip pazarlayamıyor AMD
AMD'nin bir nesil eski APU stratejisini hiç doğru bulmuyorum hatta APU'lar bir nesil ileriden bile gitmeli ki insanlar mobil için güven duysunlar... APU gib...
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S.T.A.L.K.E.R. 4 gün
intel celeron işlemcilerini güncelleyince bir sürü gereksiz eleştirileri bu haberde görmüyoruz.
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DH Misafiri 2 gün
bununla masaüstü dizeceğine laptop al karşim.
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napolyon94 3 gün
Ryzen 1200’ün 330 liralara kadar düştüğünü de hatırlatayım. İlk yorumumda bahsetmemişim, ucuz sistem toplayacak kişi mutlaka r1200 tercih etmeli
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CaimaN 7 sa. napolyon94
nerede 330 lira hocam vatanda 600 lira civarı
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Grand_Alexander 3 gün
AMD'nin bir nesil eski APU stratejisini hiç doğru bulmuyorum hatta APU'lar bir nesil ileriden bile gitmeli ki insanlar mobil için güven duysunlar...
APU gibi bir sistemi yeterince güzel yönetip pazarlayamıyor AMD
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EmuDev 3 gün
2016'da üretilmiş, 3 senedir piyasaya sürülmeyi bekliyor vay be.
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Executor Arhentir 4 gün
GPU'lu Ryzen APU işlemcilerin zen mimarisi bir nesil geriden gelir.
Güncellenmesi iyi olmuş.
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Güney Mestan 4 gün
Ne gerek vardi
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jac0B0 4 gün
Ryzen 3 1200 ün igpu eklenmiş hali olur muhtemelen ya da bi tık altı olur.
İgpu olarak vega3 eklemezler umarım vega 8 ile gelir.
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SEHZADE63 4 gün
Gülümsiyen bi hali yokk
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The souls migration 4 gün SEHZADE63
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şimdi nasıl?

işlemciyi almak lazım önce. sonrasına gülümseme otomatik gelir.
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S.T.A.L.K.E.R. 4 gün
intel celeron işlemcilerini güncelleyince bir sürü gereksiz eleştirileri bu haberde görmüyoruz.
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pUnduli 4 gün
Çokta mutlu görünmedi bana.
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