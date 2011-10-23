Avea'dan deprem bölgesine destek

Bugün Van'da yaşanan depremle ilgili olarak açıklama yapan bir diğr teknoloji firması Avea oldu. Deprem sonrasında bölge halkının iletişime kesintisiz olarak devam edebilmesi için gereken tedbirleri acil bir şekilde aldıklarını belirten Avea, farklı şebeke bölümlerine yönelik acil müdahele ekipleri oluşturduklarını duyurdu.

Bölgedeki iletişim altyapısında oluşan yoğunluğa karşı Trabzon, Erzurum, Adana ve Konya illerinden mobil istasyon ve ek ekip yönlendirmesi yaptığını açıklayan Avea, abonelerine acil durumlar için 112 ve 155'i aramaları yönünde bildirimler geçerken, faturalı ve faturasız tüm müşterilerimizin telefon hatlarına Avea'dan ücretsiz ek dakika ve SMS yüklemesi gerçekleştiriyor.

Fatura ödenmemesinden dolayı daha önce kullanıma kapatılmış olan hatların açılması için de gerekli çalışmaları da yürüten Avea, öümüzdeki dönemde bölgede hizmet alan müşterilerimizin fatura ödemelerine ilişkin herhangi bir kapanma yaşanmaması amacı ile de gerekli işlemler gerçekleştirdiğini de belirtti. Avea ayrıca kentte depreme bağlı olarak elektrik kesintisi yaşansa da, elde var olan uzun ömürlü güç kaynağı desteği ile mobil şebekesinin çalışmasında kesinti olmayacağını da duyurdu.