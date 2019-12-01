Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avrupa Birliği, Google’ın veri toplama politikalarını araştırıyor

    Google, Avrupa Birliği tarafından birçok ceza aldı. Ancak görünen o ki bu cezaların devamı gelecek. Ortaya çıkan raporlara göre firmanın veri toplama politikaları gözlem altında.
    1 hf.
    1,2b
    1
    1
    Web Siteleri
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Avrupa Birliği, Google’ın veri toplama politikalarını araştırıyor
    Son dönemde başta Google olmak üzere birçok firma tekel davalarıyla karşı karşıya kaldı. Bu davalar sonucunda firmalar yüksek miktarda cezalar ödediler. Görünen o ki Avrupa Birliği, gözünü Google’dan hala ayırmamış. Firmanın veri toplama politikaları gözden geçiriliyor.

    Arama ve reklam için toplanan veriler incelenecek

    Ortaya çıkan rapora göre araştırmanın ana hedefi yerel aramalar, hedefli reklamlar, oturum açma servisleri ve web tarayıcıları olacak. Bu da Google’ın ana işlerinin mercek altında olduğu manasına geliyor. Özellikle kullanıcılara ilgilerini çekecek reklamlar gösterebilmek için toplanan veriler firma için oldukça kıymetli.

    Ayrıca Bkz. "Çin, deepfake video içeriklerini yasaklama kararı aldı"

    Tabii ki bu araştırma sonucunda firmanın kesin olarak ceza alacağını söyleyemeyiz. Ancak daha öncesinde Android işletim sistemi içerisinde zorunlu uygulamalar sunmak, müşterilere kısıtlayıcı reklam kontratları kabul ettirmek gibi sebeplerle oldukça büyük cezalar aldı. Bu da Google’ın halihazırda toplam 8.8 milyar dolar ceza ödemesine sebebiyet verdi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun veri toplama konusunda da Google'a ceza kesmesi bu bakımdan şaşırtıcı olmayacaktır.



    https://www.engadget.com/2019/11/30/eu-investigates-google-data-collection/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Schtroumpf Grognon 1 hf.
    makine öğrenimi tekniklerinin yayilmasi ve tekil kullanicilar tarafindan bile kolayca kullanilabilir hale gelmesiyle birlikte kullanici verileri artik eskisi kadar para etmemeye basladi. gunumuzde bircok sirket verisini kendisi topluyor ve bunun icin ek odeme yapmasina gerek kalmiyor.

    hal boyle olunca osuruk sayimizdan yedigimiz yemegi tahmin edebilecek kadar buyuk ve dogru veriye sahip firmalar artik bunlari eskisi kadar satamadigi icin veri toplama yontemlerinin "gizliligi" eskisi kadar onemli degil. bu sebeple yillar sonra, halihazirda gozden cikarilmis ve farkli yontemlerin denendigi platformda yapilan bu incelemeyi onemli bulmuyorum, bu ancak goz boyama olur. cok degil 5 yil once bile yapilmis olsaydi en azindan bir degeri olurdu fakat artik turkiye'de bile veri analizini cok iyi sekilde yapabilen (cogunlugu yeni mezun/birkac yillik mezunlardan olusan) start-up'larin sayisi bir hayli fazla. bu sebeple bu incelemeler tamamlandiktan sonra ortaya "facia" boyutunda bir durum cikmasi durumunda buyuk firmalar sadece ceza oder, gizlilik anlasmalari guncellenir fakat bu anlasma bahsettigim nispeten kucuk isletmeleri vurur. cunku verilere ulasimi zorlasir ve bu durumda gidecekleri yer az cok bellidir.

    facebook olayini bilmeyen yoktur, populer oldugu donemde mi yoksa alternatif yuzlerce uygulama oldugu zaman mi sorusturma gecirdi? (ki turkiye'de bile populer degildi)

    ayni sekilde henuz vukuati yayilmamis olsa da instagram ornegi var. bu platformda herkese acik gonderileri begenenlerden kullanici profili cikaran isletmeler mevcuttu. bunu kendi is gucleriyle hallediyorlardi ve platformla aralarinda bir sey olmasina gerek yoktu. bu durumun yayilmasiyla birlikte instagram reklamlarindaki artisa da taniklik etmissinizdir, ek olarak bazi bolgelerde begeni sayisinin gizlendigi surumu de test ediyorlar, yakinda genele yayilir. kaygi ne? kullanici gizliligi. peki buna instagram hala sahip olacak mi? evet. bu veriyi onceden kullananlarin tekrardan kiminle anlasmasi gerekecek? instagram.

