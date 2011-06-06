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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Audi'nin 500 beygir gücündeki minik devi A1 Clubsport Quattro'nun üretim videosu yayınlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
24,5b
1
28
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Audi A1 Clubsport Quattro'ya ait ilk detayları daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Alman üreticinin, ürün gamındaki en küçük model olan A1'i baz alarak hazırladığı küçük canavar, sahip olduğu teknik özelliklerle "süper spor" segmentinde yer alan iddialı pek çok aracı kıskandırabilecek profile sahip. Küçük hafif yapısına ek olarak kaputunun altında büyük oranda modifiye edilerek 496 beygir güç ve 660nm tork üretebilecek noktaya taşınan 2.5 litre hacminde 5 silindirli TFSI motora yer verilen araç, 3.7 saniyede 100 Km, 10.9 saniyede de 200 Km hıza ulaşabiliyor.

Wörthersee Tour 2011 etkinliği için hazırlanan A1 Clubsport Quattro için Need For Speed: World oyununa özel bir video yayınlandı. Aracın nasıl hazırlandığını, geliştirme sürecine yönelik pek çok detayı da içeren bu video, otomobil tutkunları ve NFS meraklılarının ilgisini çekecek gibi görünüyor.




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Balotelsiz 8 yıl
Arabada Araba yani
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mert107 8 yıl en beğenilen
İnsan bi marşa basar motor sesi duyardık.
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Odyofilci 8 yıl
tepeden tırnağa çok güzel bir concept yapmış audi , özellikle yürüyen aksam ve motor konusunda kendi sınıfında çok üst düzey bi araç yapmışlar , kim ne derse desin , bu araçla f430 , gallardo , gibi araçlara kafa tutabilmek güzel olurdu :D
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mozt2001 8 yıl
yazanların çoğu bu arabanın seri üretilmeyipte modifiye edildiğini anlamıyor olması korkunç adamlar fantazi yapmış arabanın üzerinde bir sürü işlem yapılmış video da zaten bunu anlatılıyor galiba algılanabilmesi için biraz daha mı uzun bir video olsaydı...............
hakkaten eğitim şart
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BERK BEY 8 yıl
iğrenç
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meego 8 yıl
bu kadar kısa dingil mesafesi olan bir araca 500beygir uygulamak mantıksılık olur.
Arabadan anlayanlar nedemek istedigimi anlamışlardır.
Bu arada audi fan clubçılar herkezi eksilemiş...Hey Allahım ya :D
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alpa07 8 yıl
:D çoğu yorum yazanlar kesin ehliyeti bile yoktur tipine bakıp yorum yapıyolar
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acbold 8 yıl
Metalurjist
oGuxXx* düşük motor seçeneği olsa alınabilir bi araba aslında ama bu kasaya 500 hp motor bana göre fazla
Motor seçenekleri mevcut zaten. audi.com.tr/...

burda yazan fiyatlar doğrumu acaba ? yoksa yeniden şekillenecekmi ? bu aracın önceki haberinde 100 000 € dan bahsedilmişti sanırm.
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Metalurjist 8 yıl

acbold

Metalurjist

oGuxXx* düşük motor seçeneği olsa alınabilir bi araba aslında ama bu kasaya 500 hp motor bana göre fazla
Motor seçenekleri mevcut zaten. audi.com.tr/...


burda yazan fiyatlar doğrumu acaba ? yoksa yeniden şekillenecekmi ? bu aracın önceki haberinde 100 000 € dan bahsedilmişti sanırm.

Bu araç seri üretim değil zaten. Piyasaya çıkıp çıkmayacağı belli olmaz.

Normal Audi A1 lerin fiyatı doğrudur.
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emrebo 8 yıl
Performansı baya yüksek ancak tasarımı berbat olmuş.Arabanın sadece ön farları biraz güzel hava katıyor.Arkası ve içi son derece kötü olmuş.Kullanılan malzemede bakılınca kalitesiz bir hava veriyor
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DH Misafiri 8 yıl
@kutukutuCekıc seri uretim olmadığı ıcın oyledir
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Insurrection 8 yıl
Son derece sevimsiz bir araç.
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utankir 8 yıl
Araba değil tabut...
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XsI 8 yıl
Boyama aşaması sanki ilkel gibi.
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Aras. 8 yıl
çok güzel efenim, tuvalette dolar mıçsam alırdım büyük ihtimal
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TheJudgé 8 yıl
KutuKutuCekic

Boyama aşaması sanki ilkel gibi.



Hergün yeni bir liseli ..

hatta anaokulu terk...
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electrostatic 8 yıl

KutuKutuCekic

Boyama aşaması sanki ilkel gibi.


yok artık eğitim şart
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