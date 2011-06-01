Audi A1 Clubsport Quattro; 500 beygir gücündeki minik dev!

Alman otomobil devi Audi, ürün gamındaki en küçük model olan A1'in öyle bir versiyonunu tanıttı ki spor otomobil tutkunu pek çok kişinin hayranlığını kazanmayı başardı. A1 Clubsport Quattro olarak isimlendirilen ve teknik değerleriyle pek çok markanın korkulu rüyası olmaya aday görünen otomobil, tasarımındaki değişikliklerle de dikkat çekiyor.

Wörthersee Tour 2011 etkinliği kapsamında sergilenecek A1 Clubsport Quattro'da, ciddi oranda modifiye edilmiş 2.5 litre TFSI motor kullanılıyor. 5 silindirli olan doğrudan enjeksiyonlu ve turboşarj destekli ünite, yapılan modifikasyonlar sonrasında 496 beygir güç ve 660nm tork üreten aşırı agresif bir kimliğe bürünmüş durumda.

Sadece 1390 Kg ağırlığında olan araç, her ikisi de TT RS'den alınan 6 ileri manuel şansızman ve Quattro sürekli dört tekerlekten çekiş sistemlerini bünyesinde barındırıyor. Hafif kasa ve güçlü motorun bir araya gelmesiyle birlikte "hızlanma" konusunda oldukça rekabetçi bir noktada yer alan otomobil, 3.7 saniyede 100 Km hıza ulaşabiliyor.

Süper spor otomobil segmentinde yer alan pek çok model için 0-100 Km hızlanmanın yanı sıra yüksek süratlerdeki ara hızlanma değerleri de büyük önem taşıyor. Audi tarafından açıklanan bilgilere göre A1 Clubsport Quattro'nun 0-200 Km hızlanması 10.9 saniye alırken, motorun geniş bir güç aralığına sahip olduğuna vurgu yapılıyor.

Dördüncü viteste 80-120 Km hızlanmasının 2.4 saniyede gerçekleştiğine dikkat çekilen araç, yüksek performansı yola daha iyi aktarabilmek için yepyeni bir aerodinami paketine ve gövde kitine sahip. Standart A1 modeline göre 60mm daha uzun olan araçta, egzoz çıkışının arka kısımdan sürücü kapısının arka-alt kısmına alındığını görüyoruz.

Aracın egzoz tasarımı bize başka bir bilgi daha veriyor. Motor sporlarına ilgi duyanlar aslında bu bilgiyi sezmiş olabilir zira benzer egzoz tasarımı Audi'nin DTM'de yarışan A4 modelinde de kullanılıyor ve tasarım olarak benzer bir yaklaşımın sergilendiği görülüyor. Buna ek olarak aracın arka kısmında daha fazla yere basma kuvveti için için özel bir kanat ve difüzör bulunuyor.

19-inç jantlara ve 255/30/R19 boyutlarında düşük profilli lastiklere sahip olan araçta kompresyonu ayarlanabilen özel coilover süspansiyon sistemi bulunuyor. Üst kısmında karbonfiber ile güçlendirilmiş plastik malzemenin kullanıldığı otomobilin iç mekanında ise konfor ögeleri mümkün olduğu kadar korunmaya çalışılmış ve yüksek kaliteli malzeme kullanılmış.

Güvenlik kafesinin yerleşimi ve kask gibi yarış ekipmanlarının taşınabilmesi için arka koltukların olmadığı araçta yarış odaklı sportif direksiyon simidine ve özel göstergelere yer veriliyor. 1-4 Haziran'dan Avusturya'nın Reifnitz kentinde yapılacak Wörthersee Tour 2011 etkinliğinde boy gösterecek olan A1 Clubsport Quattro'nun fiyatı ve çıkış tarihi ise bilinmiyor.