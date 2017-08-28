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Bazı ilk üretim Chevrolet Bolt'larda pil sorunu yaşanıyor

Chevrole'in uygun fiyatına rağmen oldukça rekabetçi menzil sunduğu elektrikli aracı Bolt'u ilk alanlardan bazıları yolda kalabilir. Aracın ilk üretilenlerinin bir kısmında batarya sorunu tespit edildi
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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General Motors'un beklenenden önce satışa sunduğu Chevrolet Bolt, aracı sabırsızlıkla bekleyenleri sevindirmişti. Ortaya çıkan yeni bir duruma göre elektrikli aracı erkenden edinen kişilerin bazıları yolda kalabilir.
Autoblog'a konuşan GM, piyasaya ilk sürülen Bolt'lardan bazılarında ani güç kaybına neden olabilecek batarya sorunları olduğunu belirtmiş. İyi haber şu ki bu sorunu yaşayan araç sayısı 100'de 1'e denk geliyor, yani 10 bin adet araçtan yalnızca 100 tanesi sorunlu bataryaya sahip. GM temsilcisi Chris Bonelli, firmanın ilk ürettiği bazı araçların kalandan fazla menzil gösterdiğini ancak aracın oldukça az şarjı kalmış olabileceğini ve bir anda şarjının bitebileceğini söylüyor.
Sorunun sorunlu batarya onarmak yada tamamen değiştirmekle çözüleceğini söyleyen Bonelli, GM'nin sorunlu bataryaya sahip kullanıcılara ulaştığını ve ücretsiz bir şekilde servis sunacağını belirtiyor.

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furkant1 2 yıl
Içten yanmalı araç ile karşılaştırıp "batarya patlıyor" demek de ayrı bir fantazi.
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Kerim5100 2 yıl
Benzin lobisi bunu beğendi :D
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bykrm 2 yıl
Böle olaylarda ücretsiz değişim diye belirtenlere uyuz oluyorum. Tabi ücretsiz değiştiricen sanki iyilik yapıyomuş gibi belitmiş bide.
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Ned_Starkk 2 yıl
Günümüzde cep telefonlarının bile batarya sorunu çözülemedi, elektrikli araçlar için de bu durum büyük sorun, yaygınlaşmasnn önündeki en büyük engel bu
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RichesMen 2 yıl
Günümüzde 8 santimlik bataryaların bile ciddi yaralanmalara yol açtığı biliniyor 1 metre ve üzeri batarya kullanan araçların yol açacağı ölümleri düşünmek dahi istemiyorum. umarım batarya konusunda ilerleyen yıllarda böyle kazalara yol açacak hadiseler olmadan batarya konusunda daha umutlu şeyler olur. gelecek güneş enerjisi ve enerjiyi depolayan bataryalar üzerinden gidecek.
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engineer97s 2 yıl RichesMen
Yanlış bilmiyorsam aracın içindeki batarya yüzlerce 8 cm.lik olandan oluşuyor. Yani tek bir büyük batarya yok araçta.
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Guest-F2673E0F4 2 yıl RichesMen
RichesMen
Günümüzde 8 santimlik bataryaların bile ciddi yaralanmalara yol açtığı biliniyor 1 metre ve üzeri batarya kullanan araçların yol açacağı ölümleri düşünmek dahi istemiyorum. umarım batarya konusunda ilerleyen yıllarda böyle kazalara yol açacak hadiseler olmadan batarya konusunda daha umutlu şeyler olur. gelecek güneş enerjisi ve enerjiyi depolayan bataryalar üzerinden gidecek.

Nedense benzinli araclarda cikan yanginlar hic dusunulmuyor Elektrikli araclar istatiksel olarak benzinli ve dizel araclardan yangin cikarma olasiligi daha dusuk kaza sirasinda asil katihal bataryalara gecildigi zaman yanma ihtimali nerdeyse %0a inecek.
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Virinom 2 yıl
Bataryaların çok daha ciddi kontrollerden geçmesi lazım. Hadi bu sorun çok hayati bir problem değil ama ya sıcaklık sensörü sorunlu olsaydı? Bataryalardaki hatalar ölümcül olabilir.
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