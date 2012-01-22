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Atom işlemci satışları tüm zamanların en düşük seviyesini gördü

7 yıl
12,5b
1
23
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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2011 yılını rekor gelir ile kapatan Intel'de acil durum sinyali veren tek gelişme Atom işlemci satışlarındaki kötüye gidiş oldu. Son çeyrekte, çıktığı dönemden bu yana en düşük satış seviyesine gerileyen Atom işlemciler ve bu işlemcilerin çipsetlerinden elde edilen gelir 167 milyon dolar olarak kaydedildi. Satın alma gücünün düşük olduğu ülkeler ve gelişmekte olan pazarlarda kullanıcıları bilgisayarla tanıştırmak için geliştirilen netbook'ların hakimi olan Atom işlemcilerin satışı, geçen yılın üçüncü çeyreğine göre %38, bir önceki yılın aynı dönemine göre de %57 düşüş yaşadı.
Yaşanan bu gelişmeyi gelir odaklı piyasaya sunulan Cedarview kodlı Atom 2000 serisi yeni işlemci modelleri de önleyemezken Intel, sınırlı performans ve kapasite sunan netbook ve düşük maliyetli sistemlere gelen talebin düşmesine bağlıyor bu durumu. Yaşanan bu gelişmenin derinliklerine inildiğinde ortaya başka bir gerçek daha çıkıyor ki o da; ARM platformunu temel alan Apple iOS ve Google Android işletim sistemini kullanan cihazlardaki satış patlaması. Düşen satış rakamlarına rağmen Intel, Atom işlemci ailesinin geleceğine yönelik çalışmlarını sürdürüyor. Gelecek birkaç yıl için Atom işlemcilerde üç önemli güncelleme planlayan Intel, Saltwell jenerasyonu ile 32nm üretim teknolojisinde yeni mimari sunmayı, ardından Silvermont ile 22nm üretim teknolojisine geçiş yaparak 3D transistör kullanmayı ve Airmont jenerasyonu ile de 14nm üretim teknolojisine geçmeyi planlıyor. 

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Zaman Ötesi 7 yıl en beğenilen
insanların hd video oynatmaktan aciz işlemci istemediklerini anladı mı acaba
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Diablo 7 yıl
Hesap makinesinden az daha yüksek işlem gücüne sahip bir işlemcinin satışlarının düşmesi çok doğal.
1 Yanıt Yanıtla +4
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WinteR 7 yıl
Başlık, "Halen Atom alan var" şeklinde olmalıydı
1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 6 yıl
bi kere çok fazla abartıyorsunuz tamam amd nın fusion güçlü olablir ama ultrabook sankı ucuzmuş gibi tuzu kuru insanları anlamıyorum ama su hd abartmayın bende samsung nc110 var youtube hd sorunsuz oynatıyor kaç tane hd klip var bazı 1080p lerdede sorun yok bende i7 li m.üstüde var netbook sadece i7 işlemcinin parasının yarı fiyatına aldım 350tl almşdım teknosadan gayet güzel cihaz yok hesap makınesınden güçlüymüş kendı pc b*k sanan arkadaşları anlamıyorum
1 Yanıt Yanıtla
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FRoGKaTa 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bi kere çok fazla abartıyorsunuz tamam amd nın fusion güçlü olablir ama ultrabook sankı ucuzmuş gibi tuzu kuru insanları anlamıyorum ama su hd abartmayın bende samsung nc110 var youtube hd sorunsuz oynatıyor kaç tane hd klip var bazı 1080p lerdede sorun yok bende i7 li m.üstüde var netbook sadece i7 işlemcinin parasının yarı fiyatına aldım 350tl almşdım teknosadan gayet güzel cihaz yok hesap makınesınden güçlüymüş kendı pc b*k sanan arkadaşları anlamıyorum

