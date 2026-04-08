    Baby Reindeer'ın yaratıcısından yeni dizi: HBO yapımı Half Man'in ilk fragmanı yayınlandı

    Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden olan Half Man'in fragmanı yayınlandı. HBO yapımı dizi, Baby Reindeer ile övgü toplayan Richard Gadd'in imzasını taşıyor.

    Nisan ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri de HBO yapımı Half Man olacak. Altı bölümlük bir mini dizi olan Half Man, Baby Reindeer ile son yılların en çok konuşulan dizilerinden birine imza atan Richard Gadd'in yeni dizisi olmasıyla merak uyandırıyor. Dizinin yaratıcısı olan Gadd, aynı zamanda başrolde de yer alıyor. Başrollerde ona Jamie Bell (Snowpiercer, Billy Elliot) eşlik ediyor.

    Half Man, 23 Nisan'da İzleyici ile Buluşacak

    Half Man, kardeş gibi büyüyen Niall ve Ruben’in çalkantılı ilişkisine odaklanıyor. Uzun yıllara yayılan hikâye, Ruben’in 30 yıl sonra aniden Niall’ın düğününde ortaya çıkmasıyla başlıyor. Dizi, geçmiş ile günümüz arasında mekik dokuyarak bu iki adamın karmaşık ilişkisine ışık tutuyor. HalfMan; sadakat, ihanet ve erkeklik kavramının karmaşık doğasını ele alıyor.

    Dizinin oyuncu kadrosunda Richard Gadd ve Jamie Bell'e Neve McIntosh, Marianne McIvor, Charlie De Melo, Bilal Hasna, Julie Cullen, Amy Manson, Anjli Mohindra, Tim Downie gibi isimler eşlik ediyor. 23 Nisan'da başlayacak olan dizi haftalık olarak yayınlanacak ve 28 Mayıs'ta da final yapacak.

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    G
    genconline 2 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 4 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 4 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Forumdan Konular

    migros puro fiyatları binek araçlarda kış lastiği zorunlu mu hyundai bayon kullanıcı yorumları cepteteb davet kodu kader mahkumu ne demek

