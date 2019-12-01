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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin, deepfake video içeriklerini yasaklama kararı aldı

    Ciddi güvenlik sorunlarına yol açma potansiyeline sahip ve özel hayat ihlallerine de neden olan deepfake içerikler, Çin'de yasaklanıyor. Bu kapsamda hazırlanan yasa 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Güvenlik
    Gökhan G.
    Editör
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    Çin, deepfake video içeriklerini yasaklama kararı aldı
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    Çin Hükümeti, deepfake görüntülerin neden olduğu sorunların önüne geçmek adına bir dizi kanun yayınlama kararı aldı. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek kanun kapsamında açık bir şekilde deepfake görüntü ya da video kullandığını belirtmeyen site ya da uygulamalar, bu tür görüntüleri yayınlayamayacak ya da paylaşamayacak.

    Yapay zekâ veya sanal gerçeklik uygulamalarının kullanılıp kullanılmadığını da açık bir şekilde belirtmesi gereken mecralar, aksi davranışları halinde suç işlemiş sayılacaklar.

    Ayrıca Bkz. "TikTok, Uygur Türkleriyle ilgili videoyu önce kaldırdı sonra özür diledi"

    Çin Siber Uzay İdaresi’nin (Cyberspace Administration of China-CAC) kanun kapsamında yaptığı açıklamada, “Bahsi geçen teknolojiler; ulusal güvenliği tehlikeye atabilecek, sosyal istikrarı bozabilecek ve diğerlerinin haklarını ihlal edebilecek riskler içermektedir.” ifadelerine yer verilmiş.

    Yazılım ve donanım sektöründeki gelişmelere ek olarak yapay zekâ alanındaki gelişmelerle birlikte gerçeğinden ayırt edilmesi son derece güç olan videoların iyiden iyiye artması neticesinde yasak kararı alan ilk ülke Çin değil. Geçtiğimiz ay Kaliforniya eyaleti de seçimlere 60 gün kala yayına sokulan ve politikacılara ait deepfake videoların, görüntülerin veya ses kayıtlarının suç sayılmasına karar vermişti.



    https://beebom.com/china-deepfakes-banned/ Yorum Yaz
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    Virinom 1 hf. en beğenilen
    Deepfake'in ne olduğunu 1-2 cümle açıklasanız iyi olurdu. Bilmeyenler için
    Deepfake, yapay zeka kullanarak bir kişiyi mevcut bir görüntü veya videoda alan başka bir kişiyle değiştirme yöntemidir.
    Deepfake'in ne olduğunu 1-2 cümle açıklasanız iyi olurdu. Bilmeyenler için Deepfake, yapay zeka kullanarak bir kişiyi mevcut bir görüntü veya videoda ala...
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    Ohol Oula 1 hf.
    Şu sıralar Çin'e sehayat etmeyi düşünürken bu haberden sonra vazgeçtim.
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    Askaparta 1 hf.
    Yüzsüz Çin.
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    bkaakco 1 hf.
    Mesut Çevik'e yasak şoku
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    seamewe5 1 hf.
    Space uzay demek degil sadece, ayni zamanda alan ve bosluk demek. Siberuzay me bicim bir ceviridir yahu? Internet ortami demek bu kadar zor mu?
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    zildjiann 1 hf. seamewe5
    Merhaba, Google'da "Siber uzay" terimini aratır mısınız lütfen.
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    Virinom 1 hf. en beğenilen
    Deepfake'in ne olduğunu 1-2 cümle açıklasanız iyi olurdu. Bilmeyenler için
    Deepfake, yapay zeka kullanarak bir kişiyi mevcut bir görüntü veya videoda alan başka bir kişiyle değiştirme yöntemidir.
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