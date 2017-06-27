Avrupa Birliği'nden Google'a 2.42 milyar euro ceza [Güncellendi]

Avrupa Birliği, rakip Microsoft'un 2010 yılında Google'ı arama sonuçlarında rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle şikayet etmesiyle başlayan davada Google'a rekor bir ceza kesti.

AB, arama devine pazardaki hakim konumunu kendi alışveriş bağlantılarını arama motoru sonuçlarının en üstünde göstermek için kullanması nedeniyle 2.42 milyar euro para cezası verdi. Şirkete ayrıca rekabet karşıtı uygulamaları durduracak değişiklikleri yapması için 90 gün süre verilmiş durumda.

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Google da bir itirazda bulunabilir ancak şirket önümüzdeki 3 ay içinde şartlara uymak zorunda. Aksi taktirde ek cezalarla karşı karşıya kalabilir. Mountain View merkezli şirket, Microsoft ve diğer şirketler tarafından, kullanıcıların arattığı anahtar kelimelerde kendi ürünlerini, bazen de kayıtlı satıcıların ücretli bağlantılarını diğer sonuçların üstünde göstermekle suçlanıyordu.

Google daha büyük para cezası alabilirdi

Bu sonuçlar sponsorlu olarak işaretlenmiş olmasına rağmen, özellikle ilk sayfanın ücretli sonuçlarla doldurulduğu mobil cihazlarda, bazen geleneksel bağlantıları bulmak çok daha zor hale geliyor. Google'ın Avrupa Birliği'nden aldığı para cezası, şimdiye kadar bir teknoloji şirketine verilen en büyük para cezası oldu ancak Komisyon, daha büyük bir ceza da verebilirdi.

AB kurallarına göre, Eski Kıta'daki yasaları ihlal eden şirketler, yıllık gelirlerinin yüzde 10'una kadar para cezasına çarptırılabiliyor. BBC'ye göre Alphabet son mali yılda 90 milyar dolar gelire ulaşmış durumda. Bu açıdan bakıldığında Google'ın toplamda 8 milyar euro gibi bir cezadan kurtulduğu söylenebilir.

GÜNCELLEME: Google, AB kararına itirazda bulunmayı düşündüğünü açıklayan bir bildiri yayınladı. Şirketin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:



"Google'ı ürün aramak için kullandığınızda, size aradığınızı vermeye çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirme becerimiz, kendimiz ya da herhangi bir site veya satıcı lehine işlemiyor. Bu kullanıcıların geribildirimine dayalı sıkı çalışma ve sürekli inovasyonun bir sonucudur. Kanıtlar göz önüne alındığında, bugün açıklanan karara saygılı bir biçimde katılmıyoruz. İtirazı değerlendirirken Komisyonun kararını detaylı bir şekilde gözden geçireceğiz ve davamıza devam etmeyi umuyoruz."

http://www.bbc.com/news/technology-40406542?ns_mchannel=social&ns_campaign=bbc_breaking&ns_source=twitter&ns_linkname=news_central