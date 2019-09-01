Athlon 300GE kameralara gülümsedi

Zen mimarisiyle donanım tutkunlarını hasret kaldıkları rekabetle buluşturan AMD, Ryzen yongalarıyla piyasayı canlandırırken uygun fiyatlı modellerini de güncellemeye hazırlanıyor. Athlon 300GE işlemcisi bir forumda ortaya çıktı.
Athlon 300GEAthlon 200GE’nin devamı niteliğindeki Athlon 300GE’nin fotoğrafları Çinli bir teknoloji forumunda paylaşıldı. Model 3.4 GHz’de görev yaparken 3.5 GHz’de çalışacak bir Athlon 320GE de olası görünüyor. Yongaların Zen+ mimarisiyle gelmesi bekleniyor.
http://www.fanlesstech.com/2019/08/35w-athlon-300ge-in-wild.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
şimdi nasıl?
işlemciyi almak lazım önce. sonrasına gülümseme otomatik gelir.
APU gibi bir sistemi yeterince güzel yönetip pazarlayamıyor AMD