Avatar 2 filminin vizyon tarihi açıklandı

2009 yılında beyaz perdede boy gösteren bilim-kurgu türündeki Avatar ilk beş gün içerisinde 232 milyon dolar, gösterimde olduğu üçüncü haftada ise 1 milyar dolar hasılatı geride bırakmayı başarmıştı. Altıncı haftaya gelindiğinde Titanik’in 2 milyar 185 milyon dolarlık rekorunu geçen destansı yapım, devam filmiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Fox Stüdyosu’nun yayınladığı takvime göre Avatar 2'nin 21 Aralık 2018 tarihinde vizyonda olacak. James Cameron’ın yönetmen koltuğunda oturacağı filmin çekimleri -Cameron’ın şirketi- Lightstorm Entertainment tarafından gerçekleştirilecek.

En iyi 3D filmlerden birisi olan Avatar’ın devam filminde Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver ve Stephen Lang gibi oyuncuların yer alacağı biliniyor. Hatırlayacağınız gibi Cameron daha önceki bir açıklamasında Avatar’ın 3D formatında gözlük kullanmadan izlenebileceğini dile getirmişti.

İkinci film için henüz fragman yayınlanmış değil. Dilerseniz ilk filmin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz: