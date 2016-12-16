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Avrupa’nın konumlama sistemi Galileo hayata geçiyor

Avrupa’nın yaklaşık 17 yılda kullanıma hazır hale gelen ve halen önünde gidilecek yolu bulunan konumlama sistemi Galileo, kısa süre içerisinde kullanıma sunulacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Ekrem71
Haber Editörü
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Avrupa’nın konumlama sistemi Galileo hayata geçiyor

Son yıllarda büyük ülkelerin kendi konumlama sistemini oluşturmak için büyük bir çaba içerisine girdiğini görüyoruz. ABD’nin GPS teknolojisine rakip olarak Rusya’nın GLONASS sisteminden sonra şimdi de Avrupa’nın Galileo sistemi hayata geçiyor.

Uzun Soluklu Bir Çalışma

1999 yılında başlayan Avrupalı konumlama sistemi projesi Galileo, özel yatırımcıların desteğini aramıştı ancak bunda başarılı olamayınca 2008 yılında devreye Avrupa Komisyonu girdi ve tüm yatırımı üzerine aldı. Aradan geçen 17 yıl 11 milyar dolarlık yatırımın ardından Galileo devreye alınıyor.

Toplamda 30 uydudan oluşacak sistem için ilk uydu 2011 yılında fırlatılmıştı. Sonrasında uydu fırlatma devam etti ancak bazı uydular yanlış yörüngeye oturduğu için gecikmeler yaşandı. Şu ana kadar 18 uydu fırlatılmış durumda. Hali hazırda Avrupa Uzay Ajansı tarafından yönetilen Galileo henüz tam bağımsız değil.

Erken aşamada olduğu için GPS sistemi ile ortak çalışmak zorunda. Böylece hassas konumlama yapabiliyor. 2020 yılında ise sistemin 120 santimetrekarelik alan içerisinde doğru ölçümler yapabileceği ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "LVL: Yerli geliştiricilerden etkileyici bir oyun"

Son dönemde sürücüsüz araçlar ve akıllı sistemler gibi sektörler dikkate alındığında sivil kontrol edilen konumlama teknolojilerinin Avrupa için önemi büyük. Ayrıca 2030 yılında uydu ile ilişkili ürün ve hizmetlerin Avrupa’nın gayri safi milli hasılasının yüzde 30’unu oluşturacağı tahmin ediliyor.

Farklı konumlama teknolojileri elbette uyumluluk gerektiriyor. Hali hazırda GPS ve GLONASS destekleyen yongalar yaygın kullanımda bulunuyor. Galileo’yu destekleyen yonga sayısı da oldukça fazla ancak bir yazılım güncellemesi ile erişime açılması gerekiyor. Bu bakımdan yaygın kullanım için bir süre beklemek gerekecek.

 

http://venturebeat.com/2016/12/16/europes-new-gps-system-galileo-goes-live-in-bid-to-end-dependence-on-u-s-network/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
AKTeknisyen 2 yıl en beğenilen
17 yılda 11 Milyar dolar para harcayıp ancak faaliyete biz geçirecektik sonra oturup forumda yazılanları okuyacaktık :D Yerden yere vurmak tabiri az kalırdı.
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DH Misafiri 2 yıl
Ulan adam dünya yuvarlak dedi diye etmediklerini bırakmadılar şimdi onun ismiyle uydu atıyolar :)
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BekirARSLAN 2 yıl
Glonass bence en hızlısı bağlantı hızı 2 sn GPS e bağlanması 10 sn sürüyor bakalım bu nasıl olacak
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sis651 2 yıl
Temmuz ayında Samsung Galaxy K Zoom ile Polonya'da iken bir Galileo uydusundan sinyal alabildim. Tabi o haliyle GPS ve Glonass olmasa bir işe yaramazdı. Daha yolu var biraz ama doğruluğun 1 m düzeyinde olacağı söyleniyor, göreceğiz bakalım.
Bir de Sirf V5, MTK3333 gibi GPS yongaları gelecek GNSS desteğine sahip, yani üretici firmanın sağlayacağı bir yazılım ile piyasada var olan bu tür GPS yongaları da Galileo kullanmaya başlayabilecek.
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MERT237 2 yıl
Helal olsun adamlara.Bizimkiler de anca yapılana çamur atsın.
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AKTeknisyen 2 yıl en beğenilen
17 yılda 11 Milyar dolar para harcayıp ancak faaliyete biz geçirecektik sonra oturup forumda yazılanları okuyacaktık :D Yerden yere vurmak tabiri az kalırdı.
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ozzy55ozzy 2 yıl AKTeknisyen
AKTeknisyen

17 yılda 11 Milyar dolar para harcayıp ancak faaliyete biz geçirecektik sonra oturup forumda yazılanları okuyacaktık :D Yerden yere vurmak tabiri az kalırdı.

Uzayla alakalı olduğu için o 17 yıl çok değil
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34dxf 2 yıl
Keşke bizde bu projelere dahil olabilsek.
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smart1978 2 yıl
General Mobile 5 Plus destekliyor ( Snapdragon 617 )
Pixel telefonlari da
Snapdragon 820 ler de
KISACA : Son cikan guncel Snapdragon islemcileri donanimsal olarak geliyor.
Pixel XL sahibiyim Galileo uydularini da goruyor . Konum bulma zaten hizli idi artik hizdan ote hizmet cesitliligi de kurtarma vs 3. parti uygulamalar ile de Galileo Uydusu ile cag atlanacak .
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St Batuhan 2 yıl smart1978
smart1978

General Mobile 5 Plus destekliyor ( Snapdragon 617 )

Pixel telefonlari da

Snapdragon 820 ler de


KISACA : Son cikan guncel Snapdragon islemcileri donanimsal olarak geliyor.


Pixel XL sahibiyim Galileo uydularini da goruyor . Konum bulma zaten hizli idi artik hizdan ote hizmet cesitliligi de kurtarma vs 3. parti uygulamalar ile de Galileo Uydusu ile cag atlanacak .




İşte haberin can alıcı noktası. Cidden yarım haber sayısında artış var. Yapmış olmak için değil de cidden haber amaçlı olsa keşke. Destekleyen telefonlardan bahsedilmesi haberde çok iyi olurdu. Umarım editör bu eksikliği arkadaşın da verdiği örnekleri de ele alıp giderir.

Dip Not: Önemli olan bir tek ürün değil ürünün kullanılabilirliği de yani hizmetler ve destekleyen cihazlar.
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