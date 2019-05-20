Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu

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Özellikle premium markaların rekabet ettiği coupe-SUV sınıfının önemli temsilcilerinden Audi Q8, resmi olarak tanıtılmasından bir yıl sonra Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Ülkemize dizel motorlu tek bir versiyonla giriş yapan Audi Q8, 1 milyon 207 bin TL’lik fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Aracın vergiler hariç net fiyatı ise 391 bin 700 TL.

Türkiye’de 50 TDI Quattro 286 hp Tiptronic versiyonuyla satılacak Audi Q8’in uzunluğu 4,99 metre, genişliği 2 metre, yüksekliği ise 1,71 metre olarak ölçülüyor. Bu ölçülerle kardeşi Q7’den daha geniş, daha kısa ve yere daha yakın olduğunu söylemek mümkün. Yaklaşık 3 metrelik aks mesafesiyle ferah bir yaşam alanı vadeden Audi Q8’in toplam bagaj hacmi 1.755 litreye kadar çıkabiliyor.

Audi Q8'in iç ve dış donanımları

Q model ailesinin yeni yüzü olarak lanse edilen Audi Q8, agresif tasarımı destekleyen radyatör ızgarası, sert çizgilere sahip hava kanalları ve far tasarımıyla dikkat çekiyor. Standart olarak LED farlarla alınabilen Q8’de HD Matrix LED teknolojisi opsiyonel olarak sunuluyor. 22 inçlik büyük jantlar, arkaya doğru eğimli tavan boydan boya uzanan bir şeritle bağlı LED stoplar da Audi Q8’in ilgi çekici tasarım unsurları arasında.

Audi Q8’in lüks detaylarla bezeli kabininde iki geniş ekrandan oluşan MMI bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Üstteki 10,1 inçlik ekran multimedya ve navigasyon için kullanılırken, alt taraftaki 8,6 inçlik ekrandan ısıtma ve havalandırma gibi konfor fonksiyonları yönetiliyor. Audi Q8’in bilgi-eğlence sisteminde sesli komut özelliği de bulunuyor. Örneğin; yakınlarda bir restoran bulmak isteyen sürücünün ‘acıktım’ demesi yeterli oluyor. Sürücünün hemen önünde ise Virtual Cockpit adı verilen 12,3 inçlik dijital gösterge paneli ve baş üstü göstergesi görev yapıyor.

3.0 litre dizel motor ve hafif hibrit teknolojisi

Audi Q8’in kaputu altında 3.0 litrelik dizel motor bulunuyor. 286 beygir güç ve 600 Nm tork üreten bu motor, 8 ileri Tiptronic şanzımanla birlikte görev yapıyor. Bu değerlerle birlikte Audi Q8’in 0-100 km/s hızlanması 6.3 saniye, azami hızı da 230 km/s olarak ölçülüyor. Audi Q8’de 48V hafif hibrit teknolojisi bulunuyor. Söz konusu teknoloji, aracın 100 km’de 0.7 litre yakıt tasarrufu yapmasını sağlıyor. Audi Q8’in WLTP ölçümlerine göre ortalama yakıt tüketimi 8,5 lt/100 km, CO2 emisyonu ise 230 g/km olarak açıklandı.

Audi Q8’de dört tekerlekten çekiş sistemi standart olarak sunuluyor. Tümüyle mekanik orta diferansiyel, motorun ürettiği gücü ön ve arka aksa 40:60 oranında dağıtıyor. Gerektiğinde gücün büyük kısmı daha fazla yol tutuşa sahip aksa yönlendirilebiliyor. Buna ek olarak dört tekerlekten yönlendirme sistemi opsiyon listesinde bulunuyor. Arka tekerleklerin 5 dereceye kadar yön değiştirebilmesini sağlayan bu sistem, düşük hızlardaki dönüşlerde çevikliği arttırmak için dönüş yönünün tersine, yüksek hızlarda ise dengeyi arttırmak için dönüş yönüne doğru çalışıyor.