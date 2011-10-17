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Avatar tüm zamanların en çok korsan indirilen filmi oldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,3b
1
27
Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Korsan kullanımın büyük artış göstermeye başladığı son yıllarda bir ürün ne kadar popüler olursa korsan kopyaları da o kadar fazla rağbet görüyor.

İnternetin en büyük torrent indirme sitelerinden birisi olan BitTorrent sunucuları üzerinden son 5 yılda en çok korsan kopyası indirilen ilk on filmin listesini yayınladı.

Listenin bir numarasında Avatar filmi bulunuyor. 2008 yapımı James Cameron imzalı film 15 yılda hazırlanmış ve 3D teknolojisini baştan yaratmıştı. 2.7 milyar dolar hasılat elde eden yapımın korsan kopyaları da 21 milyon kez indirildi.

Listenin ikinci sırasında ise Christopher Nolan imzalı Batman : The Dark Knight yapımı bulunuyor. Joker rolündeki Heath Ledger'ın ölümüyle gündeme gelen yapım döneminin hasılat rekorlarını kırmayı başarmıştı. The Dark Knight 19 milyon kez korsan olarak indirildi.

Listenin üçüncü sırasında ilk Transformers filmi bulunuyor. O da 19 milyon kez indirildi. Ardından 18 milyon indirmeyle Inception, 17 milyon indirmeyle The Hangover yapımları geliyor.

TorrentFreak sitesi ise son beş yılda korsan içerik indirmede büyük bir artışın yaşandığını belirtiyor. Korsan içerik indirme sayısı hesaplandığında yapımcılara milyar dolar seviyesinde zarar verdiği görülüyor.

Tüm zamanların en çok korsan indirilen ilk on yapımı şöyle:

1. Avatar (21 milyon)
2. The Dark Knight (19 milyon)
3. Transformers (19 milyon)
4. Inception (18 milyon)
5. The Hangover (17 milyon)
6. Star Trek (16 milyon)
7. Kick-Ass (15 milyon)
8. The Departed (14 milyon)
9. The Incredible Hulk (14 milyon)
10. Pirates of the Caribbean: At World's End (14 milyon)

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JohnLord 7 yıl
herkeste 3d tv var galiba
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eren16 7 yıl
1 numara kesinlikle yüzüklerin efendisidir.
10 sene göz önüne alınsa banko yüzüklerin efendisi 1 numara olurdu.
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kaLpazan 8 yıl
Avatar 15 yılda yapılmadı, senaryosu 15 yılda yazıldı.
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michael scofield77 8 yıl
o filmlerden en iyisi
İNCEPTİON
THE DARK KNİGHT
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alito 8 yıl
Avatar 2009 yapımı, yanlış yazılmış sanırım.
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spaydix 8 yıl
3d diye gittim ama 3d nin 3d diye bişey yoktu :d 3d filmde son durak 4-5 üstüne tanımam gerisi boş 3d
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WilliamBillMunny 8 yıl
zaytung haberi gibi :)
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Batuist 8 yıl
milyar dolarlarca zarar ettiklerini zannetmiyorum. çünkü bunları indirmeseydi adam illaki para mı verip izleyecekti? Hayır! dolayısı ile bunlar ekstradan izlenme olarak hesaplanmalı kimse birşey kaçırmış değil. ben korsan izlemeseydim para veripte izleyecek değildim. Tarzım bir film olmamasına rağmen popülaritesi zorla izletiyor filmi. doğal olarak korsan olarak izlemiş olmam kimseye birşey kaybettirmedi çünkü izlemeseydim para vercekde değildim... ne avatara ne batman'e para vermem. ha batman'i izledikten sonra beğendim ama izlemeden öncesine kadar ismi çocuksu bir yapım gibi geliyordu. çizgi filmleri çocuklara, filmleride büyüklere mi çekiliyor ki bu filmleri yok öyle bir standart o yüzden bir önyargı oluşması normaldir. Onuda korsan izlemeseydim onada para verecek değildim ki burada torrentten dosya indiren herkes için aslında aynı şeyi söyleyebiliriz. bence bu maddi bir kayıp yaratmıyor şirketlere..
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umutarslan.com 8 yıl
Batuist

milyar dolarlarca zarar ettiklerini zannetmiyorum. çünkü bunları indirmeseydi adam illaki para mı verip izleyecekti? Hayır! dolayısı ile bunlar ekstradan izlenme olarak hesaplanmalı kimse birşey kaçırmış değil. ben korsan izlemeseydim para veripte izleyecek değildim. Tarzım bir film olmamasına rağmen popülaritesi zorla izletiyor filmi. doğal olarak korsan olarak izlemiş olmam kimseye birşey kaybettirmedi çünkü izlemeseydim para vercekde değildim... ne avatara ne batman'e para vermem. ha batman'i izledikten sonra beğendim ama izlemeden öncesine kadar ismi çocuksu bir yapım gibi geliyordu. çizgi filmleri çocuklara, filmleride büyüklere mi çekiliyor ki bu filmleri yok öyle bir standart o yüzden bir önyargı oluşması normaldir. Onuda korsan izlemeseydim onada para verecek değildim ki burada torrentten dosya indiren herkes için aslında aynı şeyi söyleyebiliriz. bence bu maddi bir kayıp yaratmıyor şirketlere..

sinemayı kız arkadaşımla yada erkek arkadaşlarla aksiyon filmi olunca yapıcak bişi olmayınca kullanan tipleriz genelde
yoksa bugün canım sıkıldı saat 9 napiyim gidip sinemada film izliyim diyecek halimiz yok.Korsan mükemmel bir şey.İstediğin filmi 15dakikada indirip izliyorsun.Hatta online korsanda da çok iyiyiz artık aranan filmler şak diye çıkıyor.avatarı bende beğenmedim.Türk filmlerinin orjinal bluray olanlarını sadece alıyorum gerisi hep korsan
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DH Misafiri 8 yıl
Avatarı sinama da birdefa seyrettim bir daha seyretmeye taahhümülüm kalmadı bir bilimkurgu bu kadar basit bir konuyla yok edilir. bolivut aşk filmlerinin holivut versyonu. oğlan büyük kuşu tutasr getirir ve herkes ona hasta kalır.
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Mert K. 8 yıl
Normal tabiki. Tutulan filmlerin çoğu, Korsan olarak indiriliyor. Yani öyle fazla kişi sinema salonlarında izlemiyor. Avatar da zaten öyle çok güzel bir film değil. Bence saçmalanmış.
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Farwynd 8 yıl
uLtRaTRim
umutarslan.com
TuffkiLLe
umutarslan.com kim sayıyor bunları :D korsan sayacı mı var.
torrent sitelerinde sayaçlar olur.. ne kadar veri indirdiğini ve seed ettiğini bile kontrol edebilirler torrent dosyalarındaki kodlar sayesinde.. ratingleri de bu sayede kontrol ediyorlar :)
2400 divx 1450 hd film indirdim bi kere bile torentten kullanmadım. boşa mı indirdim
rating yapamadık mı yani
Ben de o kadar olmasa da şimdiye kadar baya film indirmişimdir, ama hiç bir kez torrent kullanmadım. Biz mi enayiyiz, yoksa akıllı olan bizmiyiz anlamadım.Bir kere bir film indirecektim torrentten, bir saatte tamı tamına %0.03 indirince bende kapattım. Daha da kullanmadım.

İyi bir tracker kullanırsan orgazmik zevkler yaşayabilirsin. Mesela ben listeye koyuyorum, bilgisayarı açık tutuyorum, uTorrent Remote App'ini Android Marketten indiriyorum ve istediğim gibi durdurabiliyorum veya başlatabiliyorum keza aynı şeyi başka bir bilgisayardan yapmakta mümkün.
İyi oluyor bence bu listedeki bütün yapımlar zaten gişe hasılatını iyi yapmış daha fazla para yapımcıların daha fazla saçma konulara para harcamaları demek.
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uLtRaTRim 8 yıl
umutarslan.com
TuffkiLLe
umutarslan.com kim sayıyor bunları :D korsan sayacı mı var.
torrent sitelerinde sayaçlar olur.. ne kadar veri indirdiğini ve seed ettiğini bile kontrol edebilirler torrent dosyalarındaki kodlar sayesinde.. ratingleri de bu sayede kontrol ediyorlar :)
2400 divx 1450 hd film indirdim bi kere bile torentten kullanmadım. boşa mı indirdim
rating yapamadık mı yani

Ben de o kadar olmasa da şimdiye kadar baya film indirmişimdir, ama hiç bir kez torrent kullanmadım. Biz mi enayiyiz, yoksa akıllı olan bizmiyiz anlamadım.
Bir kere bir film indirecektim torrentten, bir saatte tamı tamına %0.03 indirince bende kapattım. Daha da kullanmadım.
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