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Avea, iPhone 4'ün 8GB'lık versiyonunu satışa sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
110,8b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iPhone 4S'nin lanse edilmesiyle eş zamanlı olarak piyasaya sürülen düşük maliyetli yeni iPhone 4, Avea tarafından yarından itibaren ülkemizde de satışa sunuluyor. Yeni modeein, satılmakta olan iPhone 4'ler ile kıyaslandığında tek farkı 8GB'lık kapasite ile daha düşük depolama alanı sunması.
Konuyla ilgili olarak Avea Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz "Avea olarak her zaman yeni ürün ve servislerle kullanıcılarımızın yanında olmayı kendimize ilke edindik. Akıllı telefon teknolojilerinin yaygınlaşmasını desteklemek ve yeni teknolojileri kullanıcılarımızın hayatına kazandırmak adına yeni kampanyalara da yön vereceğiz. Bugüne kadar rastlanmamış bir fiyat avantajı ve Avea ayrıcalığıyla satışa çıkan iPhone 4 8GB, zaten gayet kuvvetli bir satış grafiğine sahip olan iPhone 4'lere yönelik talepleri de yükseltecektir." dedi.
iPhone 4 8GB'ın teknik özellklerini kısaca hatırlamak gerekirse, Apple tarafından geliştirilen Cortex-A8 tabanlı A4 işlemcisinden güç alan telefon, 640 x 960 piksel retina ekran ile geliyor ve 5MP kamera ile WiFi, 3G ve 7 saate kadar konuşma süresi gibi özellikler sunuyor.
Yarın (21 Kasım) satışa sunulacak iPhone 4 8GB'ın fiyatı ise açıklanmadı.

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cenkyyy 8 yıl en beğenilen

Sedat.
Iphone'un Akıllı telefon piyasasında ki Son Çırpınışları...

Satamayıp elinde kalanları da böyle dağıtıyo ışte..

Bu yaptigin yoruma kendin bile ne kadar inandin ? hatirlatayim iphone 3gs cikti apple sadece 8gb 3g uretti iphone 4cikti apple sadece 8gb 3gs uretti iphone 4s cikti ve yine aynisi iphone4 sadece 8gb !!!

Birseyi biliyorsan yorum yap bilmiyorsan iskembeden sallamakla olmaz bu isler

Ha gelelim aveanin fiatlandirmasina tanikide pahali su anda ingilterede kdv dahil 400 pound
Sedat.Iphone'un Akıllı telefon piyasasında ki Son Çırpınışları...Satamayıp elinde kalanları da böyle dağıtıyo ışte.....
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1 Yanıt Yanıtla +16
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Bender B. Rodriquez 8 yıl
ucuz derler gene kontrat falan 2500 e kaktırırlar insana
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Cengiz Elektronik 8 yıl
1000 TL Ederi Var 1001 TL Vermem.Ama 1001 Hikaye Uydurup 2000 TL Derler.
4 Yanıt Yanıtla +7
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inexo 7 yıl
euro düşük 1500e bulmak mümkün
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colombus54 7 yıl
8gb kampansaı stoklarının bittiğini resmen duyurdu avea

aveada Iphoen4 yok artık
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DH Misafiri 7 yıl
ben amerikadan 1080 tl ye aldım daha yeni
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Cyrlies 7 yıl
ortalama kaç tane müzik ve kaç tane oyun yükleriz bu telefona ?
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maknc 8 yıl
uzak durun ya benmim cihaz Avea garantili telefonda bir sorun var ama servis yok karşımızda aveaya götürüyoruz ama adamlar siz kendiniz yollayacaksınız diyorlar bu ne saçmalık ?
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Mechaniker 8 yıl maknc
maknc

uzak durun ya benmim cihaz Avea garantili telefonda bir sorun var ama servis yok karşımızda aveaya götürüyoruz ama adamlar siz kendiniz yollayacaksınız diyorlar bu ne saçmalık ?

Tüketici kanununa göre parayı ödediğiniz yer muhattabınızdır, ısrarlı olun olmadı AVEA'ya telefon açıp şikayette bulunun. Ama kendiniz servise yollamayın.
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baybarut 8 yıl
En iyisi ip4 için taahhütsüz almak uygun fiyat olursa
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besttrr 8 yıl
bence fena fiyat degil adam 250 dk veriyo 250 sms verio 4 gb internet verio en kotu ederi 40 tl bunlarin aylik 50 tl ye gelio telefon oda 1200 tl yapio 24 ayda turkcelle kiyasla samda kayisi Lol
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ahwet79 7 yıl besttrr
besttrr
bence fena fiyat degil adam 250 dk veriyo 250 sms verio 4 gb internet verio en kotu ederi 40 tl bunlarin aylik 50 tl ye gelio telefon oda 1200 tl yapio 24 ayda turkcelle kiyasla samda kayisi Lol

Vodafone abonesiydim 4gb İnternet'e 39tl veriyordum +dakika ve SMS de veriyo Avea bence en güzel kampanyayı yapiyo 4-5gundur kullanıyorum şimdilik çekmeme sıkıntısı falanda yok iphone4s paketleri nasıl olusak bakalim
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inexo 8 yıl
3000 i görünce millet 2bini ucuz buluyor ne varki bu pazarlama taktiğine kanan çok
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rockerboy-h 8 yıl
Allah askına iPhone kullanmayan yorum yapmasın.
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whtswrongstupid 8 yıl
4s ne zaman getirmeyiplanliyorlar acaba
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yetter 8 yıl whtswrongstupid
whtswrongstupid

4s ne zaman getirmeyiplanliyorlar acaba

adamlar daha 4 8gb bıle getıremıyorlar kaç gundur ne 4s be mudur.
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s.volkan 8 yıl
Appstore cidden cok farkli
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HasMachate 8 yıl
5000 lira gelirim olsa alırdım ama nerdee.
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suzgech 8 yıl
keşke fiyatı biraz daha düşük olsaydı..
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emiLL 8 yıl
Kim ne derse desin google.
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