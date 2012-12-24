Avea, iPad mini paketlerini açıkladı





Apple'ın 4. nesil iPad ile birlikte lanse ettiği iPad mini bir süre önce Bilkom tarafından ülkemizde satışa sunulmuştu. Ardından operatörlerin de paketleri belli olmaya başladı.





iPad mini'nin teknik özelliklerini hatırlayacak olursak; 7.9 inçlik 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde IPS kapasitif ekran, çift çekirdekli A5 işlemci, PowerVR SGX543MP2 grafik birimi, ~512MB RAM, 16GB/32GB/64GB depolama seçenekleri, 3G/4G desteği, 5MP çözünürlükte arka / 1.2MP çözünürlükte ön kamera, 1080p video kaydı, 7.2mm kalınlık şeklinde saymak mümkün.





Avea, 24 aylık taahhütlü paketlerle iPad mini'yi kullanıcılarıyla buluşturuyor. 1GB sınırsız internet paketi ile 16GB kapasiteli versiyon aylık 65TL, 32GB kapasiteli versiyon aylık 77TL, 64GB kapasiteli versiyon aylık 88TL şeklinde.





2GB sınırsız internet paketi ile 16GB kapasiteli versiyon aylık 71TL, 32GB kapasiteli versiyon aylık 83TL, 64GB kapasiteli versiyon aylık 94TL şeklinde.





4GB sınırsız internet paketi ile 16GB kapasiteli versiyon aylık 75TL, 32GB kapasiteli versiyon aylık 87TL, 64GB kapasiteli versiyon aylık 98TL şeklinde.





15GB sınırsız internet paketi ile 16GB kapasiteli versiyon aylık 106TL, 32GB kapasiteli versiyon aylık 118TL, 64GB kapasiteli versiyon aylık 129TL şeklinde.





Sınırsız internet kapsamında belirtilen kotalar aşıldığında; 1GB limitli paket 32Kbps'ye, 2GB limitli paket 64Kbps'ye, 4GB limitli paket 128Kbps'ye,15GB limitli paket ise 256Kbps'ye düşüyor.





Kampanya 31 Mart tarihine kadar Avea İletişim Merkezleri'nde geçerli olacak.

http://www.avea.com.tr/web/KonusMesajlas/Kampanyalar/iPadMini