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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Audi A1 Clubsport Quattro; 500 beygir gücündeki minik dev!

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
42,3b
1
161
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Alman otomobil devi Audi, ürün gamındaki en küçük model olan A1'in öyle bir versiyonunu tanıttı ki spor otomobil tutkunu pek çok kişinin hayranlığını kazanmayı başardı. A1 Clubsport Quattro olarak isimlendirilen ve teknik değerleriyle pek çok markanın korkulu rüyası olmaya aday görünen otomobil, tasarımındaki değişikliklerle de dikkat çekiyor.

Wörthersee Tour 2011 etkinliği kapsamında sergilenecek A1 Clubsport Quattro'da, ciddi oranda modifiye edilmiş 2.5 litre TFSI motor kullanılıyor. 5 silindirli olan doğrudan enjeksiyonlu ve turboşarj destekli ünite, yapılan modifikasyonlar sonrasında 496 beygir güç ve 660nm tork üreten aşırı agresif bir kimliğe bürünmüş durumda.

Audi A1 Clubsport Quattro; 500 beygir gücündeki minik dev!
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Sadece 1390 Kg ağırlığında olan araç, her ikisi de TT RS'den alınan 6 ileri manuel şansızman ve Quattro sürekli dört tekerlekten çekiş sistemlerini bünyesinde barındırıyor. Hafif kasa ve güçlü motorun bir araya gelmesiyle birlikte "hızlanma" konusunda oldukça rekabetçi bir noktada yer alan otomobil, 3.7 saniyede 100 Km hıza ulaşabiliyor.

Süper spor otomobil segmentinde yer alan pek çok model için 0-100 Km hızlanmanın yanı sıra yüksek süratlerdeki ara hızlanma değerleri de büyük önem taşıyor. Audi tarafından açıklanan bilgilere göre A1 Clubsport Quattro'nun 0-200 Km hızlanması 10.9 saniye alırken, motorun geniş bir güç aralığına sahip olduğuna vurgu yapılıyor.

Audi A1 Clubsport Quattro; 500 beygir gücündeki minik dev!
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Dördüncü viteste 80-120 Km hızlanmasının 2.4 saniyede gerçekleştiğine dikkat çekilen araç, yüksek performansı yola daha iyi aktarabilmek için yepyeni bir aerodinami paketine ve gövde kitine sahip. Standart A1 modeline göre 60mm daha uzun olan araçta, egzoz çıkışının arka kısımdan sürücü kapısının arka-alt kısmına alındığını görüyoruz.

Aracın egzoz tasarımı bize başka bir bilgi daha veriyor. Motor sporlarına ilgi duyanlar aslında bu bilgiyi sezmiş olabilir zira benzer egzoz tasarımı Audi'nin DTM'de yarışan A4 modelinde de kullanılıyor ve tasarım olarak benzer bir yaklaşımın sergilendiği görülüyor. Buna ek olarak aracın arka kısmında daha fazla yere basma kuvveti için için özel bir kanat ve difüzör bulunuyor.

Audi A1 Clubsport Quattro; 500 beygir gücündeki minik dev!
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19-inç jantlara ve 255/30/R19 boyutlarında düşük profilli lastiklere sahip olan araçta kompresyonu ayarlanabilen özel coilover süspansiyon sistemi bulunuyor. Üst kısmında karbonfiber ile güçlendirilmiş plastik malzemenin kullanıldığı otomobilin iç mekanında ise konfor ögeleri mümkün olduğu kadar korunmaya çalışılmış ve yüksek kaliteli malzeme kullanılmış.

Güvenlik kafesinin yerleşimi ve kask gibi yarış ekipmanlarının taşınabilmesi için arka koltukların olmadığı araçta yarış odaklı sportif direksiyon simidine ve özel göstergelere yer veriliyor. 1-4 Haziran'dan Avusturya'nın Reifnitz kentinde yapılacak Wörthersee Tour 2011 etkinliğinde boy gösterecek olan A1 Clubsport Quattro'nun fiyatı ve çıkış tarihi ise bilinmiyor.

