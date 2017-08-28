Bazı ilk üretim Chevrolet Bolt'larda pil sorunu yaşanıyor

General Motors'un beklenenden önce satışa sunduğu Chevrolet Bolt, aracı sabırsızlıkla bekleyenleri sevindirmişti. Ortaya çıkan yeni bir duruma göre elektrikli aracı erkenden edinen kişilerin bazıları yolda kalabilir.

Autoblog'a konuşan GM, piyasaya ilk sürülen Bolt'lardan bazılarında ani güç kaybına neden olabilecek batarya sorunları olduğunu belirtmiş. İyi haber şu ki bu sorunu yaşayan araç sayısı 100'de 1'e denk geliyor, yani 10 bin adet araçtan yalnızca 100 tanesi sorunlu bataryaya sahip. GM temsilcisi Chris Bonelli, firmanın ilk ürettiği bazı araçların kalandan fazla menzil gösterdiğini ancak aracın oldukça az şarjı kalmış olabileceğini ve bir anda şarjının bitebileceğini söylüyor.

Sorunun sorunlu batarya onarmak yada tamamen değiştirmekle çözüleceğini söyleyen Bonelli, GM'nin sorunlu bataryaya sahip kullanıcılara ulaştığını ve ücretsiz bir şekilde servis sunacağını belirtiyor.