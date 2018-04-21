Avrupa'nın prototip uydusu, "uzay çöplerini" işte böyle yakalayacak

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Uzay sektörünün son yıllarda iyice ivme kazanmasıyla beraber artık çok daha fazla dile getirilmeye başlanan "uzay çöplüğü" problemi, bundan yaklaşık 60 yıl önce Sovyetler Birliği'nin Sputnik 1 uyudusunu yörüngeye yerleştirmesiyle başlamıştı. Sadece 4 yıl sonra, 12 Nisan 1962'de Yuri Gagarin ilk kez uzaya çıktığı sıralarda yaklaşık 200, takvimler 1980'i gösterdiğindeyse tam 5000 insan yapımı obje yörüngede yüzüyordu. Bugün ise NASA, bu sayının yaklaşık 40 bine ulaştığını söylüyor.Uzay çöplüğü probleminin kontrol altına alınmaması halinde gelecekte hem astronotlar hem de uzay araçları için çok önemli bir tehdit haline gelebilme ihtimali bulunuyor. Dolayısıyla bugün ABD, Avrupa, Çin ve Rusya gibi dünya devleri bu probleme çözüm bulabilmek için birok proje üzerinde çalışıyor. Uzay çöplerini yakalayabilecek ilk prototip uydusunu yörüngeye fırlatan Avrupa Birliği ise bu anlamda ilk somut adımı atan isim oldu.İngiltere'deki Surrey Üniversitesi tarafından geliştirilen RemoveDebris isimli uydu, bu ayın başlarında SpaceX'in Falcon 9 roketiyle birlikte uzaya fırlatıldı. Avrupa Birliği'nin 15 milyon euroluk yatırımla geliştirdiği RemoveDebris, yaklaşık bir çamaşır makinesi boyutlarında olan 100 kilogram ağırlığa sahip bir uydu. Şu sıralar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan bu ilginç uzay aracı, birden fazla teknolojiyi ilk kez test edecek.RemoveDebris'in test edeceği teknolojiler arasında dev bir ağ kullanmak, zıpkınla uzay çöpü yakalamak gibi teknikler bulunuyor. Bu yılın sonlarına doğru ISS'den ayrılacak olan RemoveDebris, görevinin başlamasıyla beraber yörüngeye bazı küçük cisimler bırakacak. Sonrasında ise ayakkabı kutusu boyutlarındaki bu cisimleri yukarıdaki videoda da görebileceğiniz gibi farklı teknikler kullanarak yakalamaya çalışacak.Uydu yakalama teknolojilerini test etmesiyle beraber yörüngedeki görevi sona erecek olan RemoveDebris, daha sonra büyük bir yelken açarak atmosfere dalış yapmaya çalışacak. RemoveDebris'in test edeceği son teknik olan yelken teknolojisinin, yörüngedeki görevi sona eren uyduların tekrar Dünya'ya dönerek uzay çöpüne dönüşmesini engelleyeceği düşünülüyor.