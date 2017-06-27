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Avrupa Birliği'nden Google'a 2.42 milyar euro ceza [Güncellendi]

AB, rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Google'a 2.42 milyar euro ceza verdi. Şirket pazardaki hakim konumunu kullanarak kendi alışveriş bağlantılarını üst sıralarda göstermekle suçlanıyordu
1 yıl
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Web Siteleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Avrupa Birliği, rakip Microsoft'un 2010 yılında Google'ı arama sonuçlarında rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle şikayet etmesiyle başlayan davada Google'a rekor bir ceza kesti.
AB, arama devine pazardaki hakim konumunu kendi alışveriş bağlantılarını arama motoru sonuçlarının en üstünde göstermek için kullanması nedeniyle 2.42 milyar euro para cezası verdi. Şirkete ayrıca rekabet karşıtı uygulamaları durduracak değişiklikleri yapması için 90 gün süre verilmiş durumda.
Ayrıca Bkz. "Android Nougat alacak Meizu akıllı telefonlar belli oldu"
Google da bir itirazda bulunabilir ancak şirket önümüzdeki 3 ay içinde şartlara uymak zorunda. Aksi taktirde ek cezalarla karşı karşıya kalabilir. Mountain View merkezli şirket, Microsoft ve diğer şirketler tarafından, kullanıcıların arattığı anahtar kelimelerde kendi ürünlerini, bazen de kayıtlı satıcıların ücretli bağlantılarını diğer sonuçların üstünde göstermekle suçlanıyordu.

Google daha büyük para cezası alabilirdi

Bu sonuçlar sponsorlu olarak işaretlenmiş olmasına rağmen, özellikle ilk sayfanın ücretli sonuçlarla doldurulduğu mobil cihazlarda, bazen geleneksel bağlantıları bulmak çok daha zor hale geliyor. Google'ın Avrupa Birliği'nden aldığı para cezası, şimdiye kadar bir teknoloji şirketine verilen en büyük para cezası oldu ancak Komisyon, daha büyük bir ceza da verebilirdi.
AB kurallarına göre, Eski Kıta'daki yasaları ihlal eden şirketler, yıllık gelirlerinin yüzde 10'una kadar para cezasına çarptırılabiliyor. BBC'ye göre Alphabet son mali yılda 90 milyar dolar gelire ulaşmış durumda. Bu açıdan bakıldığında Google'ın toplamda 8 milyar euro gibi bir cezadan kurtulduğu söylenebilir.
GÜNCELLEME: Google, AB kararına itirazda bulunmayı düşündüğünü açıklayan bir bildiri yayınladı. Şirketin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"Google'ı ürün aramak için kullandığınızda, size aradığınızı vermeye çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirme becerimiz, kendimiz ya da herhangi bir site veya satıcı lehine işlemiyor. Bu kullanıcıların geribildirimine dayalı sıkı çalışma ve sürekli inovasyonun bir sonucudur. Kanıtlar göz önüne alındığında, bugün açıklanan karara saygılı bir biçimde katılmıyoruz. İtirazı değerlendirirken Komisyonun kararını detaylı bir şekilde gözden geçireceğiz ve davamıza devam etmeyi umuyoruz."

http://www.bbc.com/news/technology-40406542?ns_mchannel=social&ns_campaign=bbc_breaking&ns_source=twitter&ns_linkname=news_central Yorum Yaz
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cheelik 1 yıl en beğenilen
Reis : Eyyy! AB nerde mülteciler için göndericeğiniz para.
AB : Google dan Apple dan alabilirsek göndericez abi.
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DH Misafiri 1 yıl
trump in avrupali sirketlere kestigi cazanin karsilikdir. kasima kasirim seni dir. ha gelen parada reise ve yunanlara pay edilir.
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Taylor Lautnerr 1 yıl
Google'ın da umrundaydı.
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tugares 1 yıl
Hiçbirşey olmamış gibi devam edecekler, danışıklı dövüş başka bişey değil :)
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reshthesucker 1 yıl
Herkes de Türkiye'den büyük oyunu görmeye başlamış.
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Angel of the Lord 1 yıl
Cezaya bak be. Bu para nereye gidiyor peki? Hangi hazineye?
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PurposeLess sinan 1 yıl
İngiliz-Alman savaşı kızışıyor, atacaklar yine dünyayı ateşin içine.
21.yy dünyası için 4.sanayi devriminin sosoyolojik değişimi
ve
Transhümanizm
Singularity
Human+Cinsiyet Teorisi
LGBT
20. Sanayi devrimi, işveren, işçi ilişkisi: Marksizm/Komünizm
21.yy 4.Sanayi Devrimi: İşveren-işçi robot : Tranhümanizm
20.yy Bir kadın bir erkek ve çocuklardan oluşan Aile kavramı
21.yy'da anne erkek-baba kadın ve gen bankalarından çocuklar
4. Sanayi Devrimi ile dünya tarihine format atıp yeni bir başlangıç
20-30 yıl sonrasına atılan adımlar
Sosyal Medya, bilgisayar/mobil oyunlar, çizgi fimlerle yetişen çocuklar
Dünya muktedirleri, kökten dinci, tapınakçı, paganlar vs
projeleri ile beyin formatı attıkları "sözde ilericiler"
Sanırım istedikleri düzenin zemini yavaş yavaş hazırlanıyor.
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cheelik 1 yıl en beğenilen
Reis : Eyyy! AB nerde mülteciler için göndericeğiniz para.
AB : Google dan Apple dan alabilirsek göndericez abi.
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Kartal Göz 1 yıl cheelik
cheelik
Reis : Eyyy! AB nerde mülteciler için göndericeğiniz para.
AB : Google dan Apple dan alabilirsek göndericez abi.

AB'nin istese bu parayı veremeyeceğini mi iddia ediyorsun? Neyi eleştirdiğin anlaşılmıyor.
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google, avrupa birliği ve
7 etiket daha para cezası eu komisyon 2.42 milyar euro Web Siteleri Internet Onur Seven
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