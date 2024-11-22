Arcane sonrası yeni League of Legends dizileri çekilebilir

Ne var ki sevilen dizinin sadece iki sezon süreceği açıklandı. Arcane'in bu kadar erken veda edecek olması serinin hayranlarını üzmüş olsa da League of Legends evreninden hikâyeler görmek isteyenler, Arcane'den sonra da bu isteklerine kavuşabilirler. Çünkü bu hafta gelen açıklamlar, LoL evreninde geçecek yeni dizilerin yolda olabileceğini gösteriyor.
Leauge of Legends Evreninden Farklı Hikâyeler Ekrana Taşınabilir
Leauge of Legends'ın arkasındaki stüdyo olan Riot Games'in kurucularından Marc Merrill, X'te Arcane'in neden devam etmeyeceğini soran bir kullanıcıya "Çünkü bu evrende anlatılacak başka bir sürü hikâye var" cevabını verdi. League of Legends mitolojisinden başka hikâyelere odaklanabileceklerini söyleyen Merrill, bu yönde hazırlıkların şimdiden başlamış olabileceğinin sinyallerini verdi.
Arcane, 250 milyon dolarlık bütçesiyle tarihin en pahalı animasyon dizisi olsa da Netflix'e getirisi de bir o kadar yüksek oldu. Özellikle ilk sezonuyla oldukça yüksek izlenme rakamlarına ulaşan dizi, bu başarısını ödüllerle de taçlandırdı. Bu yüzden Netflix'in de bu yeni projelerin parçası olması sürpriz olmaz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.