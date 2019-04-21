Tesla'nın yeni rakibi Rivian, 2025 yılına kadar altı elektrikli araç çıkaracak

Rivian, 2018 Los Angeles Otomobil Fuarı'nda elektrikli pickup ve SUV modellerini tanıtarak büyük bir sükse yapmıştı. Her iki araç da fütüristik tasarımları ile beğeni topladı. Şimdi ise şirketin 2025 yılına kadar altı elektrikli araç çıkarma konusunda büyük hedefleri olduğunu duyuyoruz.

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Rivian’ın CEO’su ve kurucusu R.J. Scaringe, Bloomberg'e verdiği röportajda markanın iddialı planlarını açıkladı. Deneyimli yönetici üzerinde çalıştıkları altı elektrikli araç olduğunu söyledi. Tüm araçlar Rivian’ın kaykay benzeri modüler platformunu temel alacak.

Amazon, 700 milyon dolar yatırım yaptı

Rivian, en uzun menzilli versiyonların 400 ila 750 beygir arasında bir beygir gücü değeri ile 640 kilometreden fazla menzile sahip olmasını bekliyor. Bu arada alışveriş devi Amazon'un kısa süre önce Rivian'a 700 milyon dolar yatırım yaptığını hatırlatalım.

Bu yatırıma rağmen elektrikli otomobil girişimi bağımsız bir şirket olarak kalacak. Rivian, kendi altı elektrikli aracına ek olarak diğer şirketler için de modeller geliştiriyor. Bahsi geçen araçlar, ABD'nin Illinois eyaletindeki eski bir Mitsubishi fabrikasında üretilecek.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-17/amazon-backed-rivian-spurned-gm-with-plans-to-build-for-others