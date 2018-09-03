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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Audi tamamen elektrikli ilk SUV'unun seri üretimine başladı

Alman otomobil devi Audi ilk elektrikli SUV'unun üretimine başladı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de üretilecek Audi e-tron'un üretim versiyonu 17 Eylül'de tanıtılacak.
8 ay
6,3b
1
11
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Alman otomobil üreticisi Audi, 2015 yılında Frankfurt Otomobil Fuarı'nda konsept versiyonunu sergilediği ilk elektrikli SUV'unun üretimine başladı. Şirket, Audi e-tron SUV'un üretim versiyonunu 17 Eylül'de San Francisco’da düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtacak.
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Volkswagen Grubu'nun sahip olduğu Audi, yıllardır e-tron quattro'nun seri üretimine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Audi e-tron, yeni araca hazırlık için 2016'dan beri kapsamlı bir tadilat geçiren Brüksel'deki Audi fabrikasında üretilecek. Brüksel fabrikası Volkswagen Group’un elektrikli araç planlarının temel taşı haline gelmiş durumda.

Audi e-tron satışları yıl sonuna kadar başlayacak

Şirket Brüksel'deki fabrikanın kaporta bölümünü, boyahane ve montaj hattını yeniden inşa ettiğini belirtti. Ayrıca kendi pil üretimi birimini de kurdu. Beş kişilik SUV, 150 kilowatt'a kadar DC hızlı şarj kapasitesine sahip olacak.
Şirket daha önce 2 adet elektrik motoru ile güçlendirilen SUV'un 95 kwh kapasiteli bir pille donatılacağını söylemişti. Böylece 500 kilometreden (310 mil) fazla menzil sunabilecek. Audi e-tron SUV'un satışlarının yıl sonuna kadar başlaması bekleniyor.

https://electrek.co/2018/09/03/audi-e-tron-quattro-all-electric-suv-production-start/ Yorum Yaz
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xxxx1 8 ay en beğenilen
Icten yanmalıda yedınız dünyayı, 100 sene şanzımanla oynamaktan başka kattığınız hiç bişey yok,ınovasyon yok.





Diğer tüm kapitalist ama uyanık alman ve Japon üreticiler gıbı, 3,5 yaşında Tesla, aslında bir hiç olduğunuzu yüzünüze vurdu, üretim bölümünü, boyahane,arge ,wc yi bile yenılettı sıze...böyle Tesla nın gösterdiği yere oturursunuz işte!
Icten yanmalıda yedınız dünyayı, 100 sene şanzımanla oynamaktan başka kattığınız hiç bişey yok,ınovasyon yok.Diğer tüm kap...
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pspoor 8 ay
Almanlar bunu bile bir sekilde zehirli yapmanin yolunu bulur...
Yalniz 95 kwh batarya denmis, bundan dolayi fiyati biraz fazla yuksek olabilir...
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Seko92 8 ay
Teknik altyapısı olmayan Tesla hayranlarının bir şeyi sakin kafayla bir düşünüp anlamaları gerekiyor. Diğer firmalar içten yanmalı motorlu araç üretebildikleri ve bu konuda uzman oldukları için elektrikli üretmiyorlardı, Tesla ise elektrikliye mahkumdu. Yola bununla çıktılar ve bu işe onlar kadar konsantre olmayan ve o dönemde olmak da istemeyen, buna kısıtlı para ve zaman harcayan diğer firmaların önüne geçmeyi başardılar. Tesla kendini yırtsa içten yanmalı motorlu araç üretemezdi zaten. O iş öyle parayı fabrikaya gömmekle yapılamıyor. Şimdi ise işler değişiyor. 100 yıllık devler bu işe el atmaya başladılar. Onlar buna konsantre olduklarında neler yapacaklarını hep beraber göreceğiz. Adam oturmuş BMW gibi mühendisliğin kitabını yazmış, otomobilin tarihi değiştirmis firmaları Tesla'dan küçük görüyor. Kusura bakmayın ama araç işinde Mercedes, Audi, BMW, Jaguar, Maserati, VW, Volvo gibi firmalar varken Tesla'nın esamesi bile okunmaz. Ben bunu şimdi değil, beş yıldır söylüyorum. Bir beş sene daha bekleyin bakalım neler olacak ? Ortada Tesla diye bir firma kalacak mı, kalsa bile otomobil üretmeye devam edecek mi hep beraber göreceğiz. 100 yıllık firmalar daha dünkü çocuk Tesla'ya yedirmezler bu pastayı.
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xxxx1 8 ay en beğenilen
Icten yanmalıda yedınız dünyayı, 100 sene şanzımanla oynamaktan başka kattığınız hiç bişey yok,ınovasyon yok.





Diğer tüm kapitalist ama uyanık alman ve Japon üreticiler gıbı, 3,5 yaşında Tesla, aslında bir hiç olduğunuzu yüzünüze vurdu, üretim bölümünü, boyahane,arge ,wc yi bile yenılettı sıze...böyle Tesla nın gösterdiği yere oturursunuz işte!
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D.Baran 8 ay
Seneye Tesla haberlerini arar olacaz bence.

Essah ya, son günlerde Tesladan bi haber alamadık.Benim gözümden mi kaçtı yoksa.
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DoğanGörünümlüToros 8 ay
Tahminim amerikada 70 bin dolardan baslar.
Tr de ise 110bin € civarı baslar.
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AqRaMa 8 ay
param olsa da ben alsaaam
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emirhanardgn 8 ay
Başlıkta anlatım bozukluğu mu var bana mı öyle geldi
1 Yanıt Yanıtla +3
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ÖzdalDoğru 8 ay emirhanardgn
emirhanardgn

Başlıkta anlatım bozukluğu mu var bana mı öyle geldi


Aynen anlatım bozukluğu var. Aşağıdaki gibi olması gerekir:

Audi tamamen elektrikli ilk SUV'unun seri üretimine bugün başladı.
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Tommy Shelby 8 ay
Güzel
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dr20mouse 8 ay
Bu da zehirli olmasın
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etusch 8 ay
Görüntü çok güzel. Gerisini zaman gösterir. Ama acaip pahalı olur bu
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