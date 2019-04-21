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Audi e-tron teslimatları pil sıkıntısı nedeniyle gecikecek

Alman otomobil devi Audi'nin ilk tam elektrikli otomobili e-Tron'un teslimatları gecikecek. Şirketin LG'den pil tedarik etme konusunda büyük sıkıntılar yaşadığı bildiriliyor.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Audi, yaşanan batarya sıkıntısı nedeniyle ilk tam elektrikli otmobili e-Tron'un teslimatlarını geciktirmek zorunda kaldı. Elektrikli araçlar için son derece önemli olan bu bileşenin tedariği konusunda büyük sorun yaşayan şirket LG Chem'den yeterince pil temin edemedi.
Ayrıca Bkz. "Tesla'nın yeni rakibi Rivian, 2025 yılına kadar altı elektrikli araç çıkaracak"
Audi'yi de bünyesinde barındıran Volkswagen Grubu, dizel skandalı sonrası kemer sıkma politikası yürütmesi nedeniyle LG'den batarya alabilmek için BMW ve Mercedes-Benz gibi devlerle rekabet etmekte zorlanıyor.

LG Chem fiyat artırıyor

LG Chem pazarın önemli şirketlerinden biri. Mecedes-Benz ve Audi dahil olmak üzere dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden bazılarına lityum iyon pil tedarik ediyor. Gelen haberlere bakılırsa şirket bu baskın konumunu avantaja çevirerek elektrikli otomobiller için tasarladığı lityum iyon bataryaların fiyatını artırdı.
The Brussels Times'ın haberine göre e-Tron teslimat süresi 4 ila 5 aydan “6 ila 7 ay”a çıktı. Bu durum Audi'nin üretimi de azaltmak zorunda kalmasına yol açacak. Raporda şirketin Brüksel'deki Audi fabrikasında bu yıl sadece 45.000 e-tron üreteceğini, bunun da başlangıçta planlanan rakamdan 10.000 daha az olacağı yazıyor.

http://brusselstimes.com/brussels/15017/battery-shortage-forces-audi-brussels-to-slow-down-production Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 hf.
Tam elektrikli olsada kanımca bu araç başka bir platformdan devşirildi,eh sizde tahmin edersiniz verimlilik konusunda pek iyi olacağı söylenemez.
Bu durumda mercedesin eqc si bmw'nin ix3'üde devşirme bu araçlar aynı kaderi paylaşak eninde sonunda alyyapı ve pilde birleşecekler yoksa alman otomotivminin geleceği pek parlak değil.
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bulentcandan 1 ay
Hyundai da elektrikli otomobilleri için batarya tedarik edemiyor. Lityum ve kobalt tedarik etmek sıkıntılı zannedersem.
Katı hal pilleri bu sorunu çözebilir yakın zamanda.
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yurdakull 1 ay
LG den pil almak mı! Allahım dükkana garantili veya sıfır 2. El telefonlarını bile sokmuyorum. Umarım böyle bir hata yapmazlar :)
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MaDMaxiBo 1 ay yurdakull
çok alakasız kalmışsınız maalesef.
telefon konusunda iyi olmayabilir ama hem lcd üretiminde hem pil üretiminde lider markalardan biri. haberde de mercedes ve audi gibi firmalara pil ürettiği yazıyor zaten.
Audi elektrikli araç işini geciktirmek için bahane de arıyor gibi bir yandan....
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car_26 1 ay yurdakull
LG Chem denilen marka dünyanın en büyük 2. chemistry markası. Avrupa'nın en büyük fabrikasına sahip. Telefon bataryası nere araç bataryası nere.
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