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Avrupa'nın prototip uydusu, "uzay çöplerini" işte böyle yakalayacak

Avrupa, her geçen gün daha da büyük bir tartışma konusu haline gelen "uzay çöplüğü" problemine çözüm getirebilecek prototip bir uyduyu uzaya fırlattı. İşte uydunun nasıl çalışacağını gösteren video:
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
3,5b
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Avrupa'nın prototip uydusu,
Uzay sektörünün son yıllarda iyice ivme kazanmasıyla beraber artık çok daha fazla dile getirilmeye başlanan "uzay çöplüğü" problemi, bundan yaklaşık 60 yıl önce Sovyetler Birliği'nin Sputnik 1 uyudusunu yörüngeye yerleştirmesiyle başlamıştı. Sadece 4 yıl sonra, 12 Nisan 1962'de Yuri Gagarin ilk kez uzaya çıktığı sıralarda yaklaşık 200, takvimler 1980'i gösterdiğindeyse tam 5000 insan yapımı obje yörüngede yüzüyordu. Bugün ise NASA, bu sayının yaklaşık 40 bine ulaştığını söylüyor.

Ayrıca Bkz. "Mars'ta "robotik arılar" uçacak: İşte NASA'nın muhteşem projesi"
Uzay çöplüğü probleminin kontrol altına alınmaması halinde gelecekte hem astronotlar hem de uzay araçları için çok önemli bir tehdit haline gelebilme ihtimali bulunuyor. Dolayısıyla bugün ABD, Avrupa, Çin ve Rusya gibi dünya devleri bu probleme çözüm bulabilmek için birok proje üzerinde çalışıyor. Uzay çöplerini yakalayabilecek ilk prototip uydusunu yörüngeye fırlatan Avrupa Birliği ise bu anlamda ilk somut adımı atan isim oldu.

İngiltere'deki Surrey Üniversitesi tarafından geliştirilen RemoveDebris isimli uydu, bu ayın başlarında SpaceX'in Falcon 9 roketiyle birlikte uzaya fırlatıldı. Avrupa Birliği'nin 15 milyon euroluk yatırımla geliştirdiği RemoveDebris, yaklaşık bir çamaşır makinesi boyutlarında olan 100 kilogram ağırlığa sahip bir uydu. Şu sıralar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan bu ilginç uzay aracı, birden fazla teknolojiyi ilk kez test edecek.


RemoveDebris'in test edeceği teknolojiler arasında dev bir ağ kullanmak, zıpkınla uzay çöpü yakalamak gibi teknikler bulunuyor. Bu yılın sonlarına doğru ISS'den ayrılacak olan RemoveDebris, görevinin başlamasıyla beraber yörüngeye bazı küçük cisimler bırakacak. Sonrasında ise ayakkabı kutusu boyutlarındaki bu cisimleri yukarıdaki videoda da görebileceğiniz gibi farklı teknikler kullanarak yakalamaya çalışacak.

Uydu yakalama teknolojilerini test etmesiyle beraber yörüngedeki görevi sona erecek olan RemoveDebris, daha sonra büyük bir yelken açarak atmosfere dalış yapmaya çalışacak. RemoveDebris'in test edeceği son teknik olan yelken teknolojisinin, yörüngedeki görevi sona eren uyduların tekrar Dünya'ya dönerek uzay çöpüne dönüşmesini engelleyeceği düşünülüyor.
 

https://www.space.com/40221-space-junk-debris-sweeper-experiment.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
İyide çöpleri yakaladı diyelim nasıl? Dünyaya getürecek sıkıntı tamam düşünmüşlerdir. Bir şekilde.
Ama zor uzay şartları...
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DH Misafiri 1 yıl
Gelecekte güneş enerjisi ile hareket eden uzay araçları yapılabilecek. O zaman çöpler de sorun olmaktan çıkacak.
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DH Misafiri 1 yıl
nesini inanayım yalanlar karnım tok
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Bluedn 1 yıl
süper
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V4LKyR 1 yıl
Yukarıdan kafamıza uydu düşer mi?
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Swothra 1 yıl
Kesinlikle desteklenmesi gereken proje, bu.
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