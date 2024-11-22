Arcane sonrası yeni League of Legends dizileri çekilebilir

Tam Boyutta Gör Animasyon tarafında dikkat çekici işlere imza atan Netflix'in bugüne kadar hayata geçirdiği belki de en dikkat çekici animasyon dizisi Arcane oldu. Epey kapsamlı bir mitolojiye sahip olan League of Legends oyunundan uyarlanan dizi, gerek etkileyici animasyonlarıyla, gerekse hem serinin hayranlarını hem yeni izleyicileri memnun eden bir hikâye oluşturmasıyla epey ses getirdi.

Ne var ki sevilen dizinin sadece iki sezon süreceği açıklandı. Arcane'in bu kadar erken veda edecek olması serinin hayranlarını üzmüş olsa da League of Legends evreninden hikâyeler görmek isteyenler, Arcane'den sonra da bu isteklerine kavuşabilirler. Çünkü bu hafta gelen açıklamlar, LoL evreninde geçecek yeni dizilerin yolda olabileceğini gösteriyor.

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Leauge of Legends Evreninden Farklı Hikâyeler Ekrana Taşınabilir

Leauge of Legends'ın arkasındaki stüdyo olan Riot Games'in kurucularından Marc Merrill, X'te Arcane'in neden devam etmeyeceğini soran bir kullanıcıya "Çünkü bu evrende anlatılacak başka bir sürü hikâye var" cevabını verdi. League of Legends mitolojisinden başka hikâyelere odaklanabileceklerini söyleyen Merrill, bu yönde hazırlıkların şimdiden başlamış olabileceğinin sinyallerini verdi.

Arcane, 250 milyon dolarlık bütçesiyle tarihin en pahalı animasyon dizisi olsa da Netflix'e getirisi de bir o kadar yüksek oldu. Özellikle ilk sezonuyla oldukça yüksek izlenme rakamlarına ulaşan dizi, bu başarısını ödüllerle de taçlandırdı. Bu yüzden Netflix'in de bu yeni projelerin parçası olması sürpriz olmaz.

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