Baby Reindeer'ın yaratıcısından yeni dizi: HBO yapımı Half Man'in ilk fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Nisan ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri de HBO yapımı Half Man olacak. Altı bölümlük bir mini dizi olan Half Man, Baby Reindeer ile son yılların en çok konuşulan dizilerinden birine imza atan Richard Gadd'in yeni dizisi olmasıyla merak uyandırıyor. Dizinin yaratıcısı olan Gadd, aynı zamanda başrolde de yer alıyor. Başrollerde ona Jamie Bell (Snowpiercer, Billy Elliot) eşlik ediyor.

Half Man, kardeş gibi büyüyen Niall ve Ruben’in çalkantılı ilişkisine odaklanıyor. Uzun yıllara yayılan hikâye, Ruben’in 30 yıl sonra aniden Niall’ın düğününde ortaya çıkmasıyla başlıyor. Dizi, geçmiş ile günümüz arasında mekik dokuyarak bu iki adamın karmaşık ilişkisine ışık tutuyor. HalfMan; sadakat, ihanet ve erkeklik kavramının karmaşık doğasını ele alıyor.

RoboCop dizisi geliyor 18 sa. önce eklendi

Dizinin oyuncu kadrosunda Richard Gadd ve Jamie Bell'e Neve McIntosh, Marianne McIvor, Charlie De Melo, Bilal Hasna, Julie Cullen, Amy Manson, Anjli Mohindra, Tim Downie gibi isimler eşlik ediyor. 23 Nisan'da başlayacak olan dizi haftalık olarak yayınlanacak ve 28 Mayıs'ta da final yapacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: