Avatar tüm zamanların en çok korsan indirilen filmi oldu

Haber Editörü
Korsan kullanımın büyük artış göstermeye başladığı son yıllarda bir ürün ne kadar popüler olursa korsan kopyaları da o kadar fazla rağbet görüyor.
İnternetin en büyük torrent indirme sitelerinden birisi olan BitTorrent sunucuları üzerinden son 5 yılda en çok korsan kopyası indirilen ilk on filmin listesini yayınladı.
Listenin bir numarasında Avatar filmi bulunuyor. 2008 yapımı James Cameron imzalı film 15 yılda hazırlanmış ve 3D teknolojisini baştan yaratmıştı. 2.7 milyar dolar hasılat elde eden yapımın korsan kopyaları da 21 milyon kez indirildi.
Listenin ikinci sırasında ise Christopher Nolan imzalı Batman : The Dark Knight yapımı bulunuyor. Joker rolündeki Heath Ledger'ın ölümüyle gündeme gelen yapım döneminin hasılat rekorlarını kırmayı başarmıştı. The Dark Knight 19 milyon kez korsan olarak indirildi.
Listenin üçüncü sırasında ilk Transformers filmi bulunuyor. O da 19 milyon kez indirildi. Ardından 18 milyon indirmeyle Inception, 17 milyon indirmeyle The Hangover yapımları geliyor.
TorrentFreak sitesi ise son beş yılda korsan içerik indirmede büyük bir artışın yaşandığını belirtiyor. Korsan içerik indirme sayısı hesaplandığında yapımcılara milyar dolar seviyesinde zarar verdiği görülüyor.
Tüm zamanların en çok korsan indirilen ilk on yapımı şöyle:
1. Avatar (21 milyon)
2. The Dark Knight (19 milyon)
3. Transformers (19 milyon)
4. Inception (18 milyon)
5. The Hangover (17 milyon)
6. Star Trek (16 milyon)
7. Kick-Ass (15 milyon)
8. The Departed (14 milyon)
9. The Incredible Hulk (14 milyon)
10. Pirates of the Caribbean: At World's End (14 milyon)
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10 sene göz önüne alınsa banko yüzüklerin efendisi 1 numara olurdu.
İNCEPTİON
THE DARK KNİGHT
sinemayı kız arkadaşımla yada erkek arkadaşlarla aksiyon filmi olunca yapıcak bişi olmayınca kullanan tipleriz genelde yoksa bugün canım sıkıldı saat 9 napiyim gidip sinemada film izliyim diyecek halimiz yok.Korsan mükemmel bir şey.İstediğin filmi 15dakikada indirip izliyorsun.Hatta online korsanda da çok iyiyiz artık aranan filmler şak diye çıkıyor.avatarı bende beğenmedim.Türk filmlerinin orjinal bluray olanlarını sadece alıyorum gerisi hep korsan
İyi bir tracker kullanırsan orgazmik zevkler yaşayabilirsin. Mesela ben listeye koyuyorum, bilgisayarı açık tutuyorum, uTorrent Remote App'ini Android Marketten indiriyorum ve istediğim gibi durdurabiliyorum veya başlatabiliyorum keza aynı şeyi başka bir bilgisayardan yapmakta mümkün.
İyi oluyor bence bu listedeki bütün yapımlar zaten gişe hasılatını iyi yapmış daha fazla para yapımcıların daha fazla saçma konulara para harcamaları demek.
Ben de o kadar olmasa da şimdiye kadar baya film indirmişimdir, ama hiç bir kez torrent kullanmadım. Biz mi enayiyiz, yoksa akıllı olan bizmiyiz anlamadım.
Bir kere bir film indirecektim torrentten, bir saatte tamı tamına %0.03 indirince bende kapattım. Daha da kullanmadım.