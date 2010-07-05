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Athlon II X4 645, bu çeyrekte satışa sunuluyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,4b
1
6
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Masaüstü sistemler için hazırladığı L1ano serisi dört çekirdekli Fusion işlemcilerini 2011'de pazara sunmaya hazırlanan AMD, mevcut ürün gamına yeni modeller eklemeyi sürdürüyor. Firmanın güncel yol haritasına göre, 3.1GHz'de çalışan dört çekirdekli Athlon II X4 645, bu çeyrekte yani Eylül ayı sonuna kadar lanse edilmesi bekleniyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Propus tasarımını baz alan yeni işlemci 95 Watt TDP ile gelecek.

Soket AM3 formunda olan ve 1333MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunan işlemci, BIOS güncellemesi ile Soket AM2+ formundaki anakartların önemli bir kısmında da çalışacak işlemcinin 115 Avro'nun biraz daha üzerinde bir fiyatlandırma ile satışa sunulması veya Athlon II X4 640 modelinde fiyat indirimine gidilirse, onun fiyat seviyesinden pazara sunulması bekleniyor.


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vidoko 9 yıl
aynen arkadaşa katılıyorum bu bulldozer lar nezaman gelecek rem desteği kaç mhz dan başlayacak ..??
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tahir40 9 yıl
Biraz daha hızlı işlemcilerinin eskilerinin yerine aynı fiyattan sunulması güzel. 95W TDP değeri yüzünden performans isteyen HTCP kullanıcıları alabilir diyecektim ama PhenomII X6 1055T işlemcilerin de aynı gücü harcamaya başladığından çok da parlak bi rakam gibi gelmiyor artık bana :)
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muvaZaa xD 9 yıl
amd bu işlemcileri ısıtıp ısıtıp koymakla ne yapmaya çalışıyor anlamış değilim athlon II x4 serisinin ilk işlemcisi 620 yi alanlar stok fanla bile 3 ghz yi rahatlıkla görüyorlar bulldozerden haber versinler
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Tolgá 9 yıl
Amd her serinin ghz olarak en yüksek modelini satişa sunarak ürün gamini tamamliyor Ama 3.4 lük bir athlon II X4 modeli bekliyorum
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AndryTR 9 yıl
Bence kötü bir zaman seçilmiş piyasaya sürmek için. Yıl sonunda yeni nesil seri gelecekken eylül ayında nispeten eski seri bir işlemci alan çok olmaz diye düşünüyorum. Öte yandan mevcut ürünlerinde hemen her hız artık mevcut sayılır...
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