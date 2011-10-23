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Avea'dan deprem bölgesine destek

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bugün Van'da yaşanan depremle ilgili olarak açıklama yapan bir diğr teknoloji firması Avea oldu. Deprem sonrasında bölge halkının iletişime kesintisiz olarak devam edebilmesi için gereken tedbirleri acil bir şekilde aldıklarını belirten Avea, farklı şebeke bölümlerine yönelik acil müdahele ekipleri oluşturduklarını duyurdu. 
Bölgedeki iletişim altyapısında oluşan yoğunluğa karşı Trabzon, Erzurum, Adana ve Konya illerinden mobil istasyon ve ek ekip yönlendirmesi yaptığını açıklayan Avea, abonelerine acil durumlar için 112 ve 155'i aramaları yönünde bildirimler geçerken, faturalı ve faturasız tüm müşterilerimizin telefon hatlarına Avea'dan ücretsiz ek dakika ve SMS yüklemesi gerçekleştiriyor. 
Fatura ödenmemesinden dolayı daha önce kullanıma kapatılmış olan hatların açılması için de gerekli çalışmaları da yürüten Avea, öümüzdeki dönemde bölgede hizmet alan müşterilerimizin fatura ödemelerine ilişkin herhangi bir kapanma yaşanmaması amacı ile de gerekli işlemler gerçekleştirdiğini de belirtti. Avea ayrıca kentte depreme bağlı olarak elektrik kesintisi yaşansa da, elde var olan uzun ömürlü güç kaynağı desteği ile mobil şebekesinin çalışmasında kesinti olmayacağını da duyurdu. 

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another year 7 yıl
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kotusih 7 yıl
allah kimseye o aciyi cektirmesin cik guzel cok iyi yapmislarda sadece REKLAM yapmislar ya bir elin verirken diger elin gormeyecek tt ile avea nin kini cumle alem duydu
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krkmz1666 7 yıl
acaba nasıl dağıtıyolar bölgedeki kullanıcıları nasıl biliy
olar hepsine 1 anda :
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~Lion King~ 7 yıl
yapsalar suç yapmasalar suç. size şebekeiçi dk si 4 knt dönemleri mustehak
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Cehennemden_Cennete 7 yıl
Aynen Reklam.

Turkcell saatler önce açıkladı o bölgede ki tüm vatandaşların hatlarına 100dk ücretsiz dakika ve 100sms yüklendiğini.
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ImbaLanceD 7 yıl
Konuyla alakalı olmayabilir, ama tek temenimiz inşallah günü geldiğinde vefalı olabilirler.
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KanYeE 7 yıl
Doğruysa, bravo...
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lastson59 7 yıl
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