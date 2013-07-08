Avea işbirliği ile LoL Türkiye Büyük Finali 27 Temmuz'da gerçekleştiriliyor





Dünyanın en çok oynanan online PC oyunu sloganıyla ülkemizde de önemli bir oyuncu kitlesi edinen League of Legends, 3. sezonun yaklaştığımız günlerde büyük final karşılaşmasına hazırlanıyor.





Türkiye'nin en büyük e-spor etkinliği olarak LoL Türkiye Büyük Finali, Avea işbirliği ile 27 Temmuz tarihinde İstanbul Maçka Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşecek. League of Legends Türkiye'nin 3.sezon Şampiyonu'nun belli olacağı final maçlarına, 5000'in üzerinde seyirci tanıklık edecek.





Sezon boyunca süren muhteşem mücadelelerin ardından rakiplerini eleyerek finale kalan 8 takım, bu kez şampiyonluk için bu kez şampiyonluk için ter dökecek. Turnuvada kazanan takımları toplam 120.000TL'lik bir ödül havuzu bekliyor.





Şampiyon takım ise 40.000 TL'lik büyük ödülün ve sponsor ödüllerinin yanı sıra Köln'de düzenlenecek GamesCom'daki elemelerde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak. Ayrıca Türkiye'deki tüm elektronik spor hayranları için 5000 adet TBF davetiyesi ücretsiz olarak LoLTürkiye Resmi Facebook sayfası üzerinden ilerleyen günlerde dağıtılacak.