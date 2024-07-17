Audi, sahte egzoz kullanmayı bırakacağını açıkladı

Audi sahte egzoz kullanmayacak
Firmanın en yeni benzinli Audi A5 ve S5'in tanıtımında Auto Express'e konuşan bir marka sözcüsü şunları söyledi: “Tüm PPC (Premium Platform Combustion) araçlarda işlevsel ‘sıcak’ egzoz boruları olacak”.
Mevcut Audi modellerinin yanı sıra rakip üreticilerin birkaç modelinde görülen gerçek egzoz sistemine bağlı olmayan ve genellikle arka tamponun bir parçası olarak kalıplanan sahte egzoz süslemeleri sürücüler için tat kaçıran bir durumdu. Audi ise yeni PPC temelli araçlarında gerçek egzozları göstermek istediğini doğruladı. MQB platformundaki daha küçük araçların da bunu takip edip etmeyeceği ise şimdilik belirsiz.
Firmanın almış olduğu değişiklik kararı A5 ile başlayacak ve muhtemelen gelecek Q5, A7 ve Q7 modellerinin yanı sıra A8'in halefi olacak ve muhtemelen A9 olarak adlandırılacak modeli de kapsayacak. Bununla birlikte Audi’nin gerçek egzoz kullanımı çok uzun yıllar hayatımızda yer edinmeyecek zira firma, 2033’e kadar tamamen elektrikli araçlara geçiş yapmayı planlıyor. Zaten Audi, elektrikli ve içten yanmalı araçlarının isimlendirmesini de değiştirdi. İçerikten de anlaşılacağı üzere içten yanmalı araçlar artık tek rakamlı olacak şekilde isimlendirilecek. Bu neden Audi A4 artık Audi A5 olarak, A6 ise yeni nesilde A7 olarak karşımıza çıkacak. Çift rakamlı markalar ise elektrikli varyantlara ayrılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.