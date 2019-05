Avatar tüm zamanların en çok korsan indirilen filmi oldu

Korsan kullanımın büyük artış göstermeye başladığı son yıllarda bir ürün ne kadar popüler olursa korsan kopyaları da o kadar fazla rağbet görüyor.





İnternetin en büyük torrent indirme sitelerinden birisi olan BitTorrent sunucuları üzerinden son 5 yılda en çok korsan kopyası indirilen ilk on filmin listesini yayınladı.





Listenin bir numarasında Avatar filmi bulunuyor. 2008 yapımı James Cameron imzalı film 15 yılda hazırlanmış ve 3D teknolojisini baştan yaratmıştı. 2.7 milyar dolar hasılat elde eden yapımın korsan kopyaları da 21 milyon kez indirildi.





Listenin ikinci sırasında ise Christopher Nolan imzalı Batman : The Dark Knight yapımı bulunuyor. Joker rolündeki Heath Ledger'ın ölümüyle gündeme gelen yapım döneminin hasılat rekorlarını kırmayı başarmıştı. The Dark Knight 19 milyon kez korsan olarak indirildi.





Listenin üçüncü sırasında ilk Transformers filmi bulunuyor. O da 19 milyon kez indirildi. Ardından 18 milyon indirmeyle Inception, 17 milyon indirmeyle The Hangover yapımları geliyor.





TorrentFreak sitesi ise son beş yılda korsan içerik indirmede büyük bir artışın yaşandığını belirtiyor. Korsan içerik indirme sayısı hesaplandığında yapımcılara milyar dolar seviyesinde zarar verdiği görülüyor.





Tüm zamanların en çok korsan indirilen ilk on yapımı şöyle:





1. Avatar (21 milyon)

2. The Dark Knight (19 milyon)

3. Transformers (19 milyon)

4. Inception (18 milyon)

5. The Hangover (17 milyon)

6. Star Trek (16 milyon)

7. Kick-Ass (15 milyon)

8. The Departed (14 milyon)

9. The Incredible Hulk (14 milyon)

10. Pirates of the Caribbean: At World's End (14 milyon)