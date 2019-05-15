Sony Xperia 2 görselleri karşınızda

Sony’nin yeni amiral gemisi Xperia 1, 1000$ civarındaki fiyatıyla henüz piyasaya çıkmak üzereyken devam modeli şimdiden sızmış durumda. Yeni model boyutları biraz daha küçük boyutlara sahip olacak.

Sony Xperia 2 özellikleri

Xperia 1 modeli 21:9 sinematik ekranı nedeniyle uzun bir profil çiziyordu. Bu bakımdan oldukça eleştirilmişti. Xperia 2 ise boyutları 6.1 inçe çekiyor. 158 x 68.3 x 8.3 mm ölçüler ile bir miktar daha küçülmüş ve tutması daha kolay hale gelmiş. Bununla birlikte uzun profil devam ediyor. Xperia 1 modeli 6.5 inçlik ekran ve 167 x 72 x 8.2 mm ölçülere sahipti.

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Sony yine çentik tasarımına uzak kalmış ve alt-üst kenarlarda ince sayılabilecek çerçevelere yer vermiş. Alüminyum alaşıma sahip olan model USB Tip-C girişi barındırıyor. Arka kısımda ise üçlü kamera dikkat çekiyor.

Xperia 2 ile ilgili henüz net bilgiler yok ancak Snapdragon 855 yonga seti kesin gibi. Ayrıca kamera setinin de Xperia 1 ile aynı olacağı tahmin ediliyor. Diğer taraftan 5G uyumlu bir versiyon ihtimali da yüksek. İlk nesil yeni piyasaya çıkacağı için Xperia 2 en erken sonbahar döneminde piyasada olacaktır.