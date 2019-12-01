Avrupa Birliği, Google’ın veri toplama politikalarını araştırıyor

Arama ve reklam için toplanan veriler incelenecek
Ortaya çıkan rapora göre araştırmanın ana hedefi yerel aramalar, hedefli reklamlar, oturum açma servisleri ve web tarayıcıları olacak. Bu da Google’ın ana işlerinin mercek altında olduğu manasına geliyor. Özellikle kullanıcılara ilgilerini çekecek reklamlar gösterebilmek için toplanan veriler firma için oldukça kıymetli.Ayrıca Bkz. "Çin, deepfake video içeriklerini yasaklama kararı aldı"
Tabii ki bu araştırma sonucunda firmanın kesin olarak ceza alacağını söyleyemeyiz. Ancak daha öncesinde Android işletim sistemi içerisinde zorunlu uygulamalar sunmak, müşterilere kısıtlayıcı reklam kontratları kabul ettirmek gibi sebeplerle oldukça büyük cezalar aldı. Bu da Google’ın halihazırda toplam 8.8 milyar dolar ceza ödemesine sebebiyet verdi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun veri toplama konusunda da Google'a ceza kesmesi bu bakımdan şaşırtıcı olmayacaktır.
https://www.engadget.com/2019/11/30/eu-investigates-google-data-collection/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hal boyle olunca osuruk sayimizdan yedigimiz yemegi tahmin edebilecek kadar buyuk ve dogru veriye sahip firmalar artik bunlari eskisi kadar satamadigi icin veri toplama yontemlerinin "gizliligi" eskisi kadar onemli degil. bu sebeple yillar sonra, halihazirda gozden cikarilmis ve farkli yontemlerin denendigi platformda yapilan bu incelemeyi onemli bulmuyorum, bu ancak goz boyama olur. cok degil 5 yil once bile yapilmis olsaydi en azindan bir degeri olurdu fakat artik turkiye'de bile veri analizini cok iyi sekilde yapabilen (cogunlugu yeni mezun/birkac yillik mezunlardan olusan) start-up'larin sayisi bir hayli fazla. bu sebeple bu incelemeler tamamlandiktan sonra ortaya "facia" boyutunda bir durum cikmasi durumunda buyuk firmalar sadece ceza oder, gizlilik anlasmalari guncellenir fakat bu anlasma bahsettigim nispeten kucuk isletmeleri vurur. cunku verilere ulasimi zorlasir ve bu durumda gidecekleri yer az cok bellidir.
facebook olayini bilmeyen yoktur, populer oldugu donemde mi yoksa alternatif yuzlerce uygulama oldugu zaman mi sorusturma gecirdi? (ki turkiye'de bile populer degildi)
ayni sekilde henuz vukuati yayilmamis olsa da instagram ornegi var. bu platformda herkese acik gonderileri begenenlerden kullanici profili cikaran isletmeler mevcuttu. bunu kendi is gucleriyle hallediyorlardi ve platformla aralarinda bir sey olmasina gerek yoktu. bu durumun yayilmasiyla birlikte instagram reklamlarindaki artisa da taniklik etmissinizdir, ek olarak bazi bolgelerde begeni sayisinin gizlendigi surumu de test ediyorlar, yakinda genele yayilir. kaygi ne? kullanici gizliligi. peki buna instagram hala sahip olacak mi? evet. bu veriyi onceden kullananlarin tekrardan kiminle anlasmasi gerekecek? instagram.
o sebeple sorusturmalar buyuk firmalari hedef aliyo gibi gozukse de tek amaci onlarin elini guclendirmek malesef. google'in gizliligi ihlal eden 100 servisi bulunur, yasaklanir. yerine 10 sene sonranin davasinda yasaklanacak 1000 servis eklenir.