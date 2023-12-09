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    Anlık Bildirim

    Avrupa Parlamentosu yapay zeka teknolojisiyle ilgili ilk kuralları belirledi

    Avrupa Parlamentosu, yapay zekanın kullanımını düzenleyen önemli kurallar üzerinde geçici bir anlaşmaya vardı.                                                   
    AB yapay zeka teknolojisiyle ilgili ilk kuralları belirledi Tam Boyutta Gör
    Avrupa Parlamentosu üyeleri dün 15 saat boyunca yaklaşmakta olan yapay zeka düzenleme yasasının önemli hükümlerini tartıştı. Sonunda yetkililer, tasarı üzerinde daha fazla ilerleme kaydedilmesinin önünü açan bir dizi kilit husus üzerinde anlaşmaya varmayı başardı.

    Reuters'e göre, onaylanan kurallar listesi oldukça kapsamlı, ancak birkaç ana nokta vurgulanabilir. Bu nedenle, önümüzdeki yasa, temel modelleri sağlayan şirketlere, teknolojinin şeffaflığını ve sinir ağının eğitildiği verilerin açıklanmasını sağlama yükümlülüğü getirecek. Bu durumun, AB telif hakkı yasasına uymak için gerekli olduğu belirtiliyor.

    Bazı düzenlemeler eleştiri aldı

    Yasa ayrıca hükümetin kamuya açık yerlerde vatandaşlar için gerçek zamanlı biyometrik gözetimi kullanabilmesini de öngörüyor. Ancak bu gözetimin sadece suçları kaydetmek, kamu güvenliğine yönelik mevcut veya öngörülebilir tehditleri ve şüpheli suçluları aramak için kullanılacağı iddia ediliyor. Aynı zamanda, bu tür sosyal gözetim sistemlerinin siyasi, dini ve felsefi görüşler, cinsiyet, ırk ve diğer hususlara göre biyometrik kategorizasyon yapması yasaklandı.

    AB yapay zeka teknolojisiyle ilgili ilk kuralları belirledi Tam Boyutta Gör
    Avrupalı insan hakları aktivistleri ve bilişim şirketleri, AB'nin yapay zekaya yönelik ilk kurallarını şimdiden eleştirdi. Örneğin DigitalEurope, yapay zekayı düzenleme girişimini "şirketler için başka bir yük" olarak nitelendirdi. Avrupa Dijital Hakları ise gerçek zamanlı yüz tanımanın fiilen yasallaştırılmasından endişe duyuyor.

    AB Yapay Zeka düzenleme yasasının ilk uygulaması önümüzdeki yılın başlarında yürürlüğe girebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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