Audi e-tron teslimatları pil sıkıntısı nedeniyle gecikecek

Audi, yaşanan batarya sıkıntısı nedeniyle ilk tam elektrikli otmobili e-Tron'un teslimatlarını geciktirmek zorunda kaldı. Elektrikli araçlar için son derece önemli olan bu bileşenin tedariği konusunda büyük sorun yaşayan şirket LG Chem'den yeterince pil temin edemedi.

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Audi'yi de bünyesinde barındıran Volkswagen Grubu, dizel skandalı sonrası kemer sıkma politikası yürütmesi nedeniyle LG'den batarya alabilmek için BMW ve Mercedes-Benz gibi devlerle rekabet etmekte zorlanıyor.

LG Chem fiyat artırıyor

LG Chem pazarın önemli şirketlerinden biri. Mecedes-Benz ve Audi dahil olmak üzere dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden bazılarına lityum iyon pil tedarik ediyor. Gelen haberlere bakılırsa şirket bu baskın konumunu avantaja çevirerek elektrikli otomobiller için tasarladığı lityum iyon bataryaların fiyatını artırdı.

The Brussels Times'ın haberine göre e-Tron teslimat süresi 4 ila 5 aydan “6 ila 7 ay”a çıktı. Bu durum Audi'nin üretimi de azaltmak zorunda kalmasına yol açacak. Raporda şirketin Brüksel'deki Audi fabrikasında bu yıl sadece 45.000 e-tron üreteceğini, bunun da başlangıçta planlanan rakamdan 10.000 daha az olacağı yazıyor.

http://brusselstimes.com/brussels/15017/battery-shortage-forces-audi-brussels-to-slow-down-production