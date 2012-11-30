Avea, Galaxy S III Mini'yi 4 farklı teklifle müşterileriyle buluşturacak

Avea, Samsung Galaxy S III Mini'yi 3 Aralık 2012 tarihinden itibaren S.E.Ç Cihaz Kampanyası kapsamında çeşitli teklifler ile müşterileriyle buluşturmak için hazırlanıyor.





Samsung Galaxy S III Mini'yi kampanya kapsamında sunan Avea, müşterilerine 4 farklı teklif sunuyor. Müşteriler S.E.Ç Cihaz Kampanyası kapsamında Galaxy S III Mini'ye isterlerse, tarifelerine ek ayda 9 TL'den başlayan fiyatlarla, isterlerse 250 MB, 1GB veya 4 GB'lık internet paketli teklifi seçebilecekler. Bu iki teklifin dışında bir seçenek arayan müşteriler ise; 1000 dk, 1000 SMS ve 2GB'lık internet paketinin bulunduğu her şey dahil paketinden yada 3 ay 250 MB internet hediyeli peşin teklifinden yararlanarak Samsung Galaxy S III Mini'ye sahip olabilecekler.

Samsung Galaxy S III Mini'ye S.E.Ç Cihaz Kampanyası kapsamında 4 farklı tekliften birini seçerek sahip olmayı düşünüyorsanız, 3 Aralık itibariyle geçerli olacak olan kampanyanın detaylarına buradan göz atabilirsiniz.







