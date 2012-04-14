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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Avea ve Telefonica M2M'de küresel işbirliğine gitti

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Türk telekomünikasyon endüstrisinde ilk defa Avea, M2M (makineden makineye) alanında stratejik bir adım attı ve Telefonica ile stratejik işbirliğine imza attı. Yeni servislerin yaratılması konusunda önemli katkılar sağlayacak bu birliktelik kapsamında yenilikçi uygulamaların sunulacak, küresel M2M çözümlerinin sağlanacak ve tüm bunlara ek olarak uluslararası dolaşım (roaming) anlaşmaları ile teknolojik standartların geliştirilmesi mümkün olacak.
Yeni anlaşma ile Avea ve Telefonica'nın teknoloji ortaklığının yanı sıra ticaret ve pazarlama faaliyetlerinden de ortak projeler geliştirmesi, maliyette kaydadeğer kazanımlar elde etmesi bekleniyor. Ticari girişimlerle ilgili olarak, iki şirket ortak pazarlama ve pazar analizi stratejileri geliştirmek ve tek bir SIM kartıyla farklı coğrafi bölgelerde çözümler sunmak amacıyla çalışmalarını birleştirecek. Anlaşma, aynı zamanda ulaşım, akıllı kentler, ev otomasyonu, enerji verimliliği, mobil sağlık hizmetleri ve endüstri gibi yeni alanların geliştirilmesini de kapsayacak.
Avea Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadir Boysan, iş birliğiyle ilgili olarak şunları söyledi:
"Çok sayıda elektronik cihazın dijital medya aracılığıyla birbirine bağlanabildiği, bu ekipmanların uzaktan yönetimini mümkün kılan bir altyapıya dayalı bir geleceğe bakıyoruz. İş birliği, bireysel veya kurumsal, tüm Avea müşterilerinin M2M hizmetlerine dünya standartlarında erişmesini mümkün kılacak ve Türkiye'deki Ar-Ge faaliyetlerine yönelik desteği sayesinde piyasaya yepyeni ürün ve hizmetlerin sürülmesini sağlayacak. Sağlık hizmetleri ve perakende şirketleri, bunların yanı sıra kamu kuruluşları ve ulaşım şirketleri de M2M teknolojisini kullanıp, aksi takdirde verimsiz bir biçimde harcanacak olan zaman, para ve işgücünden tasarruf edecekler. Türkiye'nin önde gelen teknoloji sağlayıcılarından biri olarak, bireysel ve kurumsal, tüm müşterilerimiz için, küresel bir telekomünikasyon hizmet sağlayıcısı devi olan Telefonica'yla iş birliğimiz yoluyla, M2M iletişim hizmetlerinde yeni bir dönem açmayı hedefliyoruz." 
Telefonica Digital M2M Müdürü Carlos Morales ise bu anlaşmayla ilgili olarak şunları söyledi:
"M2M sektörünün dev bir potansiyeli var. Avea'yla yapacağımız bu iş birliği, yeni dikey çözümleri daha da geliştirmek ve kapsamımızı genişletmek açısından bize yardımcı olacak. Telefonica Türk pazarına yönelik ayrıcalıklı bir erişim kazanırken, Avea, Telefonica'nın kapsama alanı, kablosuz M2M iletişim çözümleri sunma hususundaki tecrübesini ve çekirdek AB pazarları ve Latin Amerika pazarındaki lider konumundan faydalanacaktır".

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E_Aydin35 7 yıl
Avea gerçekden ciddi derecede önemli atılımlar yapıyor, yararlı ve önemli boyutlarda hepsi, açıkcası avea operatörünü kullanmam sevmemde ama insanlara bu atılımlardan daha sonra cazib geliyor..
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bassavci 7 yıl
avea bu birliktelikle inşaalah ikiz sim kart teknolojisini de geliştirir. diğer operatörlerde ikiz sim kart olmasına rağmen avea da hala yok. ilgililerine duyurulur.
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KUM23 7 yıl
Avea diğil adım koşsa ne yazar ülkemizin en kötü operatörü işte daha fazlası varmı..
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This Time 7 yıl KUM23
KUM23
Avea diğil adım koşsa ne yazar ülkemizin en kötü operatörü işte daha fazlası varmı..

En iyisi kim ?


Turkcell mi ?



2 Yanıt Yanıtla
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smyrna 7 yıl
Avea'dan dev atilim. Piyasada adini duyurdugundan beri kendini surekli gelistiren, seviye atlamaya calisan mobil servis saglayicisi. Avea kullanicisi olarak bu haberlere mutlu oluyorum.
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