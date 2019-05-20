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Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu

Geçtiğimiz yılın ortalarında resmi olarak tanıtılan Audi Q8, aradan geçen bir yılın ardından Türkiye'de satışa sunuluyor. Q ailesinin en yeni üyesi olan Audi Q8 fiyatı ve tüm özellikleri haberimizde:
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu
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Özellikle premium markaların rekabet ettiği coupe-SUV sınıfının önemli temsilcilerinden Audi Q8, resmi olarak tanıtılmasından bir yıl sonra Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Ülkemize dizel motorlu tek bir versiyonla giriş yapan Audi Q8, 1 milyon 207 bin TL’lik fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Aracın vergiler hariç net fiyatı ise 391 bin 700 TL.

Türkiye’de 50 TDI Quattro 286 hp Tiptronic versiyonuyla satılacak Audi Q8’in uzunluğu 4,99 metre, genişliği 2 metre, yüksekliği ise 1,71 metre olarak ölçülüyor. Bu ölçülerle kardeşi Q7’den daha geniş, daha kısa ve yere daha yakın olduğunu söylemek mümkün. Yaklaşık 3 metrelik aks mesafesiyle ferah bir yaşam alanı vadeden Audi Q8’in toplam bagaj hacmi 1.755 litreye kadar çıkabiliyor.

Audi Q8'in iç ve dış donanımları 

Q model ailesinin yeni yüzü olarak lanse edilen Audi Q8, agresif tasarımı destekleyen radyatör ızgarası, sert çizgilere sahip hava kanalları ve far tasarımıyla dikkat çekiyor. Standart olarak LED farlarla alınabilen Q8’de HD Matrix LED teknolojisi opsiyonel olarak sunuluyor. 22 inçlik büyük jantlar, arkaya doğru eğimli tavan boydan boya uzanan bir şeritle bağlı LED stoplar da Audi Q8’in ilgi çekici tasarım unsurları arasında.

Audi Q8’in lüks detaylarla bezeli kabininde iki geniş ekrandan oluşan MMI bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Üstteki 10,1 inçlik ekran multimedya ve navigasyon için kullanılırken, alt taraftaki 8,6 inçlik ekrandan ısıtma ve havalandırma gibi konfor fonksiyonları yönetiliyor. Audi Q8’in bilgi-eğlence sisteminde sesli komut özelliği de bulunuyor. Örneğin; yakınlarda bir restoran bulmak isteyen sürücünün ‘acıktım’ demesi yeterli oluyor. Sürücünün hemen önünde ise Virtual Cockpit adı verilen 12,3 inçlik dijital gösterge paneli ve baş üstü göstergesi görev yapıyor.

3.0 litre dizel motor ve hafif hibrit teknolojisi 

Audi Q8’in kaputu altında 3.0 litrelik dizel motor bulunuyor. 286 beygir güç ve 600 Nm tork üreten bu motor, 8 ileri Tiptronic şanzımanla birlikte görev yapıyor. Bu değerlerle birlikte Audi Q8’in 0-100 km/s hızlanması 6.3 saniye, azami hızı da 230 km/s olarak ölçülüyor. Audi Q8’de 48V hafif hibrit teknolojisi bulunuyor. Söz konusu teknoloji, aracın 100 km’de 0.7 litre yakıt tasarrufu yapmasını sağlıyor. Audi Q8’in WLTP ölçümlerine göre ortalama yakıt tüketimi 8,5 lt/100 km, CO2 emisyonu ise 230 g/km olarak açıklandı.

Audi Q8’de dört tekerlekten çekiş sistemi standart olarak sunuluyor. Tümüyle mekanik orta diferansiyel, motorun ürettiği gücü ön ve arka aksa 40:60 oranında dağıtıyor. Gerektiğinde gücün büyük kısmı daha fazla yol tutuşa sahip aksa yönlendirilebiliyor. Buna ek olarak dört tekerlekten yönlendirme sistemi opsiyon listesinde bulunuyor. Arka tekerleklerin 5 dereceye kadar yön değiştirebilmesini sağlayan bu sistem, düşük hızlardaki dönüşlerde çevikliği arttırmak için dönüş yönünün tersine, yüksek hızlarda ise dengeyi arttırmak için dönüş yönüne doğru çalışıyor.


