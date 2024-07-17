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Tam Boyutta Gör Özellikle geçtiğimiz on yıl içinde birçok otomobil üreticisi araçlarına sahte egzoz uçları takmak gibi pek sevilmeyen bir alışkanlık geliştirdi. Sürücüler bu tip sahte uygulamaları uzunca bir süre eleştirse de olumlu bir geri dönüş alamamıştı. Ancak şimdi Audi, yaptığı açıklamalarda yoğun müşteri geri bildirimlerinin ardından, gelecekteki tüm içten yanmalı araçlarında uygun egzoz boruları kullanma sözü verdi.

Audi sahte egzoz kullanmayacak

Firmanın en yeni benzinli Audi A5 ve S5'in tanıtımında Auto Express'e konuşan bir marka sözcüsü şunları söyledi: “Tüm PPC (Premium Platform Combustion) araçlarda işlevsel ‘sıcak’ egzoz boruları olacak”.

Mevcut Audi modellerinin yanı sıra rakip üreticilerin birkaç modelinde görülen gerçek egzoz sistemine bağlı olmayan ve genellikle arka tamponun bir parçası olarak kalıplanan sahte egzoz süslemeleri sürücüler için tat kaçıran bir durumdu. Audi ise yeni PPC temelli araçlarında gerçek egzozları göstermek istediğini doğruladı. MQB platformundaki daha küçük araçların da bunu takip edip etmeyeceği ise şimdilik belirsiz.

Firmanın almış olduğu değişiklik kararı A5 ile başlayacak ve muhtemelen gelecek Q5, A7 ve Q7 modellerinin yanı sıra A8'in halefi olacak ve muhtemelen A9 olarak adlandırılacak modeli de kapsayacak. Bununla birlikte Audi’nin gerçek egzoz kullanımı çok uzun yıllar hayatımızda yer edinmeyecek zira firma, 2033’e kadar tamamen elektrikli araçlara geçiş yapmayı planlıyor. Zaten Audi, elektrikli ve içten yanmalı araçlarının isimlendirmesini de değiştirdi. İçerikten de anlaşılacağı üzere içten yanmalı araçlar artık tek rakamlı olacak şekilde isimlendirilecek. Bu neden Audi A4 artık Audi A5 olarak, A6 ise yeni nesilde A7 olarak karşımıza çıkacak. Çift rakamlı markalar ise elektrikli varyantlara ayrılacak.

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Audi, sahte egzoz kullanmayı bırakacağını açıkladı