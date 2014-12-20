Audi RS5 Coupe Sport tanıtıldı: Sadece 75 adet üretilecek

Audi sınırlı sayıda üretilen RS5 Coupe Sport modelini duyurdu. Alman üreticinin özel tasarım bölümü tarafından şekillendirilen ve sadece 75 kişinin sahip olabileceği otomobil, 87,575 dolardan başlayan fiyatıyla, standart RS5 modeline kıyasla 17.000$ daha pahalı.

4.2 Litre hacmindeki V8 motoru 450 beygir güç üreten otomobil, 7 ileri S-Tronic şanzıman sistemiyle geliyor. Quattro tüm tekerlerden çekiş sistemine sahip olan RS5 Coupe Sport, 20-inç büyüklüğünde 5V jantlar ve kabindeki özel deri döşemesiyle öne çıkıyor.

Siyah ve Kırmızı renklerin hakimiyetindeki napa derisinin kullanıldığı yeni versiyon, kapı içlerindeki dizayn şekillendirmesiyle iç tasarımını bütünlemiş. Audi RS5'in hırçın dış tasarımını koruyan otomobil, sınırlı üretim performans canavarı arayanlara hitap ediyor.



