Avrupa Parlamentosu yapay zeka teknolojisiyle ilgili ilk kuralları belirledi

Reuters'e göre, onaylanan kurallar listesi oldukça kapsamlı, ancak birkaç ana nokta vurgulanabilir. Bu nedenle, önümüzdeki yasa, temel modelleri sağlayan şirketlere, teknolojinin şeffaflığını ve sinir ağının eğitildiği verilerin açıklanmasını sağlama yükümlülüğü getirecek. Bu durumun, AB telif hakkı yasasına uymak için gerekli olduğu belirtiliyor.
Bazı düzenlemeler eleştiri aldı
Yasa ayrıca hükümetin kamuya açık yerlerde vatandaşlar için gerçek zamanlı biyometrik gözetimi kullanabilmesini de öngörüyor. Ancak bu gözetimin sadece suçları kaydetmek, kamu güvenliğine yönelik mevcut veya öngörülebilir tehditleri ve şüpheli suçluları aramak için kullanılacağı iddia ediliyor. Aynı zamanda, bu tür sosyal gözetim sistemlerinin siyasi, dini ve felsefi görüşler, cinsiyet, ırk ve diğer hususlara göre biyometrik kategorizasyon yapması yasaklandı.
AB Yapay Zeka düzenleme yasasının ilk uygulaması önümüzdeki yılın başlarında yürürlüğe girebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.