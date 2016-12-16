Avrupa’nın konumlama sistemi Galileo hayata geçiyor

Son yıllarda büyük ülkelerin kendi konumlama sistemini oluşturmak için büyük bir çaba içerisine girdiğini görüyoruz. ABD’nin GPS teknolojisine rakip olarak Rusya’nın GLONASS sisteminden sonra şimdi de Avrupa’nın Galileo sistemi hayata geçiyor.

Uzun Soluklu Bir Çalışma

1999 yılında başlayan Avrupalı konumlama sistemi projesi Galileo, özel yatırımcıların desteğini aramıştı ancak bunda başarılı olamayınca 2008 yılında devreye Avrupa Komisyonu girdi ve tüm yatırımı üzerine aldı. Aradan geçen 17 yıl 11 milyar dolarlık yatırımın ardından Galileo devreye alınıyor.

Toplamda 30 uydudan oluşacak sistem için ilk uydu 2011 yılında fırlatılmıştı. Sonrasında uydu fırlatma devam etti ancak bazı uydular yanlış yörüngeye oturduğu için gecikmeler yaşandı. Şu ana kadar 18 uydu fırlatılmış durumda. Hali hazırda Avrupa Uzay Ajansı tarafından yönetilen Galileo henüz tam bağımsız değil.

Erken aşamada olduğu için GPS sistemi ile ortak çalışmak zorunda. Böylece hassas konumlama yapabiliyor. 2020 yılında ise sistemin 120 santimetrekarelik alan içerisinde doğru ölçümler yapabileceği ifade ediliyor.

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Son dönemde sürücüsüz araçlar ve akıllı sistemler gibi sektörler dikkate alındığında sivil kontrol edilen konumlama teknolojilerinin Avrupa için önemi büyük. Ayrıca 2030 yılında uydu ile ilişkili ürün ve hizmetlerin Avrupa’nın gayri safi milli hasılasının yüzde 30’unu oluşturacağı tahmin ediliyor.

Farklı konumlama teknolojileri elbette uyumluluk gerektiriyor. Hali hazırda GPS ve GLONASS destekleyen yongalar yaygın kullanımda bulunuyor. Galileo’yu destekleyen yonga sayısı da oldukça fazla ancak bir yazılım güncellemesi ile erişime açılması gerekiyor. Bu bakımdan yaygın kullanım için bir süre beklemek gerekecek.