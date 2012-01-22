Atom işlemci satışları tüm zamanların en düşük seviyesini gördü

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
2011 yılını rekor gelir ile kapatan Intel'de acil durum sinyali veren tek gelişme Atom işlemci satışlarındaki kötüye gidiş oldu. Son çeyrekte, çıktığı dönemden bu yana en düşük satış seviyesine gerileyen Atom işlemciler ve bu işlemcilerin çipsetlerinden elde edilen gelir 167 milyon dolar olarak kaydedildi. Satın alma gücünün düşük olduğu ülkeler ve gelişmekte olan pazarlarda kullanıcıları bilgisayarla tanıştırmak için geliştirilen netbook'ların hakimi olan Atom işlemcilerin satışı, geçen yılın üçüncü çeyreğine göre %38, bir önceki yılın aynı dönemine göre de %57 düşüş yaşadı.
Yaşanan bu gelişmeyi gelir odaklı piyasaya sunulan Cedarview kodlı Atom 2000 serisi yeni işlemci modelleri de önleyemezken Intel, sınırlı performans ve kapasite sunan netbook ve düşük maliyetli sistemlere gelen talebin düşmesine bağlıyor bu durumu. Yaşanan bu gelişmenin derinliklerine inildiğinde ortaya başka bir gerçek daha çıkıyor ki o da; ARM platformunu temel alan Apple iOS ve Google Android işletim sistemini kullanan cihazlardaki satış patlaması. Düşen satış rakamlarına rağmen Intel, Atom işlemci ailesinin geleceğine yönelik çalışmlarını sürdürüyor. Gelecek birkaç yıl için Atom işlemcilerde üç önemli güncelleme planlayan Intel, Saltwell jenerasyonu ile 32nm üretim teknolojisinde yeni mimari sunmayı, ardından Silvermont ile 22nm üretim teknolojisine geçiş yaparak 3D transistör kullanmayı ve Airmont jenerasyonu ile de 14nm üretim teknolojisine geçmeyi planlıyor.
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Bende samsung n150 var bir "bok" oynatmıyor. Youtubedan hd video 4 gb readyboostla bile oynatmıyor, normal 720p videolarda seste kayma, görüntüde karıncalanma oluyor ve genellikle player yanıt vermiyor internet 10 sekmeden sonra tıkanıyor. 1996'dan kalma yugioh oyunu oynuyorum canım çok sıkılınca. İşte yaptık bir hata bir yıldır çekiyoruz çok şükür 22 gün sonra yeni sistem toplayacağım.
2.hd flash videoları oynatırken işlemci tavan yapıyor
3.hızları düşük çok geri kaldı atom lar
4.diğer ucuz işlemcilere göre pahalı örnek arm lere göre
ben çok umutluydum fakat ultra booklar çıkınca artık almam 2 seneye böyle giderse piyasadan silinir
Netbook devri tabiki bitmek üzere.
Sonuçta Atom ile milleti epey kandırıyorlar.
Ekran genelde 1024x600 olsa da 720p videoları kasarak oynatmakta. SD yani DVD kalitesinde izlemeye kalksan bu sefer çözünürlüğü en fazla 720x576 olacak bu da düşük çözünürlük.
Ultrabook konseptinde NEDEN Atom işlemcileri yok? Atom işlemcileri koca bir kandırmacadır.
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