Bende samsung n150 var bir "bok" oynatmıyor. Youtubedan hd video 4 gb readyboostla bile oynatmıyor, normal 720p videolarda seste kayma, görüntüde karıncalanma oluyor ve genellikle player yanıt vermiyor internet 10 sekmeden sonra tıkanıyor. 1996'dan kalma yugioh oyunu oynuyorum canım çok sıkılınca. İşte yaptık bir hata bir yıldır çekiyoruz çok şükür 22 gün sonra yeni sistem toplayacağım.
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DH Misafiri 7 yıl
1. çok ısınıyor
2.hd flash videoları oynatırken işlemci tavan yapıyor
3.hızları düşük çok geri kaldı atom lar
4.diğer ucuz işlemcilere göre pahalı örnek arm lere göre
ben çok umutluydum fakat ultra booklar çıkınca artık almam 2 seneye böyle giderse piyasadan silinir
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black_flood 7 yıl
AMD APU varken atom iş yapamaz çok pasif kalıyor. apu sistem ile oynatılabilen 1080P film ve oyunlar atom sistemleri adı gibi atomlarına bölüyor. tablet ve ultrabooklara şuankinden daha güçlü apu modeli ve uygun fiyatla girse götürür işi.
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teramit 7 yıl
intelin atom gibi bir işlemcinin satmasına ihtiyacı yoktu hiç girmeyip o sektörü adam gibi yönetebilecek bir firmaya bırakması gerekirdi, zamanla gördü bunu pc den anlamayıp atomlu ürün alan çoğu bayan olduğunu düşündüğüm grubun elindede kaldı öyle pcler.olsun tabletten hızlıdır sonuçta gene kullanırlar ama yeni nesil akıllı telefonların yanında ortaya çıkarmasınlar.
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1963bursa 7 yıl
İnsanlar Via Nano işlemcili bilgisayarlara kolay ulaşabilseydi Atom sıfır satacaktı, buna şükretsinler, ben bile o kadar bekledim Epia M900 getirmediler, Jetway'in bir alt modeli Nano işlemcili olanını aldım.
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highgen 7 yıl
fusionun etkisi de büyük
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smart1978 7 yıl
Atom işlemcileri video performansı vasattır. Piyasada Atom işlemcili tabletler var HDMI çıkış performansı vasattır...
Netbook devri tabiki bitmek üzere.
Sonuçta Atom ile milleti epey kandırıyorlar.
Ekran genelde 1024x600 olsa da 720p videoları kasarak oynatmakta. SD yani DVD kalitesinde izlemeye kalksan bu sefer çözünürlüğü en fazla 720x576 olacak bu da düşük çözünürlük.
Ultrabook konseptinde NEDEN Atom işlemcileri yok? Atom işlemcileri koca bir kandırmacadır.
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Batuist 7 yıl
ben hala satmış olmasına şaşırdım..
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khaos 7 yıl
Nihayet hak ettiği yeri buldu demekki!
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kerokeso 7 yıl
Aslında atom Sandy Bridge ile beraber çok iyi yerlere gelebilirdi. İntel HD 2000+32nm çekirdekli atomlar yapsalardı çok işe yarardı. İntel uğraşmadı. Netbook sektörünün zaten kendi kontrolünde olduğunu düşündü. Hata yaptı...
AMD e-350-450 (Amerikada var) netbooklara çok kolaylıkla yenildi dolayısıyla.
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gun 7 yıl
Böyle giderse diğer planlanan modelleri goremeyebiliriz bugünleri görmesinin tek nedeni intel'in bu işlemcileri yeni tv ve windows 8'li tabletlerde kullanmak isteyişi onlarda başarılı olamazsa Atom'a toptan veda edebiliriz.
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WinteR 7 yıl
Başlık, "Halen Atom alan var" şeklinde olmalıydı
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kerokeso 7 yıl
Ultrabooklar bence çok güçsüz. Sany Vaio SA serisi gibi ürünler bence çok daha iyi.(1.6 kg, 13'', hd 6730m gücünde ekran kartı, tüm oyunları rahatlıkla oynatabiliyor)
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Diablo 7 yıl
Hesap makinesinden az daha yüksek işlem gücüne sahip bir işlemcinin satışlarının düşmesi çok doğal.
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