Yeni Audi S3 satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

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Geçtiğimiz nisan ayında tanıtılan yeni Audi S3 Türkiye'de yollara çıkmaya hazır. Audi S3’te yer alan güç artışı, tork dağılımı ve diğer teknolojik özellikler daha fazla performans ve atik sürüş özellikleri sağlıyor. Audi S3, 4.750.643 TL’den başlayan fiyatlarla Sportback ve Sedan kasa tipiyle Audi showroomlarında satışa sunuluyor.

Yeni Audi S3, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör 333 PS (245 kW) güç ve 420 Nm tork ile yeni Audi S3 her zamankinden daha güçlü. Makyajla birlikte 2.0 TFSI motor 23 PS daha fazla güç ve 20 Nm daha fazla tork sağlıyor. S3, 0-100 km/s hızlanmasını 4,7 saniyede tamamlıyor. 2.100 ila 5.500 d/d aralığında olmak üzere geniş bir devir bandında maksimum tork sağlıyor. Maksimum hızı ise 250 km/s ile sınırlı. Ayrıca motor ve şanzıman daha sportif bir kurulumla dikkat çekiyor.

Sabit bir hızda ve düşük ile orta hızlanma anındaki düşük güç gereksiniminde önceden yüklenen turbo, basıncı sabit bir şekilde tutuyor. Böylece anlık güç gereksiniminde gaz kelebeğinin açılmasıyla performansı artıyor. Daha yüksek ilk hareket torku sayesinde yedi vitesli S tronic şanzıman daha seri bir kalkış sağlıyor. Ayrıca, tam yük altında vites değiştirme süresi yarıya indirildi ve D sürüş modunda kısmi güç gereksinimlerindeki motor devirleri artırıldı. Bu da kullanıcıya çok iyi bir tepkime sağlıyor.

Tork dağılımı sağlayan quattro güç aktarma sistemi RS 3’ün ardından artık S3’te de sunuluyor. Hem çevikliği hem de sürüş dengesini artıran bu teknoloji, arka tekerlekler arasında tamamen değişken tork dağılımı sağlıyor. Tork dağılımı, sürüş koşullarına ve seçilen Audi drive select moduna bağlı olarak, torku viraj içindeki ve dışında arka tekerlekler arasında en iyi şekilde dağıtmak üzere her bir tahrik milinde elektronik olarak kontrol edilen çok plakalı bir kavramadan yararlanıyor.

Audi drive select modu dinamik plus

Audi drive select, konfor odaklıdan son derece dinamik bir sürüş deneyimine kadar geniş bir yelpazede altı farklı mod sunuyor. Tanıdık profillere (otomatik, konfor, dinamik, verimlilik ve bireysel) ek olarak, yeni S3, yüksek sürüş dinamikleri sağlayan yeni dinamik plus moduna da sahip. Bu modda tork dağılımı arka aksa ve viraj dışındaki arka tekerleğe mümkün olduğunca fazla tork göndererek kullanıcıya arkadan kayma sürüş imkanı sağlıyor. Elektronik stabilite kontrolü (ESC) Sport modunda otomatik olarak aktif hale geliyor.

ESC sisteminin zarif müdahaleleri, farklı sürtünme katsayılarına sahip yüzeylerde daha fazla ve daha heyecan verici bir sürüş deneyimi sağlıyor. Ayrıca motor ve şanzıman dinamik plus modu için özel olarak ayarlandı. Dinamik modla karşılaştırıldığında, 2.0 TFSI motorun rölanti devir performansı 200 d/d artışla 1.300 d/d’ye çıkarıldı. Ayrıca gaz kelebeği tepkisi daha direkt olacak şekilde ayarlandı. Şanzıman daha kısa vites geçişlerine ek olarak daha geç vites büyütme ve daha erken vites küçültme davranışıyla sürüş dinamiklerini daha da yukarıya taşıyor.

Daha sert ve negatif kambere izin veren yeni rulmanlar sayesinde yeni S3’ün direksiyon tepkisi artırıldı ve daha fazla yanal kontrol sağlandı. Bu sayede, daha iyi tutuş ve daha dinamik sürüş elde ediliyor. Optimize edilen ilerici direksiyon sistemi S3’e daha hassas viraj davranışları sağlıyor. S spor süspansiyon, S3 modellerinde standart olup A3 ile kıyaslandığında gövdeyi 15 mm alçaltıyor. S3 için özel olarak ayarlanan süspansiyon kontrol sistemleri dinamik viraj ve sürüş davranışlarını beraberinde getiriyor. Limitlerde gelişmiş stabilite ve gelişmiş yol tutuş özellikleri sağlıyor.

S3 makyajla birlikte önde daha büyük hava kanallı fren diskleriyle donatıldı. 18 inçlik çelik fren diskleri bir öncekine oranla 4mm kalınlaştırılarak 357 mm’ye 34 mm ölçülerine geldi. Öndeki iki pistonlu kaliperler de yeni.

Daha dikkat çekici tasarım

Makyajla birlikte Audi S3 daha da sportif ve gergin bir görünüme kavuştu. Altıgen, çerçevesiz Singleframe ızgara yenilendi ve belirgin şekilde daha düz ve daha geniş bir yapıya kavuştu. L şeklindeki tasarım öğeleri ve büyük yan hava girişleriyle birlikte hacimli ızgara, S3’ün dinamik karakterini vurguluyor. Motorsporlarından esinlenen iki dikey kola sahip dikkat çekici ön spoyler, bu iki unsuru birbirine bağlıyor ve S3’ü görsel olarak daha da alçak gösteriyor.

Yeniden tasarlanan Singleframe ızgara gibi far tasarımı da önemli ölçüde daha düz bir tasarıma sahip. Böylece Audi A3 serisinin genişlik algısı daha da güçleniyor. LED ve Matrix LED farlardaki dijital gündüz farlarını oluşturan 24 pikselli hücreler gövdenin üst kenarında üç sıra halinde düzenlenmiş durumda. Artık MMI üzerinden dört adede kadar farklı dijital gündüz sürüş farı imzası seçmek ve aralarında geçiş yapmak mümkün. Bu sayede kullanıcılar otomobilinin ifadesini istediği zaman değiştirebiliyor.

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Daha da etkileyici dış tasarımla bütünlük oluşturmak adına iç tasarım da önemli ölçüde keskin bir görünüm sergiliyor. İç mekân, vites kolu tasarımı ve havalandırma ızgaralarından dekoratif kumaş kaplamalara ve yeni iç aydınlatmaya kadar çok sayıda değişiklikle dikkat çekiyor. Ön kapılardaki 300 lazer kesimiyle hazırlanan kumaş panel, göz alıcı yeni bir tasarım unsuru olarak öne çıkıyor.

Suni deri kol dayama ve üç bölgeli konforlu klima standart olarak sunuluyor. Altı düzleştirilmiş üç kollu spor deri direksiyon, çok işlevli kumandalar ve yeni krom direksiyon kulakçıklarına sahip. Entegre başlıklara ve güçlü yan yükseltilere sahip spor koltuklar, gelişmiş yanal destek sağlıyor. Dinamica mikrofiber dışında dekoratif kaplamalar için ayrıca alüminyum ve karbon fiber gibi süslemeler de sunuluyor.

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