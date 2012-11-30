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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avea, Galaxy S III Mini'yi 4 farklı teklifle müşterileriyle buluşturacak

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Avea, Samsung Galaxy S III Mini'yi 3 Aralık 2012 tarihinden itibaren S.E.Ç Cihaz Kampanyası kapsamında çeşitli teklifler ile müşterileriyle buluşturmak için hazırlanıyor.

Samsung Galaxy S III Mini'yi kampanya kapsamında sunan Avea, müşterilerine 4 farklı teklif sunuyor. Müşteriler S.E.Ç Cihaz Kampanyası kapsamında Galaxy S III Mini'ye isterlerse, tarifelerine ek ayda 9 TL'den başlayan fiyatlarla, isterlerse 250 MB, 1GB veya 4 GB'lık internet paketli teklifi seçebilecekler. Bu iki teklifin dışında bir seçenek arayan müşteriler ise; 1000 dk, 1000 SMS ve 2GB'lık internet paketinin bulunduğu her şey dahil paketinden yada 3 ay 250 MB internet hediyeli peşin teklifinden yararlanarak Samsung Galaxy S III Mini'ye sahip olabilecekler.
Samsung Galaxy S III Mini'ye S.E.Ç Cihaz Kampanyası kapsamında 4 farklı tekliften birini seçerek sahip olmayı düşünüyorsanız, 3 Aralık itibariyle geçerli olacak olan kampanyanın detaylarına buradan göz atabilirsiniz.



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Guest-0DECB8E5A 6 yıl en beğenilen
ya herseyi anladim iyi hosta , 250 mb internet nedir yahu? 1 gb internet nedir? bu kota muhabbetinden sikilmadiniz mi artik? amerikada adamalar 4G kullaniyor biz daha 3G deyiz , yeterli hiz var tamam ama kotayi gectikten sonraki hiz nedir? tam bir rezalet ... sen bana istersen 100 mbt hiz ver 1 gb kota koyduktan sonra ne anladik? sadece avea degil hepsi oyle turkcell , vodafone...
ya herseyi anladim iyi hosta , 250 mb internet nedir yahu? 1 gb internet nedir? bu kota muhabbetinden sikilmadiniz mi artik? amerikada adamalar 4G kullaniyor b...
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DH Misafiri 6 yıl
telefon sirketleri kendi ceplerini dusunuyorlar hizmetle alakasi yoktur milleti soyup sogana cevirdiler. isteyen almasin o zaman fiyatlar nasil dusuyor galaxy III abd fiyati 260 dolar avrupada 500 avro ama yakinda fiyati duser
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burhanbl 6 yıl
Link kirik yalniz ayrintilari goremiyoruz
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Hypnotica 6 yıl
Başlık böyle olmalıydı: Avea, Galaxy S III Mini'yi 4 farklı teklifle müşterilerine kitleyecek.
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Krone 6 yıl
Mantık şu: Telefon fiyatini iki katına çıkarıp bu tarifelerin arasına sıkıştırarak milleti keklemek.
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
S III mini donanımsal olarak zayıf kalmış nedense.
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Snac Twingum 6 yıl
Operatör, BTK'dan izinsiz sadece adı "Sınırsız" olanı gerçek anlamında sınırsız yapamaz.
Git bak bakalım. İSS'ları nasıl 50GB sonrası 1e düşürdüklerini 3e çıkarmışlar. Hangi kararla nerden karar çıkmış.
He bu olay operatörlerin işine geliyor mu ? geliyor, yatırıma ayrılan pastadan daha fazla kâr payı.. "Böyle söylersen amenna denir"
Yoksa bizde kullanmaktan memnun değiliz.Sadece adı sınırsız olanı..
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depeche35 6 yıl
Yani fiyatı uygun değil ki !!
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Snac Twingum 6 yıl
Konuyla alakasız ama dediğin olayın operatörler ile bir alakası yok.
BTK, bu hızı yükselt, bu hızı düşür demedikçe operatörler verilen LİMİTLER'de vermeye çalışıyor.
Herşeyin operatörlerin elinde olduğunu sanmaktan vazgeçip, kafayı kum'dan çıkarmamız lazım.
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mert1907 6 yıl Snac Twingum
asdfghjkll
Konuyla alakasız ama dediğin olayın operatörler ile bir alakası yok.
BTK, bu hızı yükselt, bu hızı düşür demedikçe operatörler verilen LİMİTLER'de vermeye çalışıyor.
Herşeyin operatörlerin elinde olduğunu sanmaktan vazgeçip, kafayı kum'dan çıkarmamız lazım.

Tabi zaten operatörler hızı yükseltmek istiyorda BTK engel oluyor. Asıl siz kafayı kumdan çıkarın adamlar işin yolunu bulmuş millete kitliyorlar komik komik kotalı tarifleri hala bunu savunuyorsunuz. 1GB sınırsız diye felan tarifeler var. 1GB sınırsız ne demek böyle saçmalık olur mu. Ha bire Amerika ile hız mukayeseleri yapılıyor ama kimse de çıkıp ya hız varda bu kota ne demiyor.
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl en beğenilen
ya herseyi anladim iyi hosta , 250 mb internet nedir yahu? 1 gb internet nedir? bu kota muhabbetinden sikilmadiniz mi artik? amerikada adamalar 4G kullaniyor biz daha 3G deyiz , yeterli hiz var tamam ama kotayi gectikten sonraki hiz nedir? tam bir rezalet ... sen bana istersen 100 mbt hiz ver 1 gb kota koyduktan sonra ne anladik? sadece avea degil hepsi oyle turkcell , vodafone...
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-Ege 6 yıl Guest-0DECB8E5A
Gurkαn
ya herseyi anladim iyi hosta , 250 mb internet nedir yahu? 1 gb internet nedir? bu kota muhabbetinden sikilmadiniz mi artik? amerikada adamalar 4G kullaniyor biz daha 3G deyiz , yeterli hiz var tamam ama kotayi gectikten sonraki hiz nedir? tam bir rezalet ... sen bana istersen 100 mbt hiz ver 1 gb kota koyduktan sonra ne anladik? sadece avea degil hepsi oyle turkcell , vodafone...

Bana "telefonda" 1 GB internet rahat yeter. Zaten sadece disarida paketten kullaniyorum. Evde WiFi var. Sen internet paketiyle HD videou mu izliyorsunda yetmiyor?
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