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Avrupa’da Google uygulamaları üreticilere ekstra 40$’a mal olacak

Kendi uygulamalarını Android üreticilerine artık dayatamayacak olan Google, lisans bedelini ülkeye göre 40$ seviyesine kadar çıkan miktarlarda belirledi. Yeni karar tartışma yaratabilir.
7 ay
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7
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Avrupa Komisyonu’nun kendi uygulama paketini başka bir seçenek bırakmadan üreticilere zorladığı ve haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle 5 milyar dolar ceza verdiği Google, acı bir reçete hazırladı. Avrupa’da telefon fiyatları yükselecek.

Reçete acı oldu

Elde edilen gizli dokümanlar Google’ın Komisyon raporu doğrultusunda hazırladığı yeni uygulama kurulum politikasını gözler önüne seriyor. Buna göre en üst paket fiyatı 40$ olacak ve haliyle telefon fiyatlarına yansıyacak.

Yeni karar doğrultusunda Google, Avrupa sınırları içerisinde Android işletim sistemini kullanacak olan üreticilerin paket seçmesine imkân tanıyacak. Üreticiler isterse Google’ın kendi uygulamalarını yüklediği Android kurulumunu tercih edecek. İstemezse alternatif uygulamaları müşterilerine sunacak.

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Eğer özel Android kurulumunu tercih etmeyen ancak Chrome ve Google Play gibi ana uygulamaların olduğu Google Mobile Services paketini isterse bunun bir ücreti olacak. Google Avrupa kıtasını üç farklı bölgeye ayırmış.

İngiltere, İsveç, Almanya, Norveç ve Hollanda en pahalı grupta yer alıyor. Bu grupta uygulama paketinin ücreti 500 ppi üzeri piksel yoğunluğu olan telefonlar için 40$ olarak belirlenmiş. 400 ppi – 500 ppi arasında 20$, 400 ppi altı ise 10$ ücret gerektiriyor.

Diğer iki grupta ücretler biraz daha düşük ve en düşük olarak da 2.5$ belirlenmiş. Tabletlerde paket standart ve 20$ ücret gerektiriyor. Yeni ücretlendirme politikası 1 Şubat 2019 tarihinde başlayacak. Ayrıca alternatif uygulamalara yönelen üreticilerin Chrome reklam gelirlerinden pay alamayacağı da belirtiliyor.

Yani işin aslı Google yine üreticileri kendi uygulamalarını kurmaya zorladığı bir çözüm hazırlamış. Alternatif uygulamalara yönelmek elbette diğer geliştiricilerin kazanmasını ve büyümesini sağlayacaktır ancak üreticilerin bundan pay almaya başlaması oldukça fazla zaman alacaktır. Bu da bir risk olarak üreticilerin karşısına çıkıyor.

Diğer taraftan kendi isteğiyle özel Android kurulum paketini tercih edenler hem ücreti ödemiyor hem de reklam gelirlerini almaya devam ediyor. Alternatif uygulamalara yönelen ancak Chrome, Google Play gibi uygulamaları isteyenler de ülkeye göre 40$ seviyesine varan telif ücreti ödemek durumunda. Genel tabloya baktığımız zaman aslında eskisi gibi üreticilerin ön yüklü Google uygulamalarına devam etmesi kaçınılmaz gibi görünüyor.

 

https://www.theverge.com/2018/10/19/17999366/google-eu-android-licensing-terms Yorum Yaz
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Nevfel 7 ay en beğenilen
Google o 5 milyarı sizden 15 almıyacak mı sandınız?
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Angel of the Lord 7 ay
Zamanında bedava ön yüklü gelen uygulamalar şimdi ön yüklü gelmesi için paralı mı oldu yani? Yoksa ben mi yanlış anladım?
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extinct 7 ay
şimdi bizi avrupalı yaparlar
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adroid 6 ay
Google play,gmail,youtube dışındaki verecekleri uygulamalar işe yaramıyor zaten.
Artık üreticiler ekran kalitesi kısıp 280 pp yapıp bu şekilde o 10$'nin acısını çıkarırlar özellikle sansung yapar bunu j6 ve j8 de yaptıkları gibi
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10ff 7 ay
Eyvah... koy şimdi 1000 lira zam telefonlara...
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extinct 7 ay
şimdi bizi avrupalı yaparlar
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Angel of the Lord 7 ay
Zamanında bedava ön yüklü gelen uygulamalar şimdi ön yüklü gelmesi için paralı mı oldu yani? Yoksa ben mi yanlış anladım?
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esmerbuyucu 7 ay
Böyle bir opsiyon sunsalardı millet kurulu gelmesin diye üstüne 40 dolar bile verirdi. Lakin kendi uygulamalarını kurdurmak için para istemeleri komik olmuş. Bedava verseler kullanmayın gitsin 😂😂😂
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Nevfel 7 ay en beğenilen
Google o 5 milyarı sizden 15 almıyacak mı sandınız?
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tugares 7 ay
Vurdu gol oldu dedikleri bu olsa gerek.
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