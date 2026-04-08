Baby Reindeer'ın yaratıcısından yeni dizi: HBO yapımı Half Man'in ilk fragmanı yayınlandı

Half Man, 23 Nisan'da İzleyici ile Buluşacak
Half Man, kardeş gibi büyüyen Niall ve Ruben’in çalkantılı ilişkisine odaklanıyor. Uzun yıllara yayılan hikâye, Ruben’in 30 yıl sonra aniden Niall’ın düğününde ortaya çıkmasıyla başlıyor. Dizi, geçmiş ile günümüz arasında mekik dokuyarak bu iki adamın karmaşık ilişkisine ışık tutuyor. HalfMan; sadakat, ihanet ve erkeklik kavramının karmaşık doğasını ele alıyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda Richard Gadd ve Jamie Bell'e Neve McIntosh, Marianne McIvor, Charlie De Melo, Bilal Hasna, Julie Cullen, Amy Manson, Anjli Mohindra, Tim Downie gibi isimler eşlik ediyor. 23 Nisan'da başlayacak olan dizi haftalık olarak yayınlanacak ve 28 Mayıs'ta da final yapacak.
