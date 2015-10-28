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Avrupa Birliği roaming ücretlerini kaldıran yasayı onayladı

Roaming denildiğinde akla her zaman yurtdışı seyahatlerde kabaran faturalar geliyor. Avrupa Birliği ise roaming ücretlerini kaldırma yolunda kararını verdi.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Avrupa Birliği roaming ücretlerini kaldıran yasayı onayladı

Yurtdışında kendi hattınızın anlaşmalı olduğu yerel operatörlerin ağlarına geçiş yapmanızı tanımlayan roaming kavramı, özellikle çok yüksek bedel istediği için seyahatin sonunda kullanıcıya kabarık bir fatura çıkarabiliyor. Cep telefonu abonelerinin adeta kaçtığı roaming kavramı Avrupa Birliği'nde büyük bir darbe aldı. Kendisini bir aile gibi gören Avrupa Birliği, vatandaşlarının sınırları içerisinde daha rahat seyahat edebilmesi için roaming ücretlerinin kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi onayladı.

Yeni düzenlemeye göre bir süre daha operatörler AB vatandaşlarından belirlenen sınırlar dahilinde roaming ücreti almaya devam edecek. Gelecek yıl Nisan ayından itibaren ise AB ülkelerinde roaming ücretleri MB başına 0.20 Avro, SMS başına 0.06 Avro, dakika başına ise 0.05 Avro olarak belirlenecek. 2017 yılı ortasında ise tamamen kaldırılacak.

AB özellikle parçalanmışlığı azaltmak ve yatırımları artırmak amacıyla bu düzenlemeyi yapıyor. 3G konusunda dünyanın en iyi altyapısına sahip olan Avrupa, konu 4G olunca Afrika'nın da gerisine düşüyor. Bu yüzden birlik daha hızlı çalışmalar yapmayı istiyor.
Normalde aboneler roaming ücretleri nedeniyle ya çok az telefona başvuruyor ya da WhatsApp, Facebook, Skype gibi iletişim kanallarını tercih ediyor. Roaming ücretleri kaldırıldığında ise abone kendi ülkesindeymiş gibi rahat bir şekilde konuşabilecek. Bu da operatörlere uzun vadede gelir olarak yansıyacak ancak kısa vadede operatörlerin kaldırılan roaming ücretleri nedeniyle zarar edeceği tahmin ediliyor.

Bazı operatörler şimdiden düzenlemeye göre şekil almaya başladı. Vodafone UK hali hazırda faaliyet gösterdiği ülkelerde abonelerin paketlerinin belirli bir kısmını roaming ücretine dahil olmadan kullanmasını sağlıyordu. Faaliyet göstermediği AB ülkelerinde ise roaming ücreti yerine belirli bir günlük kullanım bedeli yansıtacak. Three UK ise belirli AB ülkelerinde roaming ücretini tamamen kaldırdı.

Ayrıca düzenleme kapsamında operatörlerin adil sınırlar içerisinde abonelerini engellemeleri veya hızını yavaşlatmaları isteniyor. Yani operatörler belirli gruplara hız önceliği verme veya kapsam haricindeki içerikleri kafasına göre engelleme işlemlerini yapamayacak. Buna Net Neutrality adı da veriliyor. 

http://www.theguardian.com/technology/2015/oct/27/europe-abolishes-mobile-phone-roaming-charges Yorum Yaz
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irish 4 yıl en beğenilen
İnsanı düşünen kararlar alınmasına o kadar uzağız ki...
Böyle haberler duyunca insan kendini bir garip hissediyor.
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argat44 4 yıl
SERDARbdrm
Vodafone red kullaniyirsaniz gunde 9.90 liraya paketinizi kullanmaya devam ediyorsunuz yurtdisinda. Turkcell 9.90 a 100dk 100sms 100mb internet veriyor. Kullandiginiz zaman oduyorsunuz, kullanmazsaniz bi ekstra ucret yok. Bence eski gunleri dusundugumuzde super bisi. AB bu yeni kararla 9.90 bile odemeden paketini tum AB ulkelerinde aynen kullanilabilir yapacak. Bu daha bile super! Keske uye olsaydik :(

Yurtdışına çıktım ve bu özellik aktif olmadı. Defalarca mesaj attım ama sistemin çalışmadığına dair mesajlar geldi. Red tarifesinde değilim ve bunu belirten bir ibare de yok. Ha red tarifesi kullananlar içinse yine bi işe yaramaz zaten red tarifesi başlı başına ayrı bir bela.
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SERDARbdrm 4 yıl
Vodafone red kullaniyirsaniz gunde 9.90 liraya paketinizi kullanmaya devam ediyorsunuz yurtdisinda. Turkcell 9.90 a 100dk 100sms 100mb internet veriyor. Kullandiginiz zaman oduyorsunuz, kullanmazsaniz bi ekstra ucret yok. Bence eski gunleri dusundugumuzde super bisi. AB bu yeni kararla 9.90 bile odemeden paketini tum AB ulkelerinde aynen kullanilabilir yapacak. Bu daha bile super! Keske uye olsaydik :(
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irish 4 yıl
İnsanı düşünen kararlar alınmasına o kadar uzağız ki...
Böyle haberler duyunca insan kendini bir garip hissediyor.
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GelecektenGelenDinozor 4 yıl
Çıkmayın zaten yurtdışına oturun aşşağı.
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BARIŞ55 4 yıl
Roaming özelliği kullanan kaç kişi var ki, zenginler dışında?
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Altaylılar 4 yıl
Bız uye degılız gecırmeye devam
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