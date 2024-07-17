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    Anlık Bildirim

    Audi, sahte egzoz kullanmayı bırakacağını açıkladı

    Geçtiğimiz on yıl içinde birçok otomobil üreticisi araçlarına sahte egzoz uçları takmaya başladı. Bunlardan birisi olan Audi, artık sahte egzoz kullanmayı bırakacağını açıkladı.
    Audi, sahte egzoz kullanmayı bırakacağını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Özellikle geçtiğimiz on yıl içinde birçok otomobil üreticisi araçlarına sahte egzoz uçları takmak gibi pek sevilmeyen bir alışkanlık geliştirdi. Sürücüler bu tip sahte uygulamaları uzunca bir süre eleştirse de olumlu bir geri dönüş alamamıştı. Ancak şimdi Audi, yaptığı açıklamalarda yoğun müşteri geri bildirimlerinin ardından, gelecekteki tüm içten yanmalı araçlarında uygun egzoz boruları kullanma sözü verdi.

    Audi sahte egzoz kullanmayacak

    Firmanın en yeni benzinli Audi A5 ve S5'in tanıtımında Auto Express'e konuşan bir marka sözcüsü şunları söyledi: “Tüm PPC (Premium Platform Combustion) araçlarda işlevsel ‘sıcak’ egzoz boruları olacak”.

    Mevcut Audi modellerinin yanı sıra rakip üreticilerin birkaç modelinde görülen gerçek egzoz sistemine bağlı olmayan ve genellikle arka tamponun bir parçası olarak kalıplanan sahte egzoz süslemeleri sürücüler için tat kaçıran bir durumdu. Audi ise yeni PPC temelli araçlarında gerçek egzozları göstermek istediğini doğruladı. MQB platformundaki daha küçük araçların da bunu takip edip etmeyeceği ise şimdilik belirsiz.

    Firmanın almış olduğu değişiklik kararı A5 ile başlayacak ve muhtemelen gelecek Q5, A7 ve Q7 modellerinin yanı sıra A8'in halefi olacak ve muhtemelen A9 olarak adlandırılacak modeli de kapsayacak. Bununla birlikte Audi’nin gerçek egzoz kullanımı çok uzun yıllar hayatımızda yer edinmeyecek zira firma, 2033’e kadar tamamen elektrikli araçlara geçiş yapmayı planlıyor. Zaten Audi, elektrikli ve içten yanmalı araçlarının isimlendirmesini de değiştirdi. İçerikten de anlaşılacağı üzere içten yanmalı araçlar artık tek rakamlı olacak şekilde isimlendirilecek. Bu neden Audi A4 artık Audi A5 olarak, A6 ise yeni nesilde A7 olarak karşımıza çıkacak. Çift rakamlı markalar ise elektrikli varyantlara ayrılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 6 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 6 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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