Audi’nin 2021 sonrası otomobillerine ChatGPT geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Audi, araçlarının sesli kontrol yeteneklerini geliştirmek için OpenAI'ın yapay zeka tabanlı sohbet robotu ChatGPT'yi bilgi-eğlence sistemine entegre ediyor. Bu yılın Temmuz ayından itibaren, 2021'den bu yana üretilen ve üçüncü nesil bilgi-eğlence sistemi (MIB 3) ile donatılmış yaklaşık iki milyon Audi araç sahibi, doğal dil kullanarak araçlarıyla etkileşime girebilecek ve sürüş sırasında yapay zekadan bilgiler talep edebilecek.

Audi araçlara ChatGPT dopingi

Audi Q6 e-tron1 gibi yeni araçlar ve E3 1.2 elektronik mimarisine sahip gelecek modeller, Audi asistanının bir uzantısı olarak Cerence Chat Pro aracılığıyla ChatGPT'ye sahip olacaklar. ChatGPT'nin, örneğin Audi A3 gibi 2021 model yılından itibaren MIB 3'e sahip modellerin çevrimiçi ses girişine entegre edilmesiyle bu araçlardaki sesli kontrol deneyimi de ciddi oranda artacak.

Uygun bir Audi araca sahip sürücüler, bilgi-eğlence, navigasyon ve klima sistemlerini çalıştırmak veya bundan böyle genel bilgi soruları sormak için gelişmiş ses kontrollerini kullanabilecek. Firmaya göre doğal dil kullanarak bilgi isteme yeteneği, sürücünün gözlerini yoldan ayırmasına gerek kalmadığı için sürüşü daha güvenli hale getirecek. Araçlardaki ChatGPT ise Microsoft Azure OpenAI Service aracılığıyla kullanıma sunulacak.

Tam Boyutta Gör Audi, yeni Audi Q6 e-tron1 modelinde prömiyeri yapılan yeni E3 1.2 elektronik mimarisine sahip modellerde mevcut kendi kendine öğrenen sesli asistanı Audi asistanı geliştirdi. Yolcular asistanı her zamanki gibi "Hey Audi" diyerek veya direksiyon simidindeki bas-konuş düğmesini kullanarak kullanabilecek.

Yeni Ford Capri'nin ipucu görselleri paylaşıldı 1 gün önce eklendi

Audi, esasında ChatGPT’yi doğrudan değil de kendi asistanı aracılığıyla araçlara entegre ediyor. Bu, Apple’ın Siri ve ChatGPT entegrasyonuna benziyor. Audi asistanı bir soruya yanıt bulamazsa ilgili soruyu ChatGPT’ye iletiyor ve oradaki yanıt sürücüye veriliyor. Tabi bunlar kısa süre içinde gerçekleşiyor. Güvenlik ve gizlilik endişeleri taşıyan sürücüler için ise Audi, ChatGPT’nin hiçbir zaman araç verilerine erişemeyeceğini söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Audi’nin 2021 sonrası otomobillerine ChatGPT geliyor