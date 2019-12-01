Çin, deepfake video içeriklerini yasaklama kararı aldı

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Çin Hükümeti, deepfake görüntülerin neden olduğu sorunların önüne geçmek adına bir dizi kanun yayınlama kararı aldı. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek kanun kapsamında açık bir şekilde deepfake görüntü ya da video kullandığını belirtmeyen site ya da uygulamalar, bu tür görüntüleri yayınlayamayacak ya da paylaşamayacak.

Yapay zekâ veya sanal gerçeklik uygulamalarının kullanılıp kullanılmadığını da açık bir şekilde belirtmesi gereken mecralar, aksi davranışları halinde suç işlemiş sayılacaklar.

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Çin Siber Uzay İdaresi’nin (Cyberspace Administration of China-CAC) kanun kapsamında yaptığı açıklamada, “Bahsi geçen teknolojiler; ulusal güvenliği tehlikeye atabilecek, sosyal istikrarı bozabilecek ve diğerlerinin haklarını ihlal edebilecek riskler içermektedir.” ifadelerine yer verilmiş.

Yazılım ve donanım sektöründeki gelişmelere ek olarak yapay zekâ alanındaki gelişmelerle birlikte gerçeğinden ayırt edilmesi son derece güç olan videoların iyiden iyiye artması neticesinde yasak kararı alan ilk ülke Çin değil. Geçtiğimiz ay Kaliforniya eyaleti de seçimlere 60 gün kala yayına sokulan ve politikacılara ait deepfake videoların, görüntülerin veya ses kayıtlarının suç sayılmasına karar vermişti.

https://beebom.com/china-deepfakes-banned/