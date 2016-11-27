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Avatar 2 filminin vizyon tarihi açıklandı

Görsel efektlerinin yanı sıra gişede elde ettiği başarıyla da sinema dünyasına adını altın harflerle yazdırmayı başaran Avatar’ın devam filmi olan Avatar 2'nin çıkış tarihi netlik kazandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,9b
1
54
Sinema ve Dizi
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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2009 yılında beyaz perdede boy gösteren bilim-kurgu türündeki Avatar ilk beş gün içerisinde 232 milyon dolar, gösterimde olduğu üçüncü haftada ise 1 milyar dolar hasılatı geride bırakmayı başarmıştı. Altıncı haftaya gelindiğinde Titanik’in 2 milyar 185 milyon dolarlık rekorunu geçen destansı yapım, devam filmiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
Fox Stüdyosu’nun yayınladığı takvime göre Avatar 2'nin 21 Aralık 2018 tarihinde vizyonda olacak. James Cameron’ın yönetmen koltuğunda oturacağı filmin çekimleri -Cameron’ın şirketi- Lightstorm Entertainment tarafından gerçekleştirilecek.
En iyi 3D filmlerden birisi olan Avatar’ın devam filminde Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver ve Stephen Lang gibi oyuncuların yer alacağı biliniyor. Hatırlayacağınız gibi Cameron daha önceki bir açıklamasında Avatar’ın 3D formatında gözlük kullanmadan izlenebileceğini dile getirmişti.
İkinci film için henüz fragman yayınlanmış değil. Dilerseniz ilk filmin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:
 

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hanımneder 3 yıl en beğenilen Mr. Jingles
Mr. Jingles
Tarihin en saçma filmi.

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1 Yanıt Yanıtla +61
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vamp 3 yıl
Bu aralar beklediğim tek film. Şöyle bakıyorumda ortalık Marvel karakterlerinden geçilmiyor. Hatta iyice artık leşe bağladı. Bence Avatar müthiş bir filmdi.
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Mr. Jingles 3 yıl
Tarihin en saçma filmi.
1 Yanıt Yanıtla +14
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JusticeLeague 2 yıl
Ula bu da çıkıcaksa çıksın artık yav. İzlediğim ilk 3D filmdi.
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King Kong İstanbulda 2 yıl
Bilim kurgu türünü sevmiyenler filme çöp diyor.
Yahu sen o türden hoslanmadigin icin begenmiyorsun.
Film muhtesem 1 den bahsediyorum tabi bakalim 2 nasil olacak.
Daha 2 sene var..cok yav.
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Bluflame 2 yıl
işini sağlam yaparsan kumar olmaz.
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Bluflame 2 yıl
Biz tonlarca domates sattık 3milyon kazandık, adamlar bir film çekip 2.1 milyar kazanmış, yanlış ata oynamışız.
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MERNEPTAH 2 yıl Bluflame
Bluflame
Biz tonlarca domates sattık 3milyon kazandık, adamlar bir film çekip 2.1 milyar kazanmış, yanlış ata oynamışız.

ee kardeşim ne kadar ekmek o kadar köfte adamlar 250 milyon dolar harcamış bu filme ,insanlar izlemeyebilirdi'de değilmi bütçesini bile çıkamayabilirdi ,bak neymiş onlarda kumar oynamış
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muratkaya 2 yıl
Bir gezegenin kaynaklarını sömürmek için oraya giden ve üs kuran insanlar,
Gezegenin halkı olan uzaylı ırkıyla yaşanan sorunlar, bu sorunların çözülmesi için arabuluculuk yapmaya çalışan insanlar,
Uzaylıların kendine has kültürleri
Gezegenin maden kaynaklarına sahip olmak için insanların uzaylıların canını ve gezegenin doğasını hiçe sayarak silahlarıyla barbarca saldırmaları.
Bu hikaye mi özgün değil? Filmin verdiği mesajları anlayacak kültürel birikime sahip olmayanlar kendi eksikliğini gidermek için önünüzde 2 yılınız var, ilk filmin keyfini çıkaramadınız bari ikincisini kaçırmayın.
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aycibin 2 yıl
allah aşkına şu filme 3-4 defa gitmeyin.bu tipler yüzünden ilk kez izleyecekler bilet bulamıyor.
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ariaven 2 yıl
Filmi sacma veya kötü bulanlar mutlaka vardir ancak unutmayalim ki bu film sinema ve televizyon sektörüne 3D'yi tanistirmistir.
3D teknolojisi bu filmden sonra ciddi atilim yapmis ve sektöre yeni bir soluk kazandirmisti.
James Cameron'in en sevdigim yani da bu. Adamin filmlerinde senaryo ve konu zaten cok önemli degil. Onun icin önemli olan filmlerinin sinema dünyasinda bir mihenk tasi olmasi
Terminatör 2 , Aliens, Titanic, Avatar
Adam az yapiyor ama öz yapiyor..
Avatar filmi icin gerekli teknolojinin ilerlemesini bekledi , hatta o teknolojiye yatirim yapti adam. Ötesi var mi...
Avatar2'ye de gözlüksüz bir 3D teknolojisini getirirse, yakin dönemde kimse gözlük destekli 3D TV almasin. Yakinda hepsi cöp olur.
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Paroksetin 2 yıl
Müziklerine hayran kaldığım, tekrar tekrar izlemekten keyif aldığım film. Devamı 2. filmi için sabırsızlanıyorum.
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Leonardo DiCaprio. 2 yıl
Filmi çok uzun zaman önce izledim tekrarını izlemek lazım yakında.
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Leonardo DiCaprio. 2 yıl
Çok ciddi farklar olacaktır bence yeni teknoloji ile. 2009 nerede 2017 nerede.
İlk film müthişti
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