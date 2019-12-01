Avrupa Birliği, Google’ın veri toplama politikalarını araştırıyor

Son dönemde başta Google olmak üzere birçok firma tekel davalarıyla karşı karşıya kaldı. Bu davalar sonucunda firmalar yüksek miktarda cezalar ödediler. Görünen o ki Avrupa Birliği, gözünü Google’dan hala ayırmamış. Firmanın veri toplama politikaları gözden geçiriliyor.

Arama ve reklam için toplanan veriler incelenecek

Ortaya çıkan rapora göre araştırmanın ana hedefi yerel aramalar, hedefli reklamlar, oturum açma servisleri ve web tarayıcıları olacak. Bu da Google’ın ana işlerinin mercek altında olduğu manasına geliyor. Özellikle kullanıcılara ilgilerini çekecek reklamlar gösterebilmek için toplanan veriler firma için oldukça kıymetli.

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Tabii ki bu araştırma sonucunda firmanın kesin olarak ceza alacağını söyleyemeyiz. Ancak daha öncesinde Android işletim sistemi içerisinde zorunlu uygulamalar sunmak, müşterilere kısıtlayıcı reklam kontratları kabul ettirmek gibi sebeplerle oldukça büyük cezalar aldı. Bu da Google’ın halihazırda toplam 8.8 milyar dolar ceza ödemesine sebebiyet verdi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun veri toplama konusunda da Google'a ceza kesmesi bu bakımdan şaşırtıcı olmayacaktır.

https://www.engadget.com/2019/11/30/eu-investigates-google-data-collection/