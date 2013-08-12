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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Audi, A3 model isimli aracı için arttırılmış gerçeklik uygulaması yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Audi, A3 model isimli aracı için arttırılmış gerçeklik uygulaması yayınladı
Almanya merkezli önemli otomobil üreticilerinden Audi, A3 model isimli aracı için arttırılmış gerçeklik uygulaması yayınladı.
Otomobil devi tarafından iOS işletim sistemine sahip iPhone ve iPad modelleri için geliştirilen eKurzinfo isimli uygulama, akıllı cihazların kameraları üzerinden firmanın A3 model isimli aracı içerisinde yer alan unsurlar hakkında direkt olarak bilgi sağlayabiliyor. Aracın motor sisteminden, konsol üzerinde yer alan tuşların görevlerine ya da göstergeler üzerinde yer alan ışıkların açıklamalarına kadar farklı bilgiler verebilen ve en önemlisi oluşan bazı sorunlar karşısında araç sahibine yardımcı olabilen uygulama, geliştirici Metaio'ya göre aracın 300 farklı özelliği hakkında arttırılmış gerçekliğe sahip kullanma kılavuzu görevini üstleniyor.
Geliştirilen eKurzinfo isimli uygulama hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.


http://www.engadget.com/2013/08/12/audi-a3-ekurzinfo-ar-app/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zedge08 6 yıl
Apple store da yok galiba bu uygulama?bide eski model audilerde bu uygulama çalışır mı?
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Vic Rattlehead 6 yıl
Önde gelen araç firması bile iPhone iPad özel yapmış. Biz hala Samsung mu HTC mi Apple mı tartışalım.
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