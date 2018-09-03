Audi tamamen elektrikli ilk SUV'unun seri üretimine başladı

Alman otomobil üreticisi Audi, 2015 yılında Frankfurt Otomobil Fuarı'nda konsept versiyonunu sergilediği ilk elektrikli SUV'unun üretimine başladı. Şirket, Audi e-tron SUV'un üretim versiyonunu 17 Eylül'de San Francisco’da düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtacak.

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Volkswagen Grubu'nun sahip olduğu Audi, yıllardır e-tron quattro'nun seri üretimine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Audi e-tron, yeni araca hazırlık için 2016'dan beri kapsamlı bir tadilat geçiren Brüksel'deki Audi fabrikasında üretilecek. Brüksel fabrikası Volkswagen Group’un elektrikli araç planlarının temel taşı haline gelmiş durumda.

Audi e-tron satışları yıl sonuna kadar başlayacak

Şirket Brüksel'deki fabrikanın kaporta bölümünü, boyahane ve montaj hattını yeniden inşa ettiğini belirtti. Ayrıca kendi pil üretimi birimini de kurdu. Beş kişilik SUV, 150 kilowatt'a kadar DC hızlı şarj kapasitesine sahip olacak.

Şirket daha önce 2 adet elektrik motoru ile güçlendirilen SUV'un 95 kwh kapasiteli bir pille donatılacağını söylemişti. Böylece 500 kilometreden (310 mil) fazla menzil sunabilecek. Audi e-tron SUV'un satışlarının yıl sonuna kadar başlaması bekleniyor.

https://electrek.co/2018/09/03/audi-e-tron-quattro-all-electric-suv-production-start/