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Sony Xperia 2 görselleri karşınızda

Sony’nin bir sonraki amiral gemi modeli Xperia 2 görselleri internete sızdırıldı. Boyutları biraz daha küçülen Xperia 2 yine uzunlamasına yapısı ile dikkat çekiyor.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
8,6b
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony’nin yeni amiral gemisi Xperia 1, 1000$ civarındaki fiyatıyla henüz piyasaya çıkmak üzereyken devam modeli şimdiden sızmış durumda. Yeni model boyutları biraz daha küçük boyutlara sahip olacak.

Sony Xperia 2 özellikleri

Xperia 1 modeli 21:9 sinematik ekranı nedeniyle uzun bir profil çiziyordu. Bu bakımdan oldukça eleştirilmişti. Xperia 2 ise boyutları 6.1 inçe çekiyor. 158 x 68.3 x 8.3 mm ölçüler ile bir miktar daha küçülmüş ve tutması daha kolay hale gelmiş. Bununla birlikte uzun profil devam ediyor. Xperia 1 modeli 6.5 inçlik ekran ve 167 x 72 x 8.2 mm ölçülere sahipti.

Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk teleskopik kontak lensi geliştirildi"

Sony yine çentik tasarımına uzak kalmış ve alt-üst kenarlarda ince sayılabilecek çerçevelere yer vermiş. Alüminyum alaşıma sahip olan model USB Tip-C girişi barındırıyor. Arka kısımda ise üçlü kamera dikkat çekiyor.

Xperia 2 ile ilgili henüz net bilgiler yok ancak Snapdragon 855 yonga seti kesin gibi. Ayrıca kamera setinin de Xperia 1 ile aynı olacağı tahmin ediliyor. Diğer taraftan 5G uyumlu bir versiyon ihtimali da yüksek. İlk nesil yeni piyasaya çıkacağı için Xperia 2 en erken sonbahar döneminde piyasada olacaktır.

 

