Audi'nin 500 beygir gücündeki minik devi A1 Clubsport Quattro'nun üretim videosu yayınlandı

Audi A1 Clubsport Quattro'ya ait ilk detayları daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Alman üreticinin, ürün gamındaki en küçük model olan A1'i baz alarak hazırladığı küçük canavar, sahip olduğu teknik özelliklerle "süper spor" segmentinde yer alan iddialı pek çok aracı kıskandırabilecek profile sahip. Küçük hafif yapısına ek olarak kaputunun altında büyük oranda modifiye edilerek 496 beygir güç ve 660nm tork üretebilecek noktaya taşınan 2.5 litre hacminde 5 silindirli TFSI motora yer verilen araç, 3.7 saniyede 100 Km, 10.9 saniyede de 200 Km hıza ulaşabiliyor.

Wörthersee Tour 2011 etkinliği için hazırlanan A1 Clubsport Quattro için Need For Speed: World oyununa özel bir video yayınlandı. Aracın nasıl hazırlandığını, geliştirme sürecine yönelik pek çok detayı da içeren bu video, otomobil tutkunları ve NFS meraklılarının ilgisini çekecek gibi görünüyor.





