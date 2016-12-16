Avrupa’nın konumlama sistemi Galileo hayata geçiyor

Son yıllarda büyük ülkelerin kendi konumlama sistemini oluşturmak için büyük bir çaba içerisine girdiğini görüyoruz. ABD’nin GPS teknolojisine rakip olarak Rusya’nın GLONASS sisteminden sonra şimdi de Avrupa’nın Galileo sistemi hayata geçiyor.
Uzun Soluklu Bir Çalışma
1999 yılında başlayan Avrupalı konumlama sistemi projesi Galileo, özel yatırımcıların desteğini aramıştı ancak bunda başarılı olamayınca 2008 yılında devreye Avrupa Komisyonu girdi ve tüm yatırımı üzerine aldı. Aradan geçen 17 yıl 11 milyar dolarlık yatırımın ardından Galileo devreye alınıyor.
Toplamda 30 uydudan oluşacak sistem için ilk uydu 2011 yılında fırlatılmıştı. Sonrasında uydu fırlatma devam etti ancak bazı uydular yanlış yörüngeye oturduğu için gecikmeler yaşandı. Şu ana kadar 18 uydu fırlatılmış durumda. Hali hazırda Avrupa Uzay Ajansı tarafından yönetilen Galileo henüz tam bağımsız değil.
Erken aşamada olduğu için GPS sistemi ile ortak çalışmak zorunda. Böylece hassas konumlama yapabiliyor. 2020 yılında ise sistemin 120 santimetrekarelik alan içerisinde doğru ölçümler yapabileceği ifade ediliyor.Ayrıca Bkz. "LVL: Yerli geliştiricilerden etkileyici bir oyun"
Son dönemde sürücüsüz araçlar ve akıllı sistemler gibi sektörler dikkate alındığında sivil kontrol edilen konumlama teknolojilerinin Avrupa için önemi büyük. Ayrıca 2030 yılında uydu ile ilişkili ürün ve hizmetlerin Avrupa’nın gayri safi milli hasılasının yüzde 30’unu oluşturacağı tahmin ediliyor.
Farklı konumlama teknolojileri elbette uyumluluk gerektiriyor. Hali hazırda GPS ve GLONASS destekleyen yongalar yaygın kullanımda bulunuyor. Galileo’yu destekleyen yonga sayısı da oldukça fazla ancak bir yazılım güncellemesi ile erişime açılması gerekiyor. Bu bakımdan yaygın kullanım için bir süre beklemek gerekecek.
http://venturebeat.com/2016/12/16/europes-new-gps-system-galileo-goes-live-in-bid-to-end-dependence-on-u-s-network/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir de Sirf V5, MTK3333 gibi GPS yongaları gelecek GNSS desteğine sahip, yani üretici firmanın sağlayacağı bir yazılım ile piyasada var olan bu tür GPS yongaları da Galileo kullanmaya başlayabilecek.
Uzayla alakalı olduğu için o 17 yıl çok değil
Pixel telefonlari da
Snapdragon 820 ler de
KISACA : Son cikan guncel Snapdragon islemcileri donanimsal olarak geliyor.
Pixel XL sahibiyim Galileo uydularini da goruyor . Konum bulma zaten hizli idi artik hizdan ote hizmet cesitliligi de kurtarma vs 3. parti uygulamalar ile de Galileo Uydusu ile cag atlanacak .
İşte haberin can alıcı noktası. Cidden yarım haber sayısında artış var. Yapmış olmak için değil de cidden haber amaçlı olsa keşke. Destekleyen telefonlardan bahsedilmesi haberde çok iyi olurdu. Umarım editör bu eksikliği arkadaşın da verdiği örnekleri de ele alıp giderir.
Dip Not: Önemli olan bir tek ürün değil ürünün kullanılabilirliği de yani hizmetler ve destekleyen cihazlar.
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