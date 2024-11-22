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    Anlık Bildirim

    Arcane sonrası yeni League of Legends dizileri çekilebilir

    Arcane'in yakaladığı büyük başarı, yeni League of Legends dizilerinin önünü açmış olabilir. Riot Games yöneticisi Marc Merrill, serinin hayranlarını umutlandıracak bir açıklamada bulundu.
    Yeni League of Legends dizileri çekilebilir Tam Boyutta Gör
    Animasyon tarafında dikkat çekici işlere imza atan Netflix'in bugüne kadar hayata geçirdiği belki de en dikkat çekici animasyon dizisi Arcane oldu. Epey kapsamlı bir mitolojiye sahip olan League of Legends oyunundan uyarlanan dizi, gerek etkileyici animasyonlarıyla, gerekse hem serinin hayranlarını hem yeni izleyicileri memnun eden bir hikâye oluşturmasıyla epey ses getirdi.

    Ne var ki sevilen dizinin sadece iki sezon süreceği açıklandı. Arcane'in bu kadar erken veda edecek olması serinin hayranlarını üzmüş olsa da League of Legends evreninden hikâyeler görmek isteyenler, Arcane'den sonra da bu isteklerine kavuşabilirler. Çünkü bu hafta gelen açıklamlar, LoL evreninde geçecek yeni dizilerin yolda olabileceğini gösteriyor.

    Leauge of Legends Evreninden Farklı Hikâyeler Ekrana Taşınabilir

    Leauge of Legends'ın arkasındaki stüdyo olan Riot Games'in kurucularından Marc Merrill, X'te Arcane'in neden devam etmeyeceğini soran bir kullanıcıya "Çünkü bu evrende anlatılacak başka bir sürü hikâye var" cevabını verdi. League of Legends mitolojisinden başka hikâyelere odaklanabileceklerini söyleyen Merrill, bu yönde hazırlıkların şimdiden başlamış olabileceğinin sinyallerini verdi.

    Arcane, 250 milyon dolarlık bütçesiyle tarihin en pahalı animasyon dizisi olsa da Netflix'e getirisi de bir o kadar yüksek oldu. Özellikle ilk sezonuyla oldukça yüksek izlenme rakamlarına ulaşan dizi, bu başarısını ödüllerle de taçlandırdı. Bu yüzden Netflix'in de bu yeni projelerin parçası olması sürpriz olmaz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 1 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 3 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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