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serdar_k 2 hf. en beğenilen
1 bana 2 devlete
1 Yanıt Yanıtla +132
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aca-n 2 hf.
Üretenden çok kazanan vergi sistemi. Esas soru nereye gidiyor bu vergiler?
4 Yanıt Yanıtla +95
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strathmorea 2 hf.
Olay rayından çıkalı çok oluyor. Önemli şekilde vergi adı altında soygun yapılıyor. Vergi adaletinden bahsetmek mümkün değil. Ciddi olarak trajik boyutta bir hal almaya başladı. Sadece otomobilde değil satılan her şeyde. Toplam verginin %10-15 olması gereken yerde toplam vergi %80-90 lara çıkıyorsa bunun artık ciddi olarak sorgulanması lazım. Gerçekten idrak edemiyorum bu oranları artık.
Olay rayından çıkalı çok oluyor. Önemli şekilde vergi adı altında soygun yapılıyor. Vergi adaletinden bahsetmek mümkün değil. Ciddi olarak trajik boyutta bir ha...
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FIRAT_G_ 2 hf.
Bizden çooooooooooooooook uzak aletler bunlar 10 bine parçalanmamış uno bakıyor millet :)
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3rden 2 hf.
fiyat gayet uygun
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bal974 2 hf.
Audi Q8, 1 milyon 207 bin TL’lik fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Aracın vergiler hariç net fiyatı ise 391 bin 700 TL.
Haberde geçen yukarıdaki cümle bütün yaşadıklarımızın özeti.
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FlyingUnderpants 2 hf.
Eskiden Bugatti alınan fiyata şimdi Audi alınan ülke Türkiye
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Starrk35 2 hf.
Almanya bizi tabi kıskanır. Bizim devlet kadar kazanmıyor adamlar kendi arabalarından.
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qoqoCAN 2 hf.
Yani diyorsun ki 400bin liram olsa ben bu arabayı alabilirim. Ben 400bin kazanacak zamanı ömrümüzden harcıyoruz değil mi? Peki neden aynı zamanın 3 katını ömrümden vereyim, zaten alabiliyorum ben o arabayı veya herneyse o alacağımız şey. Allah bizi bu duruma düşürenleri(artık kim ise) kahretsin diyorum. 17 senedir birşey olduğu yok tabi.
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BladesTR 2 hf.
Çoğu insan ticaret ile ilgili bilmediği bir konu hakkında çok şey biliyormuş gibi konuştuğu için onlara karşı en güzel cevap " sen o kadar parayı bir arada gördün mü?" olur. Firavun da diyebiliriz.
Min 40.000 TL orta halli bir kafe.
Min 100.000 TL Ortanın bir üstü kafe.
Min 200.000 TL Lüks bir kafe.
Burada minimum rakamlar, senin elde edeceğin tasarrufa göre şekillenecektir. m2 bakımından çok büyük yer seçersen tutar daha fazla artar, onuda göz önünde bulundurmalısın. 200.000 lira ya gidip nişantaşında da dükkan açabilirsin hiç bir proplem yok. (15.000 lira kira)
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muratkaya 2 hf.
Alırım ikinci el Tiguan ohhh mis :) 1 milyon 100 bin liram da cebimde kalır :))))
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zotacing 2 hf.
286 hp arabaya 1.3 milyon TL vermek.

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Feel_it 2 hf.
65 bin dolardan giriş yapıyor
Döviz kuru + vergi + otv + vs vs vs
1 milyon 207 bin tl bize geliyor
dudağımızı uçuklatan kim ?
peki bu araç amerikada yada almanyada satılsa böyle bir başlık atarlarmıydı orda ?
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