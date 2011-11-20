Avea, iPhone 4'ün 8GB'lık versiyonunu satışa sunuyor

iPhone 4S'nin lanse edilmesiyle eş zamanlı olarak piyasaya sürülen düşük maliyetli yeni iPhone 4, Avea tarafından yarından itibaren ülkemizde de satışa sunuluyor. Yeni modeein, satılmakta olan iPhone 4'ler ile kıyaslandığında tek farkı 8GB'lık kapasite ile daha düşük depolama alanı sunması.

Konuyla ilgili olarak Avea Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz "Avea olarak her zaman yeni ürün ve servislerle kullanıcılarımızın yanında olmayı kendimize ilke edindik. Akıllı telefon teknolojilerinin yaygınlaşmasını desteklemek ve yeni teknolojileri kullanıcılarımızın hayatına kazandırmak adına yeni kampanyalara da yön vereceğiz. Bugüne kadar rastlanmamış bir fiyat avantajı ve Avea ayrıcalığıyla satışa çıkan iPhone 4 8GB, zaten gayet kuvvetli bir satış grafiğine sahip olan iPhone 4'lere yönelik talepleri de yükseltecektir." dedi.

iPhone 4 8GB'ın teknik özellklerini kısaca hatırlamak gerekirse, Apple tarafından geliştirilen Cortex-A8 tabanlı A4 işlemcisinden güç alan telefon, 640 x 960 piksel retina ekran ile geliyor ve 5MP kamera ile WiFi, 3G ve 7 saate kadar konuşma süresi gibi özellikler sunuyor.

Yarın (21 Kasım) satışa sunulacak iPhone 4 8GB'ın fiyatı ise açıklanmadı.