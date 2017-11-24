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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Audi bu yıl da Real Madrid'li futbolculara ücretsiz lüks otomobil verdi

İspanyol futbol devi Real Madrid'e sponsor olan Audi, bu yıl da takımdaki yıldız futbolcuların her birine lüks birer araç verdi. İşte dünyaca ünlü futbolcuların tercih ettiği modeller.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Real Madrid'li oyuncular için artık geleneksel hale gelen ücretsiz araç teslim alma töreni bu yıl da gerçekleşti. Sponsor firma Audi, yetenekli oyuncuların her birine son model birer otomobil verdi.
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Modeller arasından seçim yapma özgürlüğü tanınan futbolcuların 14'ünün de Q7 modelini tercih etmesi dikkat çekti. Bunlardan üçü Q7 e-tron quattro varyantını seçerken Kiko Casilla, SQ7 TDI'ın anahtarını aldı.
Q7'yi sıradan bulan bazı futbolcuların ise Audi Sport modellerini tercih ettiğini belirtelim. Bu futbolcuların dördü, önümüzdeki 12 ay boyunca RS6 Avant Performance modelini kullanacak. Cristiano Ronaldo da dahil olmak üzere iki oyuncuya ise RS7 Sportback tahsis edildi.
Geri kalan Real Madrid'li oyuncular tarafından tercih edilen RS modelleri arasında R8 Spyder V10 ve tıpkı Lucas Vazquez'in seçtiği kırmızı gibi iki adet RS5 Coupe var. Teknik direktör Zinedine Zidane, Daytona Grey RS6 Avant Performance ile Ronaldo'nunkine çok benzeyen bir model teslim aldı.
En pahalı otomobili ise Madrid ekibi ve İspanya milli takımının defansına güç veren Sergio Ramos'un seçtiğini ekleyelim. Deneyimli futbolcu bir sene boyunca Audi R8 Spyder ile turlayacak. Aşağıda yer alan video aracılığıyla araç teslimat törenini izleyebilirsiniz.

https://www.realmadrid.com/en/news/2017/11/audi-presented-the-official-vehicles-to-the-real-madrid-first-team-squad Yorum Yaz
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Sazankiller 1 yıl en beğenilen
Adi sistem ihtiyacı olana vermezler
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Manchester United 1 yıl
Bu dünyada ya popçu ya topçu olacaksın.
1 Yanıt Yanıtla +47
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ufuk-34JD58 1 yıl
kimse ücretsiz bişey vermez.onların parası fakir taraftarlardan çıkıyor meraketmeyin.
aynı şey buradada geçerli,fakirleri sömürmenin bir diğer yöntemidir futbol.hemde bağırtarak sevindirerek
kimse ücretsiz bişey vermez.onların parası fakir taraftarlardan çıkıyor meraketmeyin.aynı şey buradada geçerli,fakirleri sömürmenin bir diğer yöntemidir fu...
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mavizaman 1 yıl
doğuş parasını çıkartır onların.
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D.Baran 1 yıl
Kimin bir RS6'ya,SQ7'ye yada RS8'e ihtiyacı olabilir ki?
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DH Misafiri 1 yıl
zenginin malı fakirin klavyesini yıpratır. boş verin siz onları arkadaşlar :)
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TSuNaMi_ 1 yıl
taraftarlarda maç çıkış birbirlerini bıçaklasın
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ayhani 1 yıl
Aynı Audi Türkiye'de kıytırık A1'in bile fuarda kapısını kitliyor.
Premium deyince merso ve bmw varken audi hayatta almam (Aslında şu an merso veya bmw'de alamıyorum ya çaktırmayın
)
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Krone 1 yıl
O dört futbolcuyu tebrik ediyorum arabadan anlıyorlarmış. Audi dediğin RS6 olur.
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yakamoz88 1 yıl
Ulan Afrika'da bebekler susuzluktan ölürken milyonluk adamlara milyonluk arabalar hediye ediliyor. Lanet olsun bu dünyaya be.
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sniper23 1 yıl
Sağlam reklam olmuş.
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Anthony Hopkins 1 yıl
Boşuna yaşıyorum yemin ediyorum.
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Lene 1 yıl
Nediyelim hayırlı olsun...Gideyimde 92 model şahinin üstünde ki karı temizleyeyim
Uzaktan bakınca Audi gibi
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