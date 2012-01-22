Atom işlemci satışları tüm zamanların en düşük seviyesini gördü

2011 yılını rekor gelir ile kapatan Intel'de acil durum sinyali veren tek gelişme Atom işlemci satışlarındaki kötüye gidiş oldu. Son çeyrekte, çıktığı dönemden bu yana en düşük satış seviyesine gerileyen Atom işlemciler ve bu işlemcilerin çipsetlerinden elde edilen gelir 167 milyon dolar olarak kaydedildi. Satın alma gücünün düşük olduğu ülkeler ve gelişmekte olan pazarlarda kullanıcıları bilgisayarla tanıştırmak için geliştirilen netbook'ların hakimi olan Atom işlemcilerin satışı, geçen yılın üçüncü çeyreğine göre %38, bir önceki yılın aynı dönemine göre de %57 düşüş yaşadı.

Yaşanan bu gelişmeyi gelir odaklı piyasaya sunulan Cedarview kodlı Atom 2000 serisi yeni işlemci modelleri de önleyemezken Intel, sınırlı performans ve kapasite sunan netbook ve düşük maliyetli sistemlere gelen talebin düşmesine bağlıyor bu durumu. Yaşanan bu gelişmenin derinliklerine inildiğinde ortaya başka bir gerçek daha çıkıyor ki o da; ARM platformunu temel alan Apple iOS ve Google Android işletim sistemini kullanan cihazlardaki satış patlaması. Düşen satış rakamlarına rağmen Intel, Atom işlemci ailesinin geleceğine yönelik çalışmlarını sürdürüyor. Gelecek birkaç yıl için Atom işlemcilerde üç önemli güncelleme planlayan Intel, Saltwell jenerasyonu ile 32nm üretim teknolojisinde yeni mimari sunmayı, ardından Silvermont ile 22nm üretim teknolojisine geçiş yaparak 3D transistör kullanmayı ve Airmont jenerasyonu ile de 14nm üretim teknolojisine geçmeyi planlıyor.