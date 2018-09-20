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Avrupa'nın prototip uydusu, ilk kez 'uzay çöpü' yakaladı

Uzay çöpü yakalama teknolojilerini test etmesi için geçtiğimiz Nisan ayında uzaya gönderilen RemoveDebris, ilk testini başarıyla tamamladı. RemoveDebris bu anlamda önemli bir ilke imza attı.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Avrupalı bilim insanları tarafından geliştirilen RemoveDebris isimli prototip uydu, bir uzay çöpünü yakalayarak önemli bir ilke imza attı. Yörüngeye bırakılan küçük bir uyduyu ağ fırlatarak yakalayan RemoveDebris, böylece ilk uzay çöpü yakalama teknolojisini başarıyla test etmiş oldu.


Yukarıdaki videoda görüldüğü gibi ayakkabı kutusu boyutlarındaki küçük bir cisim RemoveDebris'ten yaklaşık 7-8 metre uzaklıkta bulunuyor. Sonrasında ise görüş alanına bir ağın girdiğini görüyoruz. Uzay aracı tarafından fırlatılan ağ, genişleyerek ilerliyor ve küçük cismin etrafını sarıyor.

Deneyin sonuçlarından çok memnun olduklarını belirten Surrey Üniversitesi araştırmacısı Guglielmo Aglietti,"Kullandığımız teknik basit bir fikir gibi görünebilir. Ancak bu sistemi geliştirmek için Surrey Üniversitesi, Airbus ve diğer partnerlerimiz uzun yıllar çalıştı. Uzayda böylesine bir ağ sistemi kullanmak göründüğünden çok daha kompleks bir iş." ifadelerine yer verdi.

Deneyler devam edecek


Bu yılın başlarında Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen RemoveDebris, "uzay çöplüğü" problemine çözüm getirebilecek teknolojileri test etmesi için tasarlanmıştı. Ağ sistemini başarıyla test eden uydu önümüzdeki dönemlerde diğer teknolojilerini de deneyecek.

Bunlar arasında zıpkınla uzay çöpü yakalamak ve yelken açarak atmosfere dalış yapmak gibi teknikler de bulunuyor. RemoveDebris'in test edeceği son teknik olan yelken teknolojisinin, yörüngedeki görevi sona eren uyduların tekrar Dünya'ya dönerek uzay çöpüne dönüşmesini engelleyeceği düşünülüyor.

RemoveDebris görevinin temsili videosu:


Uzay çöplüğü bir tehdide dönüşebilir


Uzay sektörünün son yıllarda iyice ivme kazanmasıyla beraber artık çok daha fazla dile getirilmeye başlanan "uzay çöplüğü" problemi, bundan yaklaşık 60 yıl önce Sovyetler Birliği'nin Sputnik 1 uyudusunu yörüngeye yerleştirmesiyle başlamıştı. Sadece 4 yıl sonra, 12 Nisan 1962'de Yuri Gagarin ilk kez uzaya çıktığı sıralarda yaklaşık 200, takvimler 1980'i gösterdiğindeyse tam 5000 insan yapımı obje yörüngede yüzüyordu. Bugün ise NASA, bu sayının yaklaşık 40 bine ulaştığını söylüyor.

Uzay çöplüğü probleminin kontrol altına alınmaması halinde gelecekte hem astronotlar hem de uzay araçları için çok önemli bir tehdit haline gelebilme ihtimali bulunuyor. Dolayısıyla bugün ABD, Avrupa, Çin ve Rusya gibi dünya devleri bu probleme çözüm bulabilmek için birok proje üzerinde çalışıyor. RemoveDebris'i Nisan ayında yörüngeye fırlatan Avrupa ise bu anlamda ilk somut adımı atan isim olmuştu.

https://www.forbes.com/sites/bridaineparnell/2018/09/19/removedebris-uk-satellite-is-the-first-to-clean-up-space-junk/#3263e7fc5940 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
maxmania 8 ay
2003 yapımı planetes isimli animede bu uzay çöpü konusu ele alınmıştı. konusu ise; uzay turizmi başlamış, yörüngede yolcu taşıyan bir mekiğe uzay çöpü çarpması sonucu bir çok kişinin ölmesi yüzünden ticari olarak uzay çöpçülüğü yapan şirketler ortaya çıkmış, böyle bir şirkette çöpçü olarak çalışan astronotların hayatını anlatıyordu.
uzaydaki teknolojik uydulara göbekten bağlıyız, en ufak bir kaza durumunda hem zaman hem de yüklü miktarda para kaybı olur. hele uzay turizminin çok dillendirildiği bu dönemde bu tarz uzay çöpçülüğü sektörünün başlamaması düşünülemezdi. geri dönüşüm için de iyi olur, sonuçta uydu yapımı için değerli madenler yüksek oranla kullanılmakta.
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