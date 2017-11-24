Audi bu yıl da Real Madrid'li futbolculara ücretsiz lüks otomobil verdi

Real Madrid'li oyuncular için artık geleneksel hale gelen ücretsiz araç teslim alma töreni bu yıl da gerçekleşti. Sponsor firma Audi, yetenekli oyuncuların her birine son model birer otomobil verdi.

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Modeller arasından seçim yapma özgürlüğü tanınan futbolcuların 14'ünün de Q7 modelini tercih etmesi dikkat çekti. Bunlardan üçü Q7 e-tron quattro varyantını seçerken Kiko Casilla, SQ7 TDI'ın anahtarını aldı.

Q7'yi sıradan bulan bazı futbolcuların ise Audi Sport modellerini tercih ettiğini belirtelim. Bu futbolcuların dördü, önümüzdeki 12 ay boyunca RS6 Avant Performance modelini kullanacak. Cristiano Ronaldo da dahil olmak üzere iki oyuncuya ise RS7 Sportback tahsis edildi.

Geri kalan Real Madrid'li oyuncular tarafından tercih edilen RS modelleri arasında R8 Spyder V10 ve tıpkı Lucas Vazquez'in seçtiği kırmızı gibi iki adet RS5 Coupe var. Teknik direktör Zinedine Zidane, Daytona Grey RS6 Avant Performance ile Ronaldo'nunkine çok benzeyen bir model teslim aldı.

En pahalı otomobili ise Madrid ekibi ve İspanya milli takımının defansına güç veren Sergio Ramos'un seçtiğini ekleyelim. Deneyimli futbolcu bir sene boyunca Audi R8 Spyder ile turlayacak. Aşağıda yer alan video aracılığıyla araç teslimat törenini izleyebilirsiniz.

https://www.realmadrid.com/en/news/2017/11/audi-presented-the-official-vehicles-to-the-real-madrid-first-team-squad