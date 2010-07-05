Athlon II X4 645, bu çeyrekte satışa sunuluyor

Masaüstü sistemler için hazırladığı L1ano serisi dört çekirdekli Fusion işlemcilerini 2011'de pazara sunmaya hazırlanan AMD, mevcut ürün gamına yeni modeller eklemeyi sürdürüyor. Firmanın güncel yol haritasına göre, 3.1GHz'de çalışan dört çekirdekli Athlon II X4 645, bu çeyrekte yani Eylül ayı sonuna kadar lanse edilmesi bekleniyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Propus tasarımını baz alan yeni işlemci 95 Watt TDP ile gelecek.

Soket AM3 formunda olan ve 1333MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunan işlemci, BIOS güncellemesi ile Soket AM2+ formundaki anakartların önemli bir kısmında da çalışacak işlemcinin 115 Avro'nun biraz daha üzerinde bir fiyatlandırma ile satışa sunulması veya Athlon II X4 640 modelinde fiyat indirimine gidilirse, onun fiyat seviyesinden pazara sunulması bekleniyor.