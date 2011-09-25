Avea, HTC'nin Facebook odaklı modeli Salsa'yı Türk tüketicilerle buluşturuyor

Ülkemizdeki mobil operatörlerin yeni cihaz kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. HTC EVO 3D ve LG Optimus 3D akıllı telefon modellerinin ardından HTC'nin Facebook odaklı yeni Android telefonu Salsa da Avea tarafından Türk tüketicilerin beğenisine sunuldu.





HTC'nin Facebook odaklı olmasıyla ön plana çıkan Salsa modeli, ChaCha modeli ile birlikte Mobil Dünya Kongresi MWC 2011'de kamuoyuna tanıtılmıştı.





HTC Salsa 800MHz hızında Qualcomm MSM7227 işlemci, 512 MB RAM, 512 MB ROM, Android 2.3.3 Gingerbread işletim sistemi ve 3.4 inç 480 x 320 piksel çözünürlüğünde Gorilla Glass kapasitif LCD ekran üzerinde çalışıyor.





Diğer özellikleri ise HTC Sense 2.1, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 + A2DP, 3G, anı yakalamak için 5MP kamera, görüntülü konuşma için VGA kamera, microSD kart desteği, 1520 mAh batarya olarak sayılabilir.





HTC Salsa'yı diğer modellerden ayıran ise menü tuşlarının alt kısmında bulunan atanmış Facebook tuşu. Bu tuşu kullanarak tek tıklamayla Facebook uygulamasına erişebilir, web sayfalarında gezinirken hoşunuza giden bölümleri yine tek tıklamalayla duvarınızda paylaşabilirsiniz. Cihazın yazılımı içinde Facebook sohbet uygulaması ayrı olarak yüklenmiş.





HTC Salsa modelinin Avea bayilerindeki tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı KDV dahil 999 TL. HTC Salsa'yı tercih eden Avealılar, 30 gün boyunca 1 GB'lık internet paketine de ücretsiz sahip olacak.