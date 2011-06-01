Audi A1 Clubsport Quattro; 500 beygir gücündeki minik dev!

Alman otomobil devi Audi, ürün gamındaki en küçük model olan A1'in öyle bir versiyonunu tanıttı ki spor otomobil tutkunu pek çok kişinin hayranlığını kazanmayı başardı. A1 Clubsport Quattro olarak isimlendirilen ve teknik değerleriyle pek çok markanın korkulu rüyası olmaya aday görünen otomobil, tasarımındaki değişikliklerle de dikkat çekiyor.
Wörthersee Tour 2011 etkinliği kapsamında sergilenecek A1 Clubsport Quattro'da, ciddi oranda modifiye edilmiş 2.5 litre TFSI motor kullanılıyor. 5 silindirli olan doğrudan enjeksiyonlu ve turboşarj destekli ünite, yapılan modifikasyonlar sonrasında 496 beygir güç ve 660nm tork üreten aşırı agresif bir kimliğe bürünmüş durumda.
Sadece 1390 Kg ağırlığında olan araç, her ikisi de TT RS'den alınan 6 ileri manuel şansızman ve Quattro sürekli dört tekerlekten çekiş sistemlerini bünyesinde barındırıyor. Hafif kasa ve güçlü motorun bir araya gelmesiyle birlikte "hızlanma" konusunda oldukça rekabetçi bir noktada yer alan otomobil, 3.7 saniyede 100 Km hıza ulaşabiliyor.
Süper spor otomobil segmentinde yer alan pek çok model için 0-100 Km hızlanmanın yanı sıra yüksek süratlerdeki ara hızlanma değerleri de büyük önem taşıyor. Audi tarafından açıklanan bilgilere göre A1 Clubsport Quattro'nun 0-200 Km hızlanması 10.9 saniye alırken, motorun geniş bir güç aralığına sahip olduğuna vurgu yapılıyor.
Dördüncü viteste 80-120 Km hızlanmasının 2.4 saniyede gerçekleştiğine dikkat çekilen araç, yüksek performansı yola daha iyi aktarabilmek için yepyeni bir aerodinami paketine ve gövde kitine sahip. Standart A1 modeline göre 60mm daha uzun olan araçta, egzoz çıkışının arka kısımdan sürücü kapısının arka-alt kısmına alındığını görüyoruz.
Aracın egzoz tasarımı bize başka bir bilgi daha veriyor. Motor sporlarına ilgi duyanlar aslında bu bilgiyi sezmiş olabilir zira benzer egzoz tasarımı Audi'nin DTM'de yarışan A4 modelinde de kullanılıyor ve tasarım olarak benzer bir yaklaşımın sergilendiği görülüyor. Buna ek olarak aracın arka kısmında daha fazla yere basma kuvveti için için özel bir kanat ve difüzör bulunuyor.
19-inç jantlara ve 255/30/R19 boyutlarında düşük profilli lastiklere sahip olan araçta kompresyonu ayarlanabilen özel coilover süspansiyon sistemi bulunuyor. Üst kısmında karbonfiber ile güçlendirilmiş plastik malzemenin kullanıldığı otomobilin iç mekanında ise konfor ögeleri mümkün olduğu kadar korunmaya çalışılmış ve yüksek kaliteli malzeme kullanılmış.
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Ama 5 silindirli 2.5L 500 beygir motor kagit ustunde cok iyi duruyor. Audi farkli kasalarina bu motor secenegini sunarsa guzel seyler olabilir...
valla dostum a1 in 185 hp olanını kulananlar neye bindik diye şaşırıyormuş a3 ten daha hoşumuza gitti diyorlardı yol tutuşu vs daha iyimiş
forumda test eden arkadaşlar öyle yazmıştı
500 hp ne yapar orasını düşünemiyorum
bu araç zaten özel bir üretim, o yüzden eleştirmeye gerek yok. Audi, daha dengeli olan bir seri üretim modeli hali hazırda satışa sunuyor.
Audi A1 Quattro
sıkıntı olmaz
LazPacino bunu begendi.
Forza Motorsport 4'e gelir mi ki bu acep?
canlisini suremiyoruz bari sanalda surelim hesabi
porsche al desem kemerle döver :) benim hedef belli ya honda s2000 porsche maserati fln uzak bize :)
abi 5.20 varsa
2.el 6-7 yaşında bir 911 aldırma şansın var bence
2012 yilini. İlk ceyreginde 4 kapisi gelicek
1.6 tdi 90 beygir polo motoru
1.6 tdi 105 golf ve jetta birde dsg olursa yeni geldi diye birde uygun olsun bu sefer esin alicam
Arabanin 4 kapasi cokda guzel olmus ::)))
top gibi bu kasalar ya apaçi gibi hiç hoşuma gitmiyor
verseler parçalarsın ama kruvazör :):)
bunu alacaığma subaru impreza 2.5 wrx sti alırım mis gibi :) veya mazda rx8 , honda s2000 olabilir . Hoş arabalar bu lar özellikle S2K
Pardon..???
Youtube'da bu kodu yapistir arat ve izle ; )
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