    o sebeple sorusturmalar buyuk firmalari hedef aliyo gibi gozukse de tek amaci onlarin elini guclendirmek malesef. google'in gizliligi ihlal eden 100 servisi bulunur, yasaklanir. yerine 10 sene sonranin davasinda yasaklanacak 1000 servis eklenir.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Rusya’nın merkez bankası, ödemelerde Bitcoin ve kripto para kullanımına karşı 1 hf. Eklemlerdeki yüklenmeyi tespit eden akıllı bandaj geliştirildi 1 hf. 21 milyon Mixcloud kullanıcısının verileri dark webde satışa sunuldu 1 hf. Araştırmacılar, beyindeki bilinmeyenleri çözebilmek için yeni yöntem geliştirdiler 1 hf. PS5 kontrolcüsü net bir şekilde sızdırıldı 1 hf. Huawei Mate X için Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesinin beta sürümü yayınlanmaya başlandı 1 hf. Redmi K30'un yüksek kaliteli görselleri ortaya çıktı 1 hf. Motorola Razr'ın ekran değişimi yalnızca 300 dolara mal olacak 1 hf. Sıradışı tasarıma sahip Mi Mix Alpha'nın seri üretimi başladı 1 hf. iPhone SE 2 modelinin 399 dolar fiyat etiketiyle geleceği iddia ediliyor 1 hf. Apple Haritalar’daki problemli sınırlarda daha dikkatli olacak 1 hf. 2. El bilgisayar pazarındayız | Güney Kore donanım dünyası 1 hf. Samsung, Galaxy Fold satışlarını 60 ülkeye genişletecek 1 hf. Steam Sonbahar İndirimleri'nde 50 TL altına alınabilecek oyunlar 1 hf. Candy Crush Soda Saga oyunu, yapımcı şirkete 2 milyar dolar kazandırdı 1 hf. Twitter dallanma şeklinde sohbet akışını getiriyor 1 hf. Oyun videoları içerisinde oyun oynamak mümkün olacak 1 hf. Intel: Qualcomm’un haksız lisanslamaları yüzünden milyarlarca dolar zarara uğradık 1 hf. Fiat Panda Cross 4x4 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. Stadia kontrolcüsü telefon ve bilgisayarlarda bir süre daha kablolu kalacak 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Avrupa Birliği, Google’ın veri toplama politikalarını araştırıyor Sonraki Çin, deepfake video içeriklerini yasaklama kararı aldı 1 hf. Merakla beklenen 'Vakıf' uyarlamasının çekimleri başladı 1 hf. Diş eti hastalıklarının tedavisi için antibiyotikli çubuklar geliştirildi 1 hf. Codemasters, Project Cars’ın geliştiricisi Slightly Mad Studios’u satın aldı 1 hf. Yahoo Finance 70 milyon kullanıcısına kapsamlı kripto verileri sunacak 1 hf. Yeni Suzuki Vitara Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. Alman bankaları 2020'de kripto varlıklarına izin verecek 1 hf. Kanamayı durduran manyetik sıvı geliştirildi 1 hf. Alibaba Cloud, kendi geliştirdiği makine öğrenimi algoritmasını GitHub'da paylaştı 1 hf. Bu video iPhone 11 Pro Max ile çekildi | iPhone 11 Pro gündüz kamera testi 1 hf. Huawei Nova 6'nın, renk ve depolama seçenekleri açıklandı 1 hf. Oppo Reno 3 Pro 5G'nin tasarımı ortaya çıktı 1 hf. Çin'de bir Redmi Note 7 Pro patladı! 1 hf. Huawei MatePad Pro'nun daha büyük ve daha güçlü versiyonları geliyor 1 hf. LG G8 ThinQ için kararlı Android 10 güncellemesi yayınlanmaya başlandı 1 hf. Samsung Galaxy S8 ve Note 8 kullanıcılarına kötü haber: Android 10 yok 1 hf. Xiaomi Mi 10, Şubat 2020'de 100W hızlı şarj ile gelebilir 1 hf. Huawei'ye göre en güvenli işletim sistemi, kendi geliştirdiği HarmonyOS 1 hf. Huawei P40 Pro, 8 kamera ile gelebilir 1 hf. Samsung Galaxy Note 10 yeni bir Android 10 betasıyla büyük hata düzeltmelerine sahip oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Saray' a Lüks Gemicik!
    DH Forum
    Erdoğan: Müslümanlar zekat verse İslam ülkelerinde fakir kalmaz
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim