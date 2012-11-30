Avea, Galaxy S III Mini'yi 4 farklı teklifle müşterileriyle buluşturacak

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Avea, Samsung Galaxy S III Mini'yi 3 Aralık 2012 tarihinden itibaren S.E.Ç Cihaz Kampanyası kapsamında çeşitli teklifler ile müşterileriyle buluşturmak için hazırlanıyor.
Samsung Galaxy S III Mini'yi kampanya kapsamında sunan Avea, müşterilerine 4 farklı teklif sunuyor. Müşteriler S.E.Ç Cihaz Kampanyası kapsamında Galaxy S III Mini'ye isterlerse, tarifelerine ek ayda 9 TL'den başlayan fiyatlarla, isterlerse 250 MB, 1GB veya 4 GB'lık internet paketli teklifi seçebilecekler. Bu iki teklifin dışında bir seçenek arayan müşteriler ise; 1000 dk, 1000 SMS ve 2GB'lık internet paketinin bulunduğu her şey dahil paketinden yada 3 ay 250 MB internet hediyeli peşin teklifinden yararlanarak Samsung Galaxy S III Mini'ye sahip olabilecekler.
Samsung Galaxy S III Mini'ye S.E.Ç Cihaz Kampanyası kapsamında 4 farklı tekliften birini seçerek sahip olmayı düşünüyorsanız, 3 Aralık itibariyle geçerli olacak olan kampanyanın detaylarına buradan göz atabilirsiniz.
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Git bak bakalım. İSS'ları nasıl 50GB sonrası 1e düşürdüklerini 3e çıkarmışlar. Hangi kararla nerden karar çıkmış.
He bu olay operatörlerin işine geliyor mu ? geliyor, yatırıma ayrılan pastadan daha fazla kâr payı.. "Böyle söylersen amenna denir"
Yoksa bizde kullanmaktan memnun değiliz.Sadece adı sınırsız olanı..
BTK, bu hızı yükselt, bu hızı düşür demedikçe operatörler verilen LİMİTLER'de vermeye çalışıyor.
Herşeyin operatörlerin elinde olduğunu sanmaktan vazgeçip, kafayı kum'dan çıkarmamız lazım.
Tabi zaten operatörler hızı yükseltmek istiyorda BTK engel oluyor. Asıl siz kafayı kumdan çıkarın adamlar işin yolunu bulmuş millete kitliyorlar komik komik kotalı tarifleri hala bunu savunuyorsunuz. 1GB sınırsız diye felan tarifeler var. 1GB sınırsız ne demek böyle saçmalık olur mu. Ha bire Amerika ile hız mukayeseleri yapılıyor ama kimse de çıkıp ya hız varda bu kota ne demiyor.
Bana "telefonda" 1 GB internet rahat yeter. Zaten sadece disarida paketten kullaniyorum. Evde WiFi var. Sen internet paketiyle HD videou mu izliyorsunda yetmiyor?
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