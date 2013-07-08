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Avea işbirliği ile LoL Türkiye Büyük Finali 27 Temmuz'da gerçekleştiriliyor

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Avea işbirliği ile LoL Türkiye Büyük Finali 27 Temmuz'da gerçekleştiriliyor

Dünyanın en çok oynanan online PC oyunu sloganıyla ülkemizde de önemli bir oyuncu kitlesi edinen League of Legends, 3. sezonun yaklaştığımız günlerde büyük final karşılaşmasına hazırlanıyor.

Türkiye'nin en büyük e-spor etkinliği olarak LoL Türkiye Büyük Finali, Avea işbirliği ile 27 Temmuz tarihinde İstanbul Maçka Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşecek. League of Legends Türkiye'nin 3.sezon Şampiyonu'nun belli olacağı final maçlarına, 5000'in üzerinde seyirci tanıklık edecek. 

Sezon boyunca süren muhteşem mücadelelerin ardından rakiplerini eleyerek finale kalan 8 takım, bu kez şampiyonluk için bu kez şampiyonluk için ter dökecek. Turnuvada kazanan takımları toplam 120.000TL'lik bir ödül havuzu bekliyor.

Şampiyon takım ise 40.000 TL'lik büyük ödülün ve sponsor ödüllerinin yanı sıra Köln'de düzenlenecek GamesCom'daki elemelerde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak. Ayrıca Türkiye'deki tüm elektronik spor hayranları için 5000 adet TBF davetiyesi ücretsiz olarak LoLTürkiye Resmi Facebook sayfası üzerinden ilerleyen günlerde dağıtılacak. 

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SkogensHjärta 5 yıl
dp baya iyi oynuyor yani karsidaki adamlar tam aldik derken oyle seyler yapiyolarki lehlerine cevirip aliyolar adamlari. taktire sayan oynadiklari oyun.
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NyplatonisGG 5 yıl
EG TSM CLG maclari haric izlememeye karar verdim. Yst yazmislar bi kere bile girmedim. Yok kardesim bi gram zevk yok.
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win8 5 yıl
:D hayırlısı be
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MRoyalTURK 5 yıl
kim alır bilmem ama HWA wristcutter yılın en degerli oyuncusu seçilir yine bide avea bu sefer farklı bi hero hediye et her turnuvada galaktik nasus :S
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umut_baris 5 yıl
Potansiyel asosyal oyunu.
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carter 5 yıl
Şu online oyunlar resmen adamı iliğine kadar sömürüyor.
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Doctore Oenomaus 5 yıl
Galaktik Nasus verir gene fakir avea.
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Ve3k 5 yıl
Anasayfa haberi bu beyler
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darknesss45 5 yıl
dota yok mu :@
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Haligarsi 5 yıl
Heyecana gerek yok DP götürücek işi.
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TheB0SS 5 yıl darknesss45
darknesss45

dota yok mu :@

dota forumu mu burası kardeşim?
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Auspexa 5 yıl
yine dp alır insanlar boşuna heveslenmesin
tr sunucusu açılmasaydı türk takımları çok daha iyi yerlerde olurdu
1 Yanıt Yanıtla +3
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KaramazovX 5 yıl Auspexa
stealthmass

yine dp alır insanlar boşuna heveslenmesin
tr sunucusu açılmasaydı türk takımları çok daha iyi yerlerde olurdu

+1
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