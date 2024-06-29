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    Audi’nin 2021 sonrası otomobillerine ChatGPT geliyor

    Audi tarafından yapılan resmi açıklamada iki milyondan fazla otomobiline yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT’yi ekleneceğini duyurdu. ChatGPT, 2021 ve sonrası Audi araçlara gelecek.
    Audi’nin 2021 sonrası otomobillerine ChatGPT geliyor Tam Boyutta Gör
    Audi, araçlarının sesli kontrol yeteneklerini geliştirmek için OpenAI'ın yapay zeka tabanlı sohbet robotu ChatGPT'yi bilgi-eğlence sistemine entegre ediyor. Bu yılın Temmuz ayından itibaren, 2021'den bu yana üretilen ve üçüncü nesil bilgi-eğlence sistemi (MIB 3) ile donatılmış yaklaşık iki milyon Audi araç sahibi, doğal dil kullanarak araçlarıyla etkileşime girebilecek ve sürüş sırasında yapay zekadan bilgiler talep edebilecek.

    Audi araçlara ChatGPT dopingi

    Audi Q6 e-tron1 gibi yeni araçlar ve E3 1.2 elektronik mimarisine sahip gelecek modeller, Audi asistanının bir uzantısı olarak Cerence Chat Pro aracılığıyla ChatGPT'ye sahip olacaklar. ChatGPT'nin, örneğin Audi A3 gibi 2021 model yılından itibaren MIB 3'e sahip modellerin çevrimiçi ses girişine entegre edilmesiyle bu araçlardaki sesli kontrol deneyimi de ciddi oranda artacak.

    Uygun bir Audi araca sahip sürücüler, bilgi-eğlence, navigasyon ve klima sistemlerini çalıştırmak veya bundan böyle genel bilgi soruları sormak için gelişmiş ses kontrollerini kullanabilecek. Firmaya göre doğal dil kullanarak bilgi isteme yeteneği, sürücünün gözlerini yoldan ayırmasına gerek kalmadığı için sürüşü daha güvenli hale getirecek. Araçlardaki ChatGPT ise Microsoft Azure OpenAI Service aracılığıyla kullanıma sunulacak.

    Audi’nin 2021 sonrası otomobillerine ChatGPT geliyor Tam Boyutta Gör
    Audi, yeni Audi Q6 e-tron1 modelinde prömiyeri yapılan yeni E3 1.2 elektronik mimarisine sahip modellerde mevcut kendi kendine öğrenen sesli asistanı Audi asistanı geliştirdi. Yolcular asistanı her zamanki gibi "Hey Audi" diyerek veya direksiyon simidindeki bas-konuş düğmesini kullanarak kullanabilecek.

    Audi, esasında ChatGPT’yi doğrudan değil de kendi asistanı aracılığıyla araçlara entegre ediyor. Bu, Apple’ın Siri ve ChatGPT entegrasyonuna benziyor. Audi asistanı bir soruya yanıt bulamazsa ilgili soruyu ChatGPT’ye iletiyor ve oradaki yanıt sürücüye veriliyor. Tabi bunlar kısa süre içinde gerçekleşiyor. Güvenlik ve gizlilik endişeleri taşıyan sürücüler için ise Audi, ChatGPT’nin hiçbir zaman araç verilerine erişemeyeceğini söylüyor.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/103595-audi-adding-chatgpt-existing-cars-going-back-2021.html https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/audi-enhances-voice-control-in-current-and-future-models-with-chatgpt-16068
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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