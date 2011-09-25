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Avea, HTC'nin Facebook odaklı modeli Salsa'yı Türk tüketicilerle buluşturuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,3b
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29
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizdeki mobil operatörlerin yeni cihaz kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. HTC EVO 3D ve LG Optimus 3D akıllı telefon modellerinin ardından HTC'nin Facebook odaklı yeni Android telefonu Salsa da Avea tarafından Türk tüketicilerin beğenisine sunuldu.

HTC'nin Facebook odaklı olmasıyla ön plana çıkan Salsa modeli, ChaCha modeli ile birlikte Mobil Dünya Kongresi MWC 2011'de kamuoyuna tanıtılmıştı. 

HTC Salsa 800MHz hızında Qualcomm MSM7227 işlemci, 512 MB RAM, 512 MB ROM, Android 2.3.3 Gingerbread işletim sistemi ve 3.4 inç 480 x 320 piksel çözünürlüğünde Gorilla Glass kapasitif LCD ekran üzerinde çalışıyor.

Diğer özellikleri ise HTC Sense 2.1, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 + A2DP, 3G, anı yakalamak için 5MP kamera, görüntülü konuşma için VGA kamera, microSD kart desteği, 1520 mAh batarya olarak sayılabilir.

HTC Salsa'yı diğer modellerden ayıran ise menü tuşlarının alt kısmında bulunan atanmış Facebook tuşu. Bu tuşu kullanarak tek tıklamayla Facebook uygulamasına erişebilir, web sayfalarında gezinirken hoşunuza giden bölümleri yine tek tıklamalayla duvarınızda paylaşabilirsiniz. Cihazın yazılımı içinde Facebook sohbet uygulaması ayrı olarak yüklenmiş.

HTC Salsa modelinin Avea bayilerindeki tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı KDV dahil 999 TL. HTC Salsa'yı tercih eden Avealılar, 30 gün boyunca 1 GB'lık internet paketine de ücretsiz sahip olacak. 
HTC Salsa'nın editörümüz Kaan Arlı tarafından incelendiği videoya buradan ulaşabilirsiniz. 

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DH Misafiri 7 yıl
kağıt üzerinde değerlendiriyorsunuz hep bu cihaz xperia ile aynı seviye ve kamera 7 mp e eşdeğer ben 680 e turuncu indiriminden aldım wildfire s 640 ken buna 680 vermek mantıklı geldi ayrıca dokunmatiği xperia dan daha iyi çözünürlük istiyosan film için git 2. el 3.8 ekran touch hd yada 400 tl ye omnia 2 al yada ı pad al telefon film aracı değildir oyun kalitesi iyi
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DH Misafiri 7 yıl
1 aydır HTC Salsa kullanıyorum, çok memnunum hiçbir sıkıntım yok.Yalnız sim kartı takarken arka kapağı açmak için epey bastırmak gerekiyor bu da ekrana zarar verir diye korkuyorum.Onun dışında mükemmel bir telefon.Tavsiye ederim.
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bu özellikli bir telefon ucuz bana göre. galaxy ile kıyasladığımda baya bi fark atıyo htc salsa
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AveaDestek 7 yıl ekrem71
ekrem71





 





Ülkemizdeki mobil operatörlerin yeni cihaz kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. HTC EVO 3D ve LG Optimus 3D akıllı telefon modellerinin ardından HTC'nin Facebook odaklı yeni Android telefonu Salsa da Avea tarafından Türk tüketicilerin beğenisine sunuldu.



HTC'nin Facebook odaklı olmasıyla ön plana çıkan Salsa modeli, ChaCha modeli ile birlikte Mobil Dünya Kongresi MWC 2011'de kamuoyuna tanıtılmıştı. 



HTC Salsa 800MHz hızında Qualcomm MSM7227 işlemci, 512 MB RAM, 512 MB ROM, Android 2.3.3 Gingerbread işletim sistemi ve 3.4 inç 480 x 320 piksel çözünürlüğünde Gorilla Glass kapasitif LCD ekran üzerinde çalışıyor.



Diğer özellikleri ise HTC Sense 2.1, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 + A2DP, 3G, anı yakalamak için 5MP kamera, görüntülü konuşma için VGA kamera, microSD kart desteği, 1520 mAh batarya olarak sayılabilir.



HTC Salsa'yı diğer modellerden ayıran ise menü tuşlarının alt kısmında bulunan atanmış Facebook tuşu. Bu tuşu kullanarak tek tıklamayla Facebook uygulamasına erişebilir, web sayfalarında gezinirken hoşunuza giden bölümleri yine tek tıklamalayla duvarınızda paylaşabilirsiniz. Cihazın yazılımı içinde Facebook sohbet uygulaması ayrı olarak yüklenmiş.



HTC Salsa modelinin Avea bayilerindeki tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı KDV dahil 999 TL. HTC Salsa'yı tercih eden Avealılar, 30 gün boyunca 1 GB'lık internet paketine de ücretsiz sahip olacak. 

 

HTC Salsa'nın editörümüz Kaan Arlı tarafından incelendiği videoya buradan ulaşabilirsiniz. 

 




Merhaba, talebiniz ile ilgili sizinle görüşebilmemiz için numaranızı mesaj olarak iletmenizi rica ederiz.
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DH Misafiri 7 yıl
yha arkadaslar ben telden face tusu yardımı ıle facebooka gırdım ama tekrar cıkıs yapamadım hep arka planda face acık kalıo nasıl kapatabılırım yardım edermısınız
1 Yanıt Yanıtla
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Pardus Linux 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

yha arkadaslar ben telden face tusu yardımı ıle facebooka gırdım ama tekrar cıkıs yapamadım hep arka planda face acık kalıo nasıl kapatabılırım yardım edermısınız

Android marketten indirebileceğin Task Manager adlı programla arka plandaki tüm uygulamaları tek tek veya tümünü birden kapatabilirsin...
market.android.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Selcuk60 8 yıl
Arkdslar bi yardım lütfen
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Selcuk60 8 yıl
Slm arkadaslar bizim arkadasa bu telefonu aldık fakat bir sorunumuz var indirdiğimiz uygulamaları hafıza kartına kayıt edemiyoruz yani hafiza kartini kullanamiyoruz sizden yardım bekliyorum bu konuda
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ColDasHeLL 8 yıl
Bizim insanımız o F tuşu için alır böyle insanlar var turkiyede.
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artcraft35 8 yıl
telefonun tipine bakarak alan kullanıcılardan başkası alır mı tartışılır. işlemci düşük çözünürlük düşük kamera düşük fiyatı ise özelliklerine göre çok pahalı, facebook tuşundan başka artısı yok diğer telefonlara göre htcnin fiyat anlayışı niye böyle anlamıyom wildfire s bile 750 tl. acaba telefonlarında bizim bilmediğimiz bişeyler mi var htcnin ?
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utanan ayı 8 yıl
se neo ile aynı fiyattan satılıyor biri at biri eşek. ayrıca facebook iconu kötü duruyor
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