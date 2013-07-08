Avea, 5. nesil iletişim teknolojilerini şekillendirecek MOTO Projesi'nin vizyonunu İstanbul'da masaya yatırıyor









Dünyada 3. nesil - 3G iletişim teknolojileri henüz tam anlamıyla kullanılmaya başlamamışken, pek çok ülke çoktan 4. nesil - 4G iletişim altyapılarını vatandaşlarına sunmaya başladı. Son dönemde ise 5. nesil - 5G iletişim teknolojileri ile ilgili yatırımlar da başlamış durumda.





Avrupa Birliği kapsamında da Araştırma Fonu desteğiyle 5G teknolojilerinin geleceğini şekillendirmek üzere MOTO Projesi'nin (Mobile Opportunistic Traffic Offloading) temeli atıldı. Projeyi takip etmek üzere Fransa, İtalya, İngiltere ve İspanya'dan farklı kurumların yer aldığı bir konsorsiyum oluşturuldu.





Bu konsorsiyuma Avrupa ve Türkiye'den katılan tek operatör olan Avea, proje kapsamında 11-12 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da bir toplantı düzenliyor.





Avea Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Şahin'in ev sahipliğindeki toplantıda, konsorsiyum 5G kapsamında gelecek vizyonlarını masaya yatıracak. Ayrıca proje yöneticisi Fransız Thales firmasından Conan Vania'nın katılımıyla 12 Temmuz Cuma günü, saat 10:00'da Renaissance İstanbul Bosphorus Hotel'de özel bir basın buluşması düzenlenecek.





Buluşmada Konsorsiyumun kuruluş amaç ve iş hedeflerinin yanı sıra MOTO Projesi'nin detayları ile Avea'nın bu konudaki çalışmaları paylaşılacak.



