Riot Games’in dövüş oyunu 2XKO, 7 Ekim’de erken erişime açılıyor

Tam Boyutta Gör Riot Games, uzun süredir merakla beklenen 2XKO isimli dövüş oyununu 7 Ekim’de PC için erken erişime sunacağını açıkladı. Daha önce Project L adıyla bilinen yapım, League of Legends evreninde geçen bir 2’ye 2 takım tabanlı dövüş oyunu olarak tasarlandı.

LoL tabanlı dövüş oyunu geliyor

Oyunda, League of Legends dünyasından tanınan birçok karakter sahne alıyor. Jinx, Yasuo, Braum gibi popüler şampiyonların da dahil olduğu kadro, erken erişim döneminde toplam 10 oynanabilir karakter sunacak. Riot, ilerleyen süreçte bu sayının artacağını ve düzenli güncellemelerle yeni içeriklerin ekleneceğini belirtiyor.

LoL’de halihazırda 170’den fazla oynanabilir karakter bulunuyor. Dolayısıyla 2XKO’nun kendi tabanını oluşturması durumunda karakter havuzunun süreç boyunca oldukça genişleme olasılığı bulunuyor.

Oynanış tarafında ise Marvel vs. Capcom serisine benzer bir yapı dikkat çekiyor. Oyuncular ister tek başına, ister arkadaşlarını yanlarına alarak mücadele edebilecek. Riot Games, oyunun “yüksek seviye ustalık ve derinlik” vadettiğini vurguluyor. Bu arada 2XKO, çıkış öncesinde küçük bir tartışmanın da merkezine oturdu. Bazı LoL hayranları, oyunun adının telaffuzunu zor buldu ve bu nedenle şirket sosyal medyada resmi bir telaffuz rehberi de paylaştı.

Konsollara da gelecek

Öte yandan 2XKO, ücretsiz olarak oynanabilir olacak ve erken erişim yalnızca PC’de çıkış yapacak. Oyun, ilerleyen dönemde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için de yayınlanacak.

Erken Erişim ile ilk sezon da başlamış olacak. 2026 yılında 5 sezon olacak ve her sezonda yeni bir şampiyon, dereceli sıfırlaması, Savaş Bileti ve daha fazlası gelecek. Riot, oyunun çıkışıyla birlikte rekabetçi sahneyi de desteklemeyi hedefliyor. First Impact adı verilen program kapsamında 2025 sonuna kadar 22 topluluk turnuvasına sponsorluk yapılacak. Şirket her etkinlikte ödül havuzuna ek katkı sağlayacak ve kazanan ikililer ilave ödüller kazanacak. Program, 10-12 Ekim’de Evo France ile başlayacak.

