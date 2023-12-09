Avrupa Parlamentosu yapay zeka teknolojisiyle ilgili ilk kuralları belirledi

Tam Boyutta Gör Avrupa Parlamentosu üyeleri dün 15 saat boyunca yaklaşmakta olan yapay zeka düzenleme yasasının önemli hükümlerini tartıştı. Sonunda yetkililer, tasarı üzerinde daha fazla ilerleme kaydedilmesinin önünü açan bir dizi kilit husus üzerinde anlaşmaya varmayı başardı.

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Reuters'e göre, onaylanan kurallar listesi oldukça kapsamlı, ancak birkaç ana nokta vurgulanabilir. Bu nedenle, önümüzdeki yasa, temel modelleri sağlayan şirketlere, teknolojinin şeffaflığını ve sinir ağının eğitildiği verilerin açıklanmasını sağlama yükümlülüğü getirecek. Bu durumun, AB telif hakkı yasasına uymak için gerekli olduğu belirtiliyor.

Bazı düzenlemeler eleştiri aldı

Yasa ayrıca hükümetin kamuya açık yerlerde vatandaşlar için gerçek zamanlı biyometrik gözetimi kullanabilmesini de öngörüyor. Ancak bu gözetimin sadece suçları kaydetmek, kamu güvenliğine yönelik mevcut veya öngörülebilir tehditleri ve şüpheli suçluları aramak için kullanılacağı iddia ediliyor. Aynı zamanda, bu tür sosyal gözetim sistemlerinin siyasi, dini ve felsefi görüşler, cinsiyet, ırk ve diğer hususlara göre biyometrik kategorizasyon yapması yasaklandı.

Tam Boyutta Gör Avrupalı insan hakları aktivistleri ve bilişim şirketleri, AB'nin yapay zekaya yönelik ilk kurallarını şimdiden eleştirdi. Örneğin DigitalEurope, yapay zekayı düzenleme girişimini "şirketler için başka bir yük" olarak nitelendirdi. Avrupa Dijital Hakları ise gerçek zamanlı yüz tanımanın fiilen yasallaştırılmasından endişe duyuyor.

AB Yapay Zeka düzenleme yasasının ilk uygulaması önümüzdeki yılın başlarında yürürlüğe girebilir.

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AB yapay zeka teknolojisiyle ilgili ilk kuralları belirledi