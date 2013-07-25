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Avea, BlackBerry Q5 tarifelerini detaylandırdı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Avea, BlackBerry Q5 tarifelerini detaylandırdı

BlackBerry 10 platformunun orta seviye ve fiziksel klavyeli akıllı telefonu olarak dikkat çeken BlackBerry Q5 modeli, Avea tarafından ülkemizde satışa sunuldu.

3.1 inçlik 720x720 piksel çözünürlükte IPS LCD bir ekrana sahip olan BlackBerry Q5, 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 MSM8960 işlemci ve 2GB RAM barındırıyor. 8GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 5MP çözünürlükte arka kamera, 1080p video kaydı, 2MP çözünürlükte ön kamera, WiFi, Bluetooth, 2180mAh batarya şeklinde diğer özellikler mevcut.

Avea, BlackBerry Q5 modelini 24 aylık taahhütlerde grup tarifelerine ek olarak 11TL, 33TL, 43TL ve 49TL şeklinde aylık ödemelerle aboneleri ile buluşturuyor. 24 ay taahhütlü internet paketlerinde ise 250MB ile aylık 56TL, 1GB ile aylık 60TL, 4GB ile aylık 76TL ödemeler mevcut. 

Aylık 500 dakika her yöne, 500 SMS ve 1 GB internet paketi ile modele 86TL ödeme ile sahip olunabilirken, 1000 dakika her yöne, 1000 SMS ve 4GB internet paketi ile ise aylık 106TL ödeme mevcut.

http://www.avea.com.tr/web/KonusMesajlas/Kampanyalar/BlackBerryQ5 Yorum Yaz
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ibo4fun 6 yıl
Pek cok Populer yazilim varsa Eger
Skype-Yahoo-Tango-WeChat gibi 750-800 TL alinabilir.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
avea yine geçiriyo
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armanatilgan 6 yıl
2200 mah batarya iyimiş.
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erkan0075 6 yıl
zotacing
Q10 ve bu tam bana göre cihazlar, dokunmatik ekran sevmiyorum çünkü. Ancak BB markasının yanlış fiyatlandırma taktiği ile maalesef almam. Şu tarz telefonlara 1500-2000TL rakam çekmek aşırı saçma.

Bu modelin kontratsız fiyatı 1000 TL. Ancak birçok işlemi dokunmatik üzerinden gerçekleştiriyorsunuz, tuş takımı kadar dokunmatik ekranı da kullanmaktasınız. Yani biraz hibrit bir arayüz deneyimi.
1 Yanıt Yanıtla
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zotacing 6 yıl erkan0075
erkan0075

zotacing

Q10 ve bu tam bana göre cihazlar, dokunmatik ekran sevmiyorum çünkü. Ancak BB markasının yanlış fiyatlandırma taktiği ile maalesef almam. Şu tarz telefonlara 1500-2000TL rakam çekmek aşırı saçma.


Bu modelin kontratsız fiyatı 1000 TL. Ancak birçok işlemi dokunmatik üzerinden gerçekleştiriyorsunuz, tuş takımı kadar dokunmatik ekranı da kullanmaktasınız. Yani biraz hibrit bir arayüz deneyimi.

Evet çıkış fiyatı sanırım 1000TL, Vatan Bİlgisayar'da 999TL ama stok yok diyor.

2-3 ay içinde 750-800 aralığına düşerse derhal alırım.
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Guest-BA761BEEF 6 yıl
Ben alacak olsam hala Bold 9900 alırım. BBM ücretli ama, tek sorun o. Çünkü optik trackpad bir başka hava katıyor BB'e.
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General. 6 yıl
Kalsın Avea iyi sahurlar :)
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SP@WNeR 6 yıl
RIMDede 2 GB Ram olmazsa olmaz ya Allah Razı olsun
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Guest Account 6 yıl
CHA CHA TERK
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iboocum 6 yıl
q10dan fazla bi farki yok bence guzel cihaz
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