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Saahin 8 yıl en beğenilen
Tutmayın küçük enişteyi
2 Yanıt Yanıtla +59
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ceycey11 8 yıl
tipini beğenmedim ama benim arabanın 0-100'ünden daha çabuk 0-200 yapıyor helal olsun
1 Yanıt Yanıtla +14
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elliuç 8 yıl
işte a1. bu tipte her zaman favorim
Yanıtla +5
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2 Avatar Avatar
Faux Carnival 7 yıl
Bu kadar kucuk arabaya o kadar guclu motor koymak abesle istigal. Gucten onemli seylerin oldugunu bir turlu ogrenemediler gitti... BMW 4.0L 414 beygirlik motorlu M3'le yillardir toz yutturmuyor mu 500 beygirlik canavarlara? Downforce, agirlik dagilimi (%50-50), aktarma organlari, yol tutus, gaz ve direksiyon tepkileri gibi bircok faktor var gucten once gelen. Spor araba oncelikle arkadan itis olur ki virajlarda guven versin, ayaginizi gazdan cektiginiz anda toparlasin. Bu arabayla 200'e cikmaya cesaretiniz var mi? Kaldi ki virajlara o hizlarla girmeye... Track surelerini gercekten cok merak ediyorum bu aracin. Bence cok gereksiz bir model olmus.

Ama 5 silindirli 2.5L 500 beygir motor kagit ustunde cok iyi duruyor. Audi farkli kasalarina bu motor secenegini sunarsa guzel seyler olabilir...
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levanesa 7 yıl
Ben pek beyenmedım ya For ever scirocco
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ogameci 7 yıl Faux Carnival
Faux Carnival

Bu kadar kucuk arabaya o kadar guclu motor koymak abesle istigal. Gucten onemli seylerin oldugunu bir turlu ogrenemediler gitti... BMW 4.0L 414 beygirlik motorlu M3'le yillardir toz yutturmuyor mu 500 beygirlik canavarlara? Downforce, agirlik dagilimi (%50-50), aktarma organlari, yol tutus, gaz ve direksiyon tepkileri gibi bircok faktor var gucten once gelen. Spor araba oncelikle arkadan itis olur ki virajlarda guven versin, ayaginizi gazdan cektiginiz anda toparlasin. Bu arabayla 200'e cikmaya cesaretiniz var mi? Kaldi ki virajlara o hizlarla girmeye... Track surelerini gercekten cok merak ediyorum bu aracin. Bence cok gereksiz bir model olmus.

Ama 5 silindirli 2.5L 500 beygir motor kagit ustunde cok iyi duruyor. Audi farkli kasalarina bu motor secenegini sunarsa guzel seyler olabilir...

valla dostum a1 in 185 hp olanını kulananlar neye bindik diye şaşırıyormuş a3 ten daha hoşumuza gitti diyorlardı yol tutuşu vs daha iyimiş

forumda test eden arkadaşlar öyle yazmıştı


500 hp ne yapar orasını düşünemiyorum
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Intimate 7 yıl Faux Carnival
Faux Carnival

Bu kadar kucuk arabaya o kadar guclu motor koymak abesle istigal. Gucten onemli seylerin oldugunu bir turlu ogrenemediler gitti... BMW 4.0L 414 beygirlik motorlu M3'le yillardir toz yutturmuyor mu 500 beygirlik canavarlara? Downforce, agirlik dagilimi (%50-50), aktarma organlari, yol tutus, gaz ve direksiyon tepkileri gibi bircok faktor var gucten once gelen. Spor araba oncelikle arkadan itis olur ki virajlarda guven versin, ayaginizi gazdan cektiginiz anda toparlasin. Bu arabayla 200'e cikmaya cesaretiniz var mi? Kaldi ki virajlara o hizlarla girmeye... Track surelerini gercekten cok merak ediyorum bu aracin. Bence cok gereksiz bir model olmus.

Ama 5 silindirli 2.5L 500 beygir motor kagit ustunde cok iyi duruyor. Audi farkli kasalarina bu motor secenegini sunarsa guzel seyler olabilir...


bu araç zaten özel bir üretim, o yüzden eleştirmeye gerek yok. Audi, daha dengeli olan bir seri üretim modeli hali hazırda satışa sunuyor.
Audi A1 Quattro
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J-Statham* 7 yıl
1390 kg 200km hıza geldiğinde bu arabanın kilosu ne kadar olur acaba bunuda düşünmek lazım ? 200 kmde tek bir taş geldimi olanları düşünemiyorum
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cuoresportivo 7 yıl J-Statham*
J-Statham*

1390 kg 200km hıza geldiğinde bu arabanın kilosu ne kadar olur acaba bunuda düşünmek lazım ? 200 kmde tek bir taş geldimi olanları düşünemiyorum

sıkıntı olmaz
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Zenci Forvet 7 yıl
İşte Audi farkı.
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LazPacino 7 yıl Zenci Forvet
Zenci Forvet
İşte Audi farkı.


LazPacino bunu begendi.
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F355 Challenge 7 yıl
Bana yolda durmaz gibi geliyor, durduğu yerde sardırır bu. Ama Audi yapıyorsa bir göz atmak lazım.

Forza Motorsport 4'e gelir mi ki bu acep?
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retro. 7 yıl
Eli Wallach

Bana yolda durmaz gibi geliyor, durduğu yerde sardırır bu. Ama Audi yapıyorsa bir göz atmak lazım.

Forza Motorsport 4'e gelir mi ki bu acep?

canlisini suremiyoruz bari sanalda surelim hesabi
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TheCaliph_ 7 yıl
valla peder porsche alsa kendine alır zaten 5.20d si var

porsche al desem kemerle döver :) benim hedef belli ya honda s2000 porsche maserati fln uzak bize :)
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ogameci 7 yıl TheCaliph_
thecaliph16

valla peder porsche alsa kendine alır zaten 5.20d si var

porsche al desem kemerle döver :) benim hedef belli ya honda s2000 porsche maserati fln uzak bize :)

abi 5.20 varsa

2.el 6-7 yaşında bir 911 aldırma şansın var bence
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cihanair 7 yıl
Su a1 bayiliyorum

2012 yilini. İlk ceyreginde 4 kapisi gelicek

1.6 tdi 90 beygir polo motoru
1.6 tdi 105 golf ve jetta birde dsg olursa yeni geldi diye birde uygun olsun bu sefer esin alicam

Arabanin 4 kapasi cokda guzel olmus ::)))
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ogameci 7 yıl
100bg olsun porsche kasa olsun

top gibi bu kasalar ya apaçi gibi hiç hoşuma gitmiyor
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TheCaliph_ 7 yıl

ogameci
100bg olsun porsche kasa olsun

top gibi bu kasalar ya apaçi gibi hiç hoşuma gitmiyor

verseler parçalarsın ama kruvazör :):)

bunu alacaığma subaru impreza 2.5 wrx sti alırım mis gibi :) veya mazda rx8 , honda s2000 olabilir . Hoş arabalar bu lar özellikle S2K
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TheCaliph_ 7 yıl
hızlanması banada dandik geldi tek değilmişim demekki
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LazPacino 7 yıl TheCaliph_
thecaliph16
hızlanması banada dandik geldi tek değilmişim demekki


Pardon..???

Youtube'da bu kodu yapistir arat ve izle ; )

--
PGQDX_Icbmw
--
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DH Misafiri 7 yıl
kaç turbosu var bu clubsport quattronun?
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Mimar SaNAN 8 yıl
adamlar yapmış ...
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