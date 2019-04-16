Avrupa Parlamentosu, yeni araçlarda güvenlik teknolojilerini zorunlu kılan düzenlemeyi onayladı

Avrupa Birliği’nin (AB) yeni araçlara zorunlu “akıllı hız asistanı” konulmasına ilişkin düzenlemesinde son aşamaya gelindi. Avrupa Parlamentosu (AP), Mayıs 2022’den itibaren geçerli olacak düzenlemeye onay verdi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için artık sadece AB Konseyi’nin onayı gerekiyor.

Strazburg’da toplanan AP Genel Kurulu, araçlarda yeni güvenlik teknolojileri kullanımını zorunlu hale getirecek yeni kuralları 30’a karşı 578 oyla kabul etti. Buna göre, AB üyesi ülkelerde 2022’nin Mayıs ayından itibaren otomobil, kamyon ve otobüs gibi yeni araçlarda akıllı hız asistanı, alkollü sürüş engel düzeneği, sürücü uyku ve dikkat uyarısı, acil duruş sinyal sistemi, geri görüş kamerası ve sürüş verilerinin kaydedileceği kara kutuların kullanılması zorunlu olacak.

Haritalar ve trafik işaretlerinden elde ettiği verilere göre sürücüyü hız limitini aşmaması konusunda uyaracak akıllı hız asistanı ile ölümcül kazaların yüzde 20 oranında azaltılması öngörülüyor. Yetkililer bunun bir hız sınırlayıcı değil, yalnızca sürücüyü uyaran bir sistem olduğunu belirtiyor. Ayrıca, otobüs ve kamyonlarda halihazırda zorunlu olan acil durum fren sistemi ve şerit takip asistanının artık otomobil ve hafif ticari araçlar için de zorunlu olacağı ifade ediliyor.

2018 yılında Avrupa’daki trafik kazalarında 25 bin 100 kişinin hayatını kaybettiği, 135 bin kişinin de ağır yaralandığı belirtiliyor. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ölümcül kaza sayısında ciddi bir düşüş yaşanması bekleniyor.





http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190410IPR37528/parliament-approves-eu-rules-requiring-life-saving-technologies-in-vehicles