https://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-2-renders-leak_id116014 Yorum Yaz
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smart1978 3 hf. en beğenilen
Sony bircok alanda oncudur. 4K, 4K HDR LCD 4K HDR (8+2 ) bit OLED ilk ( Galaxy S10 ailesi halen 8 bit lik .. )
Kamerasinda 10 bit renk derinliginde hem video 4k HDR 60 FPS HDR desteklemesi hem de 10 bit fotograf cekmesi ile yillar once oncudur son yillarda bircok modelinde de bu ozellikler vardir.
Sony kasasinda inatci alt ustlerde kalin olmasi ile mutlak ortak paydada bircok kisi hemfikirdir iste gouyoruz Sony Xperia 1 ince kasasi ile etkileyici...
Lakin Turkiye'ye resmi olarak gelmeyecek cekilmislerdi yeni modeller gelmiyor...
Sony'i bu hale getiren yerli isbirlikcileri arasinda burokratlar da var midir bilinmez ...
Sony bircok alanda oncudur. 4K, 4K HDR LCD 4K HDR (8+2 ) bit OLED ilk ( Galaxy S10 ailesi halen 8 bit lik .. )Kamerasinda 10 bit renk derinliginde hem vi...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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Alpha Centauri 3 hf.
üstten bir parmak sony logosu alttan bir parmak tasarımını terk etmişler hayret
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solayak27 3 hf.
Ekran govde orani berbatti simdi biseye benzemeye basladi iste
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BRC_KHAN 3 hf.
Sony fetişi olanları fazlası ile tatmin eder fakat kalan tüketiciyi bu haliylen kathiyen kendine Ç E K E M E Z!..
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se_runtome 3 hf. BRC_KHAN
nasılsın kardeşim.
özellikleri bir yana bırak z2 xz1 şuan z5 kullanıcı olarak. gürünüm nasıl ?
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onixo 3 hf.
Telefonda öncüyken şimdi ilk onda yok adamlar. Satış becerisi -1, strateji hak getire...
Z3’e kadar aldığım bütün telefonlar neredeyse Sonydir. Fanboyluktan ziyade marka kullanışlılığı ve evdeki diğer sony elektronik aletleriyle entegrasyonu hoşuma gidiyordu. Amiral gemisi çıktığı zaman en güçlü işlemci, en iyi kamera her zaman sonyde olmuştur.
Kasıtlı yavaşlatmalar, pil ısınması, ekranın(şaka değil su geçirmez diye satılan telefonların) yerinden çıkması ve en önemlisi bu sorunların yetkili servisin gtünde bile olmaması...
Hatalarından ders çıkarmayan bir firma olduğu kanaati bende oluştu.
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Mr. Jingles 3 hf. onixo
Nokia’nın Nokia olduğu yıllara bakarsak en iyi kamera hep Nokia’da idi. Özellikle 808 ve 1020 ile çıtayı çok ileriye çekmişlerdi. Rakipleri olan Sony, Samsung, LG ve Apple imaj kalitesi olarak kıyaslanamayacak derecede vasat kalıyordu.
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Kayrabey 3 hf.
Telefon var diye geldim ama tuğla çıktı :)
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AL3lMA 3 hf.
Sony Ericsson bir zamanların en harika tasarımlı telefonlarıydi görecelidir tabi ama benim için öyleydi çok şık tasarımları vardı sağlamdı ve güzel özellikleri vardı zamana göre Ericsson yazısı indikten sonra b*ka bastı bir tek Xperia z çıktı odur budur aynı kafayla gidiyor
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melo1903 3 hf.
Sonyericcson zamanından beri kendi maaşımla ilk aldığım tel k790i modeliydi. o zaman ki modellerde walkman yada cybershot özellikleri vardı . xenon flaş özelliği hele mükemmeldi. digital fotoğraf makinesi kıvamında kamera ve aşırı derecede rahatsız edici ses seviyesi vardı .... sırasıyla sony ericcson arc aldım daha sonra sony xperia z , z2 ve en son z5 aldım ... kamera düşük ışıkta leş , flaş desen mum ışığı gibi ses desen su geçirmezlik kurbanı ... fanboyluk kıvamında aldım aldırttım çok kez savundum ama bence Türkiye'den çekilmesi çok iyi oldu hem pahalı hemde diğer markalardaki premium modellerin gölgesinde kalması bence yeter de artar bile ... Yenilikçi yapısı dez avantaj oldu(su geçirmezlik ses) mutlaka yeni modellerde çözülmüş olabilir ses olayı fakat çok daha ucuza farklı markalarda (çin grubu) çok çok daha iyi teller mevcut hoşçakal sony ...
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qoqoCAN 3 hf.
çöp
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frostburn 3 hf.
radyo yoksa almam :))
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smart1978 3 hf. en beğenilen
Sony bircok alanda oncudur. 4K, 4K HDR LCD 4K HDR (8+2 ) bit OLED ilk ( Galaxy S10 ailesi halen 8 bit lik .. )
Kamerasinda 10 bit renk derinliginde hem video 4k HDR 60 FPS HDR desteklemesi hem de 10 bit fotograf cekmesi ile yillar once oncudur son yillarda bircok modelinde de bu ozellikler vardir.
Sony kasasinda inatci alt ustlerde kalin olmasi ile mutlak ortak paydada bircok kisi hemfikirdir iste gouyoruz Sony Xperia 1 ince kasasi ile etkileyici...
Lakin Turkiye'ye resmi olarak gelmeyecek cekilmislerdi yeni modeller gelmiyor...
Sony'i bu hale getiren yerli isbirlikcileri arasinda burokratlar da var midir bilinmez ...
1 Yanıt Yanıtla +21
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Mr. Jingles 3 hf. smart1978
8+2 bit dediğiniz FRC destekli HDR olmuyor mu? Bildiğim kadarıyla gerçek 10-bit renk derinliği sunmuyor.
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