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Audi RS5 Coupe Sport tanıtıldı: Sadece 75 adet üretilecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,4b
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Audi RS5 Coupe Sport tanıtıldı: Sadece 75 adet üretilecek
Audi sınırlı sayıda üretilen RS5 Coupe Sport modelini duyurdu. Alman üreticinin özel tasarım bölümü tarafından şekillendirilen ve sadece 75 kişinin sahip olabileceği otomobil, 87,575 dolardan başlayan fiyatıyla, standart RS5 modeline kıyasla 17.000$ daha pahalı.
4.2 Litre hacmindeki V8 motoru 450 beygir güç üreten otomobil, 7 ileri S-Tronic şanzıman sistemiyle geliyor. Quattro tüm tekerlerden çekiş sistemine sahip olan RS5 Coupe Sport, 20-inç büyüklüğünde 5V jantlar ve kabindeki özel deri döşemesiyle öne çıkıyor.
Siyah ve Kırmızı renklerin hakimiyetindeki napa derisinin kullanıldığı yeni versiyon, kapı içlerindeki dizayn şekillendirmesiyle iç tasarımını bütünlemiş. Audi RS5'in hırçın dış tasarımını koruyan otomobil, sınırlı üretim performans canavarı arayanlara hitap ediyor.


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Mendieta58 4 yıl
Sanki bana laferrari,bide sınırlı sayıda üretiyolar
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Turbo_Şevket 4 yıl
Isteyen varsa bana adiniz yazdirsin, aynisindan bizim sanayide yaptiririm. 75 tane olayina takilmayin yani.
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merfarukkk 4 yıl
Bana göre şu an ki arabaların içinde en karizmatik en ağır en yakışıklı araba bu.
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myanemicnick 4 yıl
ben de bu karikatürü koyayım iyi giderdi diyordum

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MB-CLS 4 yıl
Birisi bana bunun 4.2 motorunda farklılıklar oldugunu söylesin utanmıyolar mı yıllardır aynı motoru satmaya ayıptır ya. Motor argesi yatıyor.
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axiprens 4 yıl
Kendilerini porche sandılar heralde, panemera özel versiyon 48 saatte 100 adet satmıstı..
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El Gato Negro 4 yıl
10 gün sonra piyango çıksa alsam mı ki bir tane...
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Nightmare70 4 yıl
Beğenmeyen ileri zekalı arkadaşlara Alpina göstersen bu ne ya düz BMW derler :) Boşverin yani bu tür insanları :) Audi RS serisi avantlar da dahil efsane seridir.
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linqs 4 yıl Nightmare70
Nightmare70

Beğenmeyen ileri zekalı arkadaşlara Alpina göstersen bu ne ya düz BMW derler :) Boşverin yani bu tür insanları :) Audi RS serisi avantlar da dahil efsane seridir.

demezler audi vag grubu oldugu için ve vag grubu bazı arkadaşların bünyesine dokunduğundan yapılan her iş eleştirilir , zaten bunlarda hep aynı arkadaşlar mesajlardan anlarsın ..
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infom@n 4 yıl
Gösteriş budalalarına bu araba gelmez :)
Ağır abi görünümlü canavar:)
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BARKU 4 yıl
Sen araba haberi yapma kardeş pc den devam et
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dalp 4 yıl
hiç dikkat çekici değil be kardeş
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Recharged 4 yıl
İlgi çekmek için yapılmış sanki. Sınırlı sayıda üretilecek aslında başka daha iyi modelleri var ellerinde. Onları özelleştirip sunabilirlerdi. Kötü bir araç mı bu ? Tabii ki değil.
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swat882 4 yıl
r8 neysede bu ne allah aşkına?


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Das Boot 4 yıl
Audi modellerini karıştıran birtek ben miyim
Hele ki uzaktan çok karışıyor. yakından yine en boy oranına göre anlayabiliyorum ne olduğunu
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