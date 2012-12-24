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Avea, iPad mini paketlerini açıkladı

6 yıl
1,1b
1
24
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın 4. nesil iPad ile birlikte lanse ettiği iPad mini bir süre önce Bilkom tarafından ülkemizde satışa sunulmuştu. Ardından operatörlerin de paketleri belli olmaya başladı.

iPad mini'nin teknik özelliklerini hatırlayacak olursak; 7.9 inçlik 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde IPS kapasitif ekran, çift çekirdekli A5 işlemci, PowerVR SGX543MP2 grafik birimi, ~512MB RAM, 16GB/32GB/64GB depolama seçenekleri, 3G/4G desteği, 5MP çözünürlükte arka / 1.2MP çözünürlükte ön kamera, 1080p video kaydı, 7.2mm kalınlık şeklinde saymak mümkün.

Avea, 24 aylık taahhütlü paketlerle iPad mini'yi kullanıcılarıyla buluşturuyor. 1GB sınırsız internet paketi ile 16GB kapasiteli versiyon aylık 65TL, 32GB kapasiteli versiyon aylık 77TL, 64GB kapasiteli versiyon aylık 88TL şeklinde.

2GB sınırsız internet paketi ile 16GB kapasiteli versiyon aylık 71TL, 32GB kapasiteli versiyon aylık 83TL, 64GB kapasiteli versiyon aylık 94TL şeklinde.

4GB sınırsız internet paketi ile 16GB kapasiteli versiyon aylık 75TL, 32GB kapasiteli versiyon aylık 87TL, 64GB kapasiteli versiyon aylık 98TL şeklinde.

15GB sınırsız internet paketi ile 16GB kapasiteli versiyon aylık 106TL, 32GB kapasiteli versiyon aylık 118TL, 64GB kapasiteli versiyon aylık 129TL şeklinde.

Sınırsız internet kapsamında belirtilen kotalar aşıldığında; 1GB limitli paket 32Kbps'ye, 2GB limitli paket 64Kbps'ye, 4GB limitli paket 128Kbps'ye,15GB limitli paket ise 256Kbps'ye düşüyor.

Kampanya 31 Mart tarihine kadar Avea İletişim Merkezleri'nde geçerli olacak. 

http://www.avea.com.tr/web/KonusMesajlas/Kampanyalar/iPadMini Yorum Yaz
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tinziri 6 yıl en beğenilen
avea milleti kekleyecek galiba.. ulen zaten cihaz enf azla eder 950 tl.. sen diyorsun 1550 tl yermi millet.. o cihaz 3 gün sonra 950 tly her yerden alınır.. şu an wifili si bimeks te 700 tlye geliyor arkadaşlar.. siz siz olun avea ve diğer operatörlerin bu tür taahütlerine kesinlikle imza atmayın.. bunlar kene gibiler.. size 100 liralık cihazı verip 1600 tl keklemeye çalışıyorlar.. neymiş 1 gb internet veriyormuş.. olsa ne olmassa ne.. siz siz olun almayın aldırmayın



avea milleti kekleyecek galiba.. ulen zaten cihaz enf azla eder 950 tl.. sen diyorsun 1550 tl yermi millet.. o cihaz 3 gün sonra 950 tly her yerden alınır.. ...
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DH Misafiri 5 yıl
Oha desem ayıp olur mu? iPad mini fiyatı zaten 700-750 tl avea dan alırsak 1560 tl ye geliyor ?! Minicik böyle ucundan düşünme kabiliyeti olan bir insan bile almaz bunu. Ha birde 2 yıl kene olayı var ki ayrı.
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DH Misafiri 6 yıl
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Smile75 6 yıl
Bende ilk zamanlar AVEA'ya önyargılıydım. Bu kampanyayı bilmem ama AVEA'dan DATA Hattı alınır arkadaşlar. Ben İzmir'de yaşıyorum ve çok memnunum.
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jakess 6 yıl
yazık ya alanlara.
gidip magazadan alin. internet paketi bile almayin
telefon her zaman yaninizda zaten modem olarak tanitip kullan iste.
disarida ne kadar kullaniyoz ki bu aletleri.
cepteki kota yeter her turlu.
zaten avea 2gb sinirsiz
kotali falan degil :)
20 gb falan indiriorum anca hiz dusuyo :)
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tek hakkın VAR..! 6 yıl
Yahu 15 gb sınırsız internet paketi ile ipad alabiliyorsun da neden normal mobil internet paketlerinde adam akıllı bi paket yok.
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zıplayanpırasa 6 yıl
Fiyatlar baya uygunmuş


Ama bu kadar yapmaları normal

keriz çok
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Zuko 6 yıl
Biri bana 1GB sınırsızın ne demek olduğunu açıklasın.
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ksk_kaan 6 yıl Zuko
Erchamion

Biri bana 1GB sınırsızın ne demek olduğunu açıklasın.

1 gb a kadar hızın yüksek 1 gb dan sonra para yazmıyor ama internetin 128 kbps oluyor
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Sakomo 6 yıl
Ya şu Turkcellin ve vodofonun iddia ettigi internt hizi Amerikadan daha iydiei diye, neyin nesi gerçekmi bu ?
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SwGExE 6 yıl
Bence fiyatlar iyi gibi 65tl olandan düşünüyorum
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gonzalez45 6 yıl Sakomo
Sakomo

Ya şu Turkcellin ve vodofonun iddia ettigi internt hizi Amerikadan daha iydiei diye, neyin nesi gerçekmi bu ?

Bu operatörler bunları söylerken nelerine güvenipte söylüyorlar acaba? ilginç bir reklam doğrusu
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tinziri 6 yıl en beğenilen
avea milleti kekleyecek galiba.. ulen zaten cihaz enf azla eder 950 tl.. sen diyorsun 1550 tl yermi millet.. o cihaz 3 gün sonra 950 tly her yerden alınır.. şu an wifili si bimeks te 700 tlye geliyor arkadaşlar.. siz siz olun avea ve diğer operatörlerin bu tür taahütlerine kesinlikle imza atmayın.. bunlar kene gibiler.. size 100 liralık cihazı verip 1600 tl keklemeye çalışıyorlar.. neymiş 1 gb internet veriyormuş.. olsa ne olmassa ne.. siz siz olun almayın aldırmayın



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Firaristt 6 yıl
Fiyat fena değil. Kayıt vr internet paketi fiyatını da ekleyince ülkemiz için kabul edilebilir bir seviyede. Ancak takıldığım nokta adil kullanımı geçtikten sonraki hız. 32-64Kbps şaka heralde? 4KB/s hızda metin tabanlı sayfa açılırkrn beklemek gerekir, bunlar neyin kafasında merak ediyorum. Öte yandan alt yapının ne kadar kötü olduğunun ve bu alt yapının ne kadar kazıklamaya yönelik, kurnazca kullanıldığının da kanıtıdır. Ayın başında milletin kota yenilendiğinde alt yapı sorunu yoksa neden sonrasında böylesi uçurum denebilecek kadar yavaşlatıyorlar onu da anlayamadım...
Ülke eyiye gidiyi eyiye... Dibimizde sürünüyor denen ülkelerde 20-30Mbps internet standart olmuş, biz 16Mbps'e oooo süper diyoruz... yazık, cidden yazın. Paray veren düdüğünü çalsın da böyle de insanlar enayi yerine konmaz ki...
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl
fiyat hic fena degil ..

4 GB sinirsiz ne demektir ya? 4 gb i gectikten sonra hiz 128 kbps kesin

sen bana istersen 100 mbt ver kota koyduktan sonra ne anlami var?
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