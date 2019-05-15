Sony Xperia 2 görselleri karşınızda

Sony’nin yeni amiral gemisi Xperia 1, 1000$ civarındaki fiyatıyla henüz piyasaya çıkmak üzereyken devam modeli şimdiden sızmış durumda. Yeni model boyutları biraz daha küçük boyutlara sahip olacak.
Sony Xperia 2 özellikleri
Xperia 1 modeli 21:9 sinematik ekranı nedeniyle uzun bir profil çiziyordu. Bu bakımdan oldukça eleştirilmişti. Xperia 2 ise boyutları 6.1 inçe çekiyor. 158 x 68.3 x 8.3 mm ölçüler ile bir miktar daha küçülmüş ve tutması daha kolay hale gelmiş. Bununla birlikte uzun profil devam ediyor. Xperia 1 modeli 6.5 inçlik ekran ve 167 x 72 x 8.2 mm ölçülere sahipti.Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk teleskopik kontak lensi geliştirildi"
Sony yine çentik tasarımına uzak kalmış ve alt-üst kenarlarda ince sayılabilecek çerçevelere yer vermiş. Alüminyum alaşıma sahip olan model USB Tip-C girişi barındırıyor. Arka kısımda ise üçlü kamera dikkat çekiyor.
Xperia 2 ile ilgili henüz net bilgiler yok ancak Snapdragon 855 yonga seti kesin gibi. Ayrıca kamera setinin de Xperia 1 ile aynı olacağı tahmin ediliyor. Diğer taraftan 5G uyumlu bir versiyon ihtimali da yüksek. İlk nesil yeni piyasaya çıkacağı için Xperia 2 en erken sonbahar döneminde piyasada olacaktır.
https://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-2-renders-leak_id116014 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kamerasinda 10 bit renk derinliginde hem video 4k HDR 60 FPS HDR desteklemesi hem de 10 bit fotograf cekmesi ile yillar once oncudur son yillarda bircok modelinde de bu ozellikler vardir.
Sony kasasinda inatci alt ustlerde kalin olmasi ile mutlak ortak paydada bircok kisi hemfikirdir iste gouyoruz Sony Xperia 1 ince kasasi ile etkileyici...
Lakin Turkiye'ye resmi olarak gelmeyecek cekilmislerdi yeni modeller gelmiyor...
Sony'i bu hale getiren yerli isbirlikcileri arasinda burokratlar da var midir bilinmez ...