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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla'nın yeni rakibi Rivian, 2025 yılına kadar altı elektrikli araç çıkaracak

Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıttığı elektrikli araçlarla Tesla'ya rakip olabilecek potansiyeli gösteren Rivian yol haritasını belirledi. Hedef, 2025 yılına kadar altı elektrikli araç çıkarmak.
1 ay
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Rivian, 2018 Los Angeles Otomobil Fuarı'nda elektrikli pickup ve SUV modellerini tanıtarak büyük bir sükse yapmıştı. Her iki araç da fütüristik tasarımları ile beğeni topladı. Şimdi ise şirketin 2025 yılına kadar altı elektrikli araç çıkarma konusunda büyük hedefleri olduğunu duyuyoruz.
Ayrıca Bkz. "Mercedes-Benz'in elektrikli crossover'ı EQB, 2021'de gelecek"
Rivian’ın CEO’su ve kurucusu R.J. Scaringe, Bloomberg'e verdiği röportajda markanın iddialı planlarını açıkladı. Deneyimli yönetici üzerinde çalıştıkları altı elektrikli araç olduğunu söyledi. Tüm araçlar Rivian’ın kaykay benzeri modüler platformunu temel alacak.

Amazon, 700 milyon dolar yatırım yaptı

Rivian, en uzun menzilli versiyonların 400 ila 750 beygir arasında bir beygir gücü değeri ile 640 kilometreden fazla menzile sahip olmasını bekliyor. Bu arada alışveriş devi Amazon'un kısa süre önce Rivian'a 700 milyon dolar yatırım yaptığını hatırlatalım.
Bu yatırıma rağmen elektrikli otomobil girişimi bağımsız bir şirket olarak kalacak. Rivian, kendi altı elektrikli aracına ek olarak diğer şirketler için de modeller geliştiriyor. Bahsi geçen araçlar, ABD'nin Illinois eyaletindeki eski bir Mitsubishi fabrikasında üretilecek.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-17/amazon-backed-rivian-spurned-gm-with-plans-to-build-for-others Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 hf.
Büyük amerikan evleri geliyor,çekirdeklerinizi alın
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Steelo 1 ay
Çok güzel, çok harika.Özellikleri de çok iyi, gel gör ki Türkiye de yaşıyoruz.Elektrikli araçlar için geleceğe yönelik altyapı çalışması yapılmadığı gibi ülkemize çok yüksek fiyatlardan giriyor zaten.Bkz Tesla.
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deniz.yıldırım 1 ay yeni yorumcu
Heyecan verici haberler.
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Fenomenon 1 ay
tipsiz
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.T. 1 ay
Elektrikli otomobil üreticisi Rivian, 2025 yılına kadar altı elektrikli araç modeli çıkaracak demek varken bu başlığı neden atıyorsunuz, insanları kanser edip üye kaybettiğinizin farkında değil misiniz?
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CapriceClassic 1 ay .T.
Çünkü tesla isminin ön planda tutulmasına gayret ediliyor bu forumda. Olur da okurlar unutursa diye tesla ismini sıkıştırıyorlar ki millet direkt oraya atış yapsın!
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