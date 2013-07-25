Avea, BlackBerry Q5 tarifelerini detaylandırdı





BlackBerry 10 platformunun orta seviye ve fiziksel klavyeli akıllı telefonu olarak dikkat çeken BlackBerry Q5 modeli, Avea tarafından ülkemizde satışa sunuldu.





3.1 inçlik 720x720 piksel çözünürlükte IPS LCD bir ekrana sahip olan BlackBerry Q5, 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 MSM8960 işlemci ve 2GB RAM barındırıyor. 8GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 5MP çözünürlükte arka kamera, 1080p video kaydı, 2MP çözünürlükte ön kamera, WiFi, Bluetooth, 2180mAh batarya şeklinde diğer özellikler mevcut.





Avea, BlackBerry Q5 modelini 24 aylık taahhütlerde grup tarifelerine ek olarak 11TL, 33TL, 43TL ve 49TL şeklinde aylık ödemelerle aboneleri ile buluşturuyor. 24 ay taahhütlü internet paketlerinde ise 250MB ile aylık 56TL, 1GB ile aylık 60TL, 4GB ile aylık 76TL ödemeler mevcut.





Aylık 500 dakika her yöne, 500 SMS ve 1 GB internet paketi ile modele 86TL ödeme ile sahip olunabilirken, 1000 dakika her yöne, 1000 SMS ve 4GB internet paketi ile ise aylık 106TL ödeme mevcut.

http://www.avea.com.tr/web/KonusMesajlas/Kampanyalar/BlackBerryQ5