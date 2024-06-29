Audi’nin 2021 sonrası otomobillerine ChatGPT geliyor

Audi araçlara ChatGPT dopingi
Audi Q6 e-tron1 gibi yeni araçlar ve E3 1.2 elektronik mimarisine sahip gelecek modeller, Audi asistanının bir uzantısı olarak Cerence Chat Pro aracılığıyla ChatGPT'ye sahip olacaklar. ChatGPT'nin, örneğin Audi A3 gibi 2021 model yılından itibaren MIB 3'e sahip modellerin çevrimiçi ses girişine entegre edilmesiyle bu araçlardaki sesli kontrol deneyimi de ciddi oranda artacak.
Uygun bir Audi araca sahip sürücüler, bilgi-eğlence, navigasyon ve klima sistemlerini çalıştırmak veya bundan böyle genel bilgi soruları sormak için gelişmiş ses kontrollerini kullanabilecek. Firmaya göre doğal dil kullanarak bilgi isteme yeteneği, sürücünün gözlerini yoldan ayırmasına gerek kalmadığı için sürüşü daha güvenli hale getirecek. Araçlardaki ChatGPT ise Microsoft Azure OpenAI Service aracılığıyla kullanıma sunulacak.
Audi, esasında ChatGPT’yi doğrudan değil de kendi asistanı aracılığıyla araçlara entegre ediyor. Bu, Apple’ın Siri ve ChatGPT entegrasyonuna benziyor. Audi asistanı bir soruya yanıt bulamazsa ilgili soruyu ChatGPT’ye iletiyor ve oradaki yanıt sürücüye veriliyor. Tabi bunlar kısa süre içinde gerçekleşiyor. Güvenlik ve gizlilik endişeleri taşıyan sürücüler için ise Audi, ChatGPT’nin hiçbir zaman araç verilerine erişemeyeceğini söylüyor.Kaynakça https://www.techspot.com/news/103595-audi-adding-chatgpt-existing-cars-going-back-2021.html https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/audi-enhances-voice-control-in-current-and-future-models-with-chatgpt-16068 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.