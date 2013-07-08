Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avea, 5. nesil iletişim teknolojilerini şekillendirecek MOTO Projesi'nin vizyonunu İstanbul'da masaya yatırıyor

5 yıl
753
1
3
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık



Dünyada 3. nesil - 3G iletişim teknolojileri henüz tam anlamıyla kullanılmaya başlamamışken, pek çok ülke çoktan 4. nesil - 4G iletişim altyapılarını vatandaşlarına sunmaya başladı. Son dönemde ise 5. nesil - 5G iletişim teknolojileri ile ilgili yatırımlar da başlamış durumda.

Avrupa Birliği kapsamında da Araştırma Fonu desteğiyle 5G teknolojilerinin geleceğini şekillendirmek üzere MOTO Projesi'nin (Mobile Opportunistic Traffic Offloading) temeli atıldı. Projeyi takip etmek üzere Fransa, İtalya, İngiltere ve İspanya'dan farklı kurumların yer aldığı bir konsorsiyum oluşturuldu.

Bu konsorsiyuma Avrupa ve Türkiye'den katılan tek operatör olan Avea, proje kapsamında 11-12 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da bir toplantı düzenliyor.

Avea Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Şahin'in ev sahipliğindeki toplantıda, konsorsiyum 5G kapsamında gelecek vizyonlarını masaya yatıracak. Ayrıca proje yöneticisi Fransız Thales firmasından Conan Vania'nın katılımıyla 12 Temmuz Cuma günü, saat 10:00'da Renaissance İstanbul Bosphorus Hotel'de özel bir basın buluşması düzenlenecek. 

Buluşmada Konsorsiyumun kuruluş amaç ve iş hedeflerinin yanı sıra MOTO Projesi'nin detayları ile Avea'nın bu konudaki çalışmaları paylaşılacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sis651 5 yıl
Zaten bunların amacı da hizmet veremedikleri yerde ADSL üzerinden vs. 3G vermek. Offloading vs. dediği bir yere kadar. Küçük baz istasyonları ile büyüklerin kapsama ve hız performanslarını korumak amaçlı. Esas faydası ise iyi çekmeyen yerde kapsama sağlamak olacak. Oppottunistic dediği de evinde isen WiFi kullan, 3G 4G şebekeyi meşgul etme temalı. Hiçbiri 5. nesil ile ilgili değil tabi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-1A72C1774 5 yıl
heryerde 3g yi adam gibi kotayı da kabul edilebilir seviyede versinler
5G ISTEMEZÜK
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl I'm Watch akıllı saat video inceleme "Kolunuzdaki Bilgisayar" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim