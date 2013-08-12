Almanya merkezli önemli otomobil üreticilerinden Audi, A3 model isimli aracı için arttırılmış gerçeklik uygulaması yayınladı.

Otomobil devi tarafından iOS işletim sistemine sahip iPhone ve iPad modelleri için geliştirilen eKurzinfo isimli uygulama, akıllı cihazların kameraları üzerinden firmanın A3 model isimli aracı içerisinde yer alan unsurlar hakkında direkt olarak bilgi sağlayabiliyor. Aracın motor sisteminden, konsol üzerinde yer alan tuşların görevlerine ya da göstergeler üzerinde yer alan ışıkların açıklamalarına kadar farklı bilgiler verebilen ve en önemlisi oluşan bazı sorunlar karşısında araç sahibine yardımcı olabilen uygulama, geliştirici Metaio'ya göre aracın 300 farklı özelliği hakkında arttırılmış gerçekliğe sahip kullanma kılavuzu görevini üstleniyor.

Geliştirilen eKurzinfo isimli uygulama hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.engadget.com/2013/08/12/audi-a3-ekurzinfo-